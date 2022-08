Le Marché des Infrastructures de Comptage Avancées Atteindra 27,32 Milliards de Dollars D’Ici 2028: Rapports et données

Le marché mondial des infrastructures de comptage avancées devrait atteindre 27,32 milliards de dollars d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’infrastructure de comptage avancée (AMI) peut être considérée comme un système intégré de réseaux de communication, de systèmes de gestion des données et de compteurs intelligents qui permet une communication bidirectionnelle entre les clients et les fournisseurs de services publics. Le marché connaît une croissance continue en raison de son efficacité à fournir diverses fonctions essentielles, qui devaient être exécutées manuellement ou qui n’étaient pas possibles auparavant. Par exemple, mesurer à distance la consommation d’électricité, déconnecter et connecter les services, isoler les pannes, détecter les falsifications, entre autres, sont quelques-unes de ces fonctions possibles avec cette infrastructure. L’une des caractéristiques notables de ce système est qu’il fournit aux clients des technologies telles que des thermostats communicants programmables et des affichages à domicile, tout en permettant aux services publics de fournir de nouveaux programmes de tarification basés sur le temps et des incitations. La présence de ces installations permet d’encourager les clients à minimiser le gaspillage d’énergie, à gérer efficacement la consommation et les coûts. Certains des autres avantages mentionnés de cette infrastructure sont qu’elle augmente le pourcentage de profit des sociétés d’eau, de gaz et de services publics en réduisant les coûts d’équipement et de maintenance, permettant une restauration plus rapide du service électrique au moment des pannes. En ce qui concerne la région, l’Europe occupe une position de premier plan sur le marché. La position de marché détenue par la région résulte des objectifs fixés par l’Union européenne, comme le remplacement de 80% des compteurs par des compteurs intelligents d’ici 2020, ce qui augmente la demande d’infrastructures dans cette région.

• Le marché AMI détenait une part de marché de 9 159,7 millions USD en 2020 et prévoyait une croissance de 15,1% au cours de la période de prévision.

• En ce qui concerne le type de produit, le segment des modules de communication devrait connaître un taux de croissance plus rapide de 16,4% au cours de la période de prévision, qui devrait occuper 35,0% du marché d’ici 2028. Le taux de croissance connu par le segment est le résultat d’une demande croissante de mécanismes de mesure de gestion à distance pouvant être efficacement exécutés par des modules de communication, ce qui permet de collecter des informations en temps réel.

• Dans le contexte du Service, le segment du déploiement de compteurs détenait la plus grande part de marché de 38,0% en 2020, avec un taux de croissance de 15,3% au cours de la période de prévision. Un compteur est une composante essentielle de l’infrastructure; l’expansion du marché se traduirait par une augmentation de la demande pour son déploiement, ce qui contribue à la part de marché occupée par ce segment.

• En ce qui concerne l’utilisateur final, le segment commercial occupe la plus grande part de marché de 48,0% en 2020, avec un taux de croissance de 14,8% au cours de la période de prévision. L’augmentation du nombre de bâtiments intelligents à usage commercial et l’accent mis sur l’utilisation efficace de l’énergie dans ces bâtiments contribuent à la part de marché occupée par ce segment.

• En ce qui concerne la région, l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 16,0% au cours de la période de prévision, qui devrait occuper 25,5% du marché d’ici 2028. Le taux de croissance connu par la région est attribué à sa transformation numérique et à la sensibilisation croissante à l’utilisation durable des ressources.

• Les principaux participants sont IBM Corporation, Cisco Systems, Inc., General Electric Corporation, Aclara Technologies LLC., Itron Inc., Schneider Electric SE, Elster Group GmbH, Trilliant Inc., Sensus et Tieto Corporation.

Aux fins de ce rapport, les Rapports et les données ont segmenté le marché mondial des AMI en fonction du Composant, du Type de produit, de la Solution, du Service, de l’utilisateur final et de la région:

* Perspectives de type de composant (Chiffre d’affaires, Milliards USD; 2020-2028)

• Mètre

• Collecteur

* Système de tête de lit

* Infrastructure de communication

o Réseau de Voisinage

o Réseau étendu

o Réseau Local

* Autres

Type de produit Type de taille Perspectives (Chiffre d’affaires, Milliards USD; 2020-2028)

* Compteurs intelligents bidirectionnels

* Modules de Communication

Perspectives du type de solution (Chiffre d’affaires, Milliards USD; 2020-2028)

* Analyse des Données des Compteurs

* Gestion des Données du Compteur

* Infrastructure de Communication de Compteur

* Sécurité Avancée de l’Infrastructure de Mesure

Perspectives du type de service (Chiffre d’affaires, Milliards USD; 2020-2028)

* Déploiement de compteur

* Intégration du Système

* Gestion de Programme et Conseil

Perspectives du type d’utilisateur final (Chiffre d’affaires, milliards USD; 2020-2028)

• Commercial

• Résidentiel

• Industriel

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires, Milliards USD; 2020-2028)

* Amérique du Nord

o États-Unis

• Europe

o Royaume-Uni

o France

* Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

• MEA

* Amérique Latine

o Brésil

