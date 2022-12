Le marché des ingrédients à base de maïs devrait atteindre 3,21 milliards de dollars d’ici 2029.

Le marché des ingrédients à base de maïs était évalué à 1,97 milliard de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 3,21 milliards de dollars américains d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,30 % sur la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché préparés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets, ainsi que des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la situation géographique. . Portée, acteurs du marché et scénarios de marché, et comportement des consommateurs.

Le maïs est un ingrédient courant des céréales secondaires dans le monde entier, représentant environ les trois quarts du total ces dernières années. La majeure partie du maïs est utilisée à des fins alimentaires, industrielles et alimentaires. Vous pouvez utiliser des produits de maïs transformés, notamment de la farine de blé, de la semoule de maïs et des édulcorants.

Le maïs est utilisé dans le monde entier, à la fois brut et transformé, dans les industries de l’alimentation humaine et animale. Les ingrédients à base de maïs sont d’importants sous-produits du maïs. Il s’agit de semoule de maïs obtenue par un processus de séchage. C’est une action courante dans de nombreuses régions du monde. Les ingrédients à base de maïs sont riches en fibres et fournissent des ingrédients diététiques avec des nutriments sains. Il contient également des minéraux importants tels que le manganèse, le cuivre, le zinc, le phosphore, le magnésium et le fer.

chauffeur

L’évolution des préférences des consommateurs augmente l’acceptation des produits à base de maïs

Les principaux facteurs qui stimulent la demande mondiale d’ingrédients à base de maïs sont la demande croissante des consommateurs pour des options alimentaires saines et les changements dans les habitudes de consommation alimentaire. En outre, la préférence croissante des consommateurs pour un petit-déjeuner sain prêt à manger devrait stimuler le marché des ingrédients à base de maïs au cours de la période de prévision. De plus, la transition vers des aliments plus sains pour la prévention des maladies cardiovasculaires et le contrôle de la glycémie a un impact positif sur le marché mondial des ingrédients à base de maïs.

Utilisation innovante d’ingrédients à base de maïs dans les aliments et augmentation de la production de maïs

Les gens dans les maisons et les restaurants utilisent des ingrédients à base de maïs comme revêtements alimentaires innovants. De plus, la demande croissante de production de maïs en raison de l’utilisation généralisée d’ingrédients à base de maïs devrait alimenter la croissance du marché. En outre, l’introduction de nouvelles techniques agricoles, l’amélioration des rendements et l’expansion des terres alimentent la croissance de la production de maïs dans les pays en développement et la croissance du marché. L’essor du secteur de la restauration rapide, l’adoption de la culture occidentale et l’augmentation du revenu disponible contribuent tous à la croissance du marché.

chance

Les fabricants d’aliments et de boissons reconnaissent les avantages pour la santé des ingrédients à base de maïs et ajoutent des ingrédients clés pour rendre leurs produits plus savoureux et plus nutritifs. En dehors de cela, les ingrédients à base de maïs pour la prévention des maladies et le maintien de la santé devraient générer une croissance positive en termes de valeur au cours de la période de prévision. Les produits de boulangerie utilisent généralement de la farine de blé. Cependant, l’ingrédient à base de maïs a trouvé une nouvelle utilisation saine et délicieuse dans la cuisson aux côtés de la farine de blé. Par conséquent, on s’attend à ce que la demande de matériaux à base de maïs augmente.

restriction

La forte teneur en glucides des ingrédients à base de maïs limite la consommation du produit. De plus, le maïs est difficile à digérer et sa forte teneur en sucre et en matières grasses pourrait constituer un défi majeur pour la croissance du marché. Les fluctuations de l’offre de maïs et les habitudes alimentaires freinent la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des ingrédients à base de maïs fournit une analyse des opportunités en termes de nouveaux développements récents, de réglementations commerciales, d’analyse des importations / exportations, de l’analyse de la production, de l’optimisation de la chaîne de valeur, des parts de marché, de l’impact des acteurs du marché, des marchés nationaux et localisés, des flux de revenus émergents, réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché Ingrédients à base de maïs, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé des analystes. Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des ingrédients à base de maïs

La pandémie de COVID-19 est une pandémie mondiale qui touche de nombreux pays. Il a fait des ravages sur les affaires et le marketing. Les restrictions à l’importation et à l’exportation ont perturbé la chaîne d’approvisionnement d’un endroit à un autre. Le transport industriel de produits tels que le maïs et les articles connexes est également limité. En raison de la rareté des matières premières et de la pénurie de main-d’œuvre, l’industrie manufacturière fait face à de nombreuses difficultés et ferme ses portes. Cela retarde la production de matériaux à base de maïs. Une diminution de la production entraîne une diminution de la demande pour le produit. Cependant, comme le nombre de cas corona confirmés a diminué et que les mesures de verrouillage ont été levées, le marché des matières premières à base de maïs connaît une croissance rapide.

Couvrir le marché mondial des ingrédients à base de maïs

Catégorie

fécule de maïs

ingrédients alimentaires

Ingrédients à base de germe de maïs

Ingrédients à base de gluten de maïs

l’huile de maïs

Rob

demande

l’alimentation animale

Aliments et boissons transformés

carburant (éthanol)

Etc

Analyse du marché/perspectives pour les ingrédients de maïs régionaux

Les pays couverts par le rapport sur le marché des ingrédients à base de maïs sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie et la Russie en Amérique du Nord. Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, autres parties de l’Amérique du Sud, Amérique du Sud, États-Unis Émirats Arabes Unis États-Unis, Arabie Saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud et Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) qui fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

