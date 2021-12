Le marché des infrastructures de diffusion devrait croître à un TCAC de 8,1% pour atteindre 8 145,7 millions de dollars US de 2020 à 2028

Le marché des infrastructures de diffusion était évalué à 4 499,6 millions de dollars US en 2020 et il devrait atteindre 8 145,7 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 8,1% de 2021 à 2028.

Le changement de paradigme de l’industrie de la radiodiffusion de la technologie analogique à la technologie numérique a introduit une infrastructure de radiodiffusion avancée, qui est relativement complexe. L’industrie de la diffusion est témoin d’une demande importante pour les nouvelles technologies de diffusion telles que la télévision sur protocole Internet (IPTV), la télévision sur le Web, la télévision haute définition (TVHD) et la télévision à la carte. La demande d’expériences vidéo enrichies devrait ouvrir la voie aux diffuseurs du monde entier, en particulier en Asie.

Téléchargez un exemple de copie de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00010798/

Principaux acteurs du marché des infrastructures de diffusion :

• Cisco Systems, Inc.

• Technologie de diffusion Clyde

• CS Computer Systems Ltd.

• Dacast Inc.

• EVS Broadcast Equipment SA

• Vallée de l’herbe

• Kaltura

• Névion

• Ross Vidéo Ltée

• Zixi

Aperçu du marché – Marché des infrastructures de diffusion

Adoption croissante des nouvelles technologies de diffusion

Avec une amélioration continue de la numérisation et une augmentation du revenu disponible, le marché connaît un taux d’adoption élevé de l’IPTV et de la HDTV. La demande d’expériences vidéo enrichies devrait ouvrir la voie aux diffuseurs du monde entier, en particulier en Asie. La prolifération du haut débit augmente dans toute l’APAC, en raison de la visualisation à la demande des consommateurs. De plus, les plateformes OTT (over-the-top) par abonnement telles que Netflix gagnent du terrain en Asie. L’augmentation des dépenses gouvernementales dans les infrastructures basées sur le cloud, les solutions et services gérés basés sur le cloud et les réseaux hybrides devrait stimuler la croissance du marché des infrastructures de diffusion.

Informations basées sur les composants

Basé sur le composant, le marché de l’infrastructure de diffusion est segmenté en matériel, logiciel et service. Le segment des logiciels détenait la plus grande part de marché en 2020.

Les segments et sous-sections du marché Infrastructure de diffusion sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• Par composant (matériel, logiciels et services), technologie (diffusion numérique et diffusion analogique) et application (OTT, terrestre, satellite, IPTV et autres)

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des infrastructures de diffusion

Dans la pandémie de COVID-19, un grand nombre de personnes travaillent à domicile et passent plus de temps en ligne et se vantent du passage au numérique. Cette demande de ressources numériques met encore plus à rude épreuve les systèmes de plusieurs organisations de logiciels et de plates-formes et entrave leur capacité à fournir des services avec fiabilité et qualité. Cependant, l’épidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur les acteurs impliqués dans la fourniture de contenu vidéo aux utilisateurs finaux, en raison de la fermeture des entreprises et de la pénurie de main-d’œuvre.

Principaux points clés du marché des infrastructures de diffusion

• Aperçu du marché des infrastructures de diffusion

• Concurrence sur le marché des infrastructures de diffusion

• Marché de l’infrastructure de diffusion, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché des infrastructures de diffusion par application

• Profils d’entreprises et chiffres clés du marché des infrastructures de diffusion

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

Passez une commande directe de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00010798/

Remarque : si vous avez des exigences particulières liées au rapport sur le marché des infrastructures de diffusion, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport comme vous le souhaitez.

À PROPOS DE NOUS:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de solutions exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Amérique du Nord : +1 646 491 9876

Asie-Pacifique : +91 20 6727 8686s

Courriel : sales@theinsightpartners.com