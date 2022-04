Le marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques devrait croître à un TCAC de 15,0 % pour atteindre 23 395,77 millions de dollars américains d’ici 2028 – Impact de la pandémie de COVID-19 et analyse mondiale par The Insight Partners

Demande de recharge de véhicules électriques dans les bâtiments commerciaux pour créer des opportunités de croissance pour le marché des infrastructures de recharge de véhicules électriques de 2021 à 2028

Selon notre dernière étude de marché sur « EV Charging Infrastructure Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Platform, Hardware, Charger Type, and IEC Mode », le marché était évalué à 8 805,35 millions de dollars américains en 2021 et est devrait croître à un TCAC de 15,0 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 pour atteindre 23 395,77 millions de dollars américains d’ici 2028.

Actuellement, les bornes de recharge pour VE sont plus courantes dans les résidences privées. Cependant, la demande croissante des consommateurs a conduit à une adoption active de la recharge commerciale sur site en tant que caractéristique standard des bâtiments. La Chine, l’UE-27 plus le Royaume-Uni et les États-Unis devraient mettre en œuvre la recharge dans les bâtiments résidentiels et commerciaux afin d’étendre l’infrastructure de recharge des véhicules électriques dans un proche avenir, ce qui nécessite la mise à niveau de l’infrastructure électrique des bâtiments pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques. mise en charge. De plus, la recharge des véhicules électriques à grande échelle est soumise à une planification minutieuse du système de distribution électrique d’un bâtiment, ainsi que de l’infrastructure du réseau électrique local. Pour améliorer l’accessibilité et l’abordabilité des chargeurs électriques, un grand nombre de promoteurs immobiliers, d’urbanistes,

En outre, les bornes de recharge publiques sur les lieux de travail et les centres de recharge dédiés aux véhicules électriques créent d’énormes opportunités d’expansion du marché des infrastructures de recharge de véhicules électriques en raison de l’adoption croissante par les acheteurs moins aisés, y compris ceux résidant dans des logements à logements multiples (ayant un accès limité à la recharge à domicile). Cela est particulièrement plus évident en Chine et dans l’UE-27 plus le Royaume-Uni, où un nombre limité de maisons unifamiliales avec parking à domicile a conduit à un ratio VE/bornes de recharge publiques plus élevé qu’aux États-Unis.

Par conséquent, l’augmentation du nombre et du type d’infrastructures de recharge au-delà des maisons unifamiliales, y compris l’installation dans des complexes d’appartements, des bureaux, des dépôts de flotte, des parkings et des centres commerciaux, crée de nombreuses opportunités de croissance pour la mise à l’échelle de la recharge mondiale des véhicules électriques. marché des infrastructures.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques

Le début de la crise du COVID-19 en 2020 a entraîné un ralentissement des activités automobiles et de ses infrastructures dans le monde entier. Toutes les régions rapportées dans l’analyse ont subi une baisse significative de la charge de travail au cours du premier semestre 2020. Cependant, la pandémie a accéléré le besoin de mobilité sans émissions, en particulier dans les régions développées. Selon les estimations de l’AIE, les ventes mondiales de voitures électriques ont atteint plus de 3 millions, atteignant une part de marché de plus de 4 %. La hausse des ventes pendant le pic de la pandémie en 2020, augmentant de 40 % les ventes mondiales par rapport aux 2,1 millions de ventes de voitures électriques en 2019. Notamment, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 160 % au premier semestre 2021 par rapport à 2020, ce qui représente 26 % du total des nouvelles ventes sur le marché automobile mondial. Alors que les ventes de véhicules électriques dans le monde atteignent des sommets exceptionnels, les principaux acteurs mondiaux du marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ont mis en œuvre des solutions de recharge intelligentes dans divers pays pour créer un écosystème de soutien complétant le développement d’une mobilité connectée, sans tracas et plus sûre. Par exemple, pendant la période pandémique de 2020-21, les sociétés d’infrastructure de recharge de VE, comme EVBox et Tritium, ont conclu un grand nombre de partenariats, acquis plusieurs acteurs importants et se sont fortement concentrées sur la recherche et le développement de solutions de recharge intelligentes, accélérer la croissance du marché des infrastructures de recharge des véhicules électriques.

En outre, les systèmes prenant en charge le marché des infrastructures de recharge des véhicules électriques réduisent les coûts opérationnels et l’impact environnemental pour les agences et les ministères par rapport au scénario actuel des véhicules ICE, amplifiant ainsi les perspectives de croissance des principaux acteurs mondiaux du marché des infrastructures de recharge des véhicules électriques. Par exemple, le gouvernement américain a publié un plan d’action pour la recharge des véhicules électriques afin d’établir des étapes pour que les agences fédérales soutiennent le développement et le déploiement de chargeurs dans les communautés américaines à travers le pays. Par conséquent, la pandémie de COVID-19 n’a pas eu d’impact majeur sur le marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, et celui-ci connaît une croissance progressive et régulière dans les principales régions du monde.

tritium; Blink Charging Co. ; ChargePoint, Inc. ; BP plc; EVBox ; EVgo Inc. ; Tesla, Inc. ; Groupe Webasto ; RWE AG ; et Delta Electronics, Inc. figurent parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Plusieurs autres acteurs ont également été analysés pour comprendre le marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

