Le Marché des Infrastructures Mobiles Virtuelles Atteindra 228,9 Millions de dollars D’Ici 2027: Rapports et données

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des infrastructures mobiles virtuelles était évalué à 96,5 millions de dollars en 2018 et devrait atteindre 228,9 millions de dollars d’ici 2027, à un TCAC de 9,0%.

Le marché de l’infrastructure mobile virtuelle met en évidence la technologie mobile d’infrastructure mobile virtuelle (VMI) qui permet aux applications mobiles d’exécuter une machine virtuelle située sur un serveur distant. L’étude de marché de l’infrastructure mobile virtuelle est segmentée en fonction du composant, du mode de déploiement et de l’utilisateur final. L’étude de marché sur l’infrastructure mobile virtuelle met en évidence les tendances du marché, le taux d’adoption et les revenus générés par l’IMV à l’échelle mondiale. Cela crée un périphérique virtuel qui est installé et dans le centre de données auquel l’application cliente peut accéder sur les points de terminaison mobiles.

Le marché de l’infrastructure mobile virtuelle étend la même infrastructure de bureau virtuel (VDI) qui est utilisée pour exécuter des applications de bureau sur des bureaux virtuels et des appareils mobiles. Dans les applications VMI mobiles, les applications sont accessibles à distance à partir d’appareils mobiles tels que les smartphones, les tablettes, les phablettes et les appareils portables.

L’interface virtuelle est développée sur un système d’exploitation personnalisé hébergé sur des machines virtuelles. Ces VMI sont déployées sur l’hyperviseur sur un hôte centralisé. Ces machines virtuelles créent plusieurs sessions utilisateur et hébergent différents invités à l’aide de différents systèmes d’exploitation. L’interface virtuelle virtuelle permet l’activation des utilisateurs, les authentifications dans le cycle de vie d’une infrastructure. L’interface virtuelle virtuelle permet à plusieurs sessions utilisateur de s’exécuter simultanément sur une seule plate-forme. L’objectif principal de VMI est d’apporter une technologie de niveau entreprise aux petites et moyennes entreprises qui manquent de ressources financières pour obtenir des applications pour plusieurs utilisateurs. L’interface virtuelle aide à réduire le matériel volumineux, les licences logicielles, la configuration, le support et la maintenance des applications sur un centre de données réel.

La technologie VMI implique la virtualisation qui est une utilisation de l’infrastructure physique et des réseaux en ressources optimisées pour réduire le coût des applications. La VMI offre des avantages tels que l’évolutivité, la sécurité, la flexibilité, l’équilibrage de charge, la sauvegarde et la récupération des applications et des données associées avec un coût de possession réduit. VMI améliore l’efficacité du serveur et du stockage en utilisant le contrôle d’accès basé sur les rôles pour définir les opérations que les utilisateurs peuvent effectuer. L’interface virtuelle effectue des tâches telles que l’administration mobile, l’intégration de serveurs et d’applications, le contrôle de l’étalement des machines virtuelles, la découverte, la maintenance, la mise à disposition et la configuration

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent:

• Le marché des infrastructures mobiles virtuelles connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6% en Asie-Pacifique en raison du nombre croissant d’appareils connectés et de smartphones dans les pays en développement tels que l’Inde et la Chine

• Le segment des plates-formes est considéré comme le segment leader, évalué à 67,06 millions de dollars en 2019, en raison du besoin croissant des organisations d’augmenter la productivité de la main-d’œuvre mobile

• L’Amérique du Nord est la plus grande région avec une part de 34,86% sur le marché de l’infrastructure mobile virtuelle en raison de l’adoption accrue des technologies 5G et de la pénétration croissante du mobile au Canada

• Le segment du déploiement dans le cloud connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 9,8% sur le marché des infrastructures mobiles virtuelles en raison de la nécessité d’améliorer la fiabilité, la flexibilité, l’évolutivité et les modèles d’abonnement lucratifs

• L’Europe devrait représenter 28,48% du marché mondial des IMV en raison de l’expansion de la couverture réseau dans des pays européens tels que le Royaume-Uni, la France, le Japon et l’Allemagne

* Sécurité accrue des applications mobiles à l’aide de VMI la dernière innovation sur le marché mondial des infrastructures mobiles virtuelles.

• Certains des principaux acteurs du marché des infrastructures mobiles virtuelles sont Trend Micro, Avast Software, Sierraware, Nubo, Intelligent Waves, Pulse Secure, Raytheon, Prescient Solutions, Fortinet et Genymobile.

Segments couverts dans le rapport:

Aux fins de l’étude, ces rapports et données ont segmenté le marché mondial des infrastructures mobiles Virtuelles sur la base de l’application, de l’utilisateur final et des perspectives régionales:

Composante (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2017-2027)

• Plate

• Service

Type de déploiement (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2017-2027)

• Nuage

• Sur site

Utilisateur final (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2017-2027)

• Bancaire

• Télécommunication

• Soins

• Gouvernement

* Autres

Perspectives régionales: (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2017-2027)

* Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o France

o Reste de l’Europe

* Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Reste de l’Asie-Pacifique

* Amérique Latine

o Brésil

* Moyen-Orient et Afrique (AME)

