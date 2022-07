Le marché des infrastructures de centres de données devrait assister à une expansion généralisée de 2022 à 2030

Le centre de données comprend toutes les ressources matérielles telles que les dispositifs, les équipements et les technologies de l’infrastructure informatique. L’infrastructure du centre de données comprend les ordinateurs, les serveurs, les systèmes de sécurité tels que la biométrie, le pare-feu, etc., les équipements de réseau tels que les commutateurs et les routeurs, le stockage tel que le réseau de stockage (SAN) ou le stockage de sauvegarde/sur bande et les logiciels/applications de gestion du centre de données. Il peut également inclure des ressources non informatiques telles que la dorsale Internet, les câbles, les dispositifs d’alimentation et de refroidissement, les serveurs, etc.

L’infrastructure du centre de données est l’intégration de l’informatique et des fonctions des installations du bâtiment qui se produisent dans une organisation. Il offre aux administrateurs une vue globale du centre de données et de ses performances en utilisant l’équipement et l’espace au sol qui amélioreront l’efficacité.

Le marché des infrastructures de centres de données connaît de nouvelles avancées en matière d’alimentation, de solutions de refroidissement et de tarification de la bande passante. Avec l’adoption massive de «l’informatique verte», les fournisseurs de services et les entreprises sont impatients de construire des centres de données économes en énergie grâce à une architecture système améliorée et à une meilleure conception. La mise en œuvre de l’informatique en nuage et de l’informatique en grille dans les centres de données augmentera considérablement les perspectives de croissance du marché indien des infrastructures de centres de données. Cela conduira à la création de centres de données abordables et réduira considérablement le coût de la bande passante. La croissance sera principalement tirée par les hébergeurs de centres de données, les fournisseurs de services de bande passante Internet haut débit, les fournisseurs de matériel, les fournisseurs de solutions d’alimentation et de refroidissement et les intégrateurs de systèmes.

Analyse de marché

The Data Center Infrastructure Market in India will grow at a CAGR of XX % during the forecast period. Government initiatives are fuelling growth in this market. The use of technological solutions such as cloud, mobile and analytics have forced organisations to create data centers to store information. However, with increasing data, the risk of security breaches also increases, which in turn would restrain growth. Many vendors now are offering integrated solutions, data center solutions along with security offerings.

Customers nowadays are increasingly using their smartphones to collect and store data. Many vendors are offering cloud solutions to cater to this demand

Regional Segmentation

Regional Growth Opportunities for each region is analysed according to the storage, servers, network equipment and verticals.

Vertical Segmentation

The Data Center Infrastructure Market in India is segmented and analysed by the following end user verticals- Retail, BFSI, Manufacturing, BFSI, Healthcare, Energy & Utilities, Public sector, Transportation & Logistics, IT & Telecom, and Media &Entertainment.

Key Vendors

The key players include IBM, HP, Netmagic, Tata Communications, and Wipro.

Competitive Analysis

Current and predicted business strategies for the leading companies of the market such as Tata Communications, HP, Netmagic, Wipro, CTRLS Data centers and Tulip Telecom is covered in the report. Total 6 companies are covered.

Benefits

The report is of significance for the key stakeholders of the data centers market such as solution providers, service providers, and technology enablers by providing useful insights:

Analyse concurrentielle (c’est-à-dire les stratégies commerciales clés actuelles et futures des concurrents et leur croissance régionale)

Moteurs, opportunités de croissance et tendances régionales

Le rapport donne également des informations sur les dernières tendances de l’industrie et du marché, les principales parties prenantes, l’analyse des ravageurs de l’industrie et le paysage concurrentiel. Le rapport comprend un profilage détaillé des fournisseurs basé sur des mesures telles que la santé financière, les offres de produits, la stratégie commerciale et l’analyse SWOT. Le rapport aide les utilisateurs à comprendre les défis, l’impact de l’intelligence client et la taille du marché dans les principaux secteurs verticaux. Il comprend la mise en œuvre, les opportunités et le taux d’adoption des centres de données dans diverses industries.