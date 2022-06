Le marché des infrastructures 5G 2021 exige de stimuler la croissance et les revenus de l’industrie après la propagation de Covid-19 d’ici 2028

Le rapport de veille stratégique du marché des infrastructures 5G de «The Insight Partners» contient des informations détaillées sur la dynamique affectant l’évaluation du marché au cours de la période d’analyse. Il couvre également le paysage concurrentiel, la portée du marché et la segmentation du marché.

La cinquième génération ou 5G est la dernière génération à succéder aux systèmes de communications mobiles cellulaires 4G, 3G et 2G. L’infrastructure 5G se compose d’un haut débit mobile amélioré avec une latence réduite et cible le débit de données, la costockage, les économies d’énergie et une plus grande capacité du système. Il est probable que la gestion du spectre, la ségrégation des données et le routage soient améliorés. L’infrastructure 5G favoriserait la diffusion de contenu améliorée, les services de conduite et de transport assistés, ainsi que les soins de santé et les interventions médicales à distance. En plus de moyens de communication plus rapides, la 5G profiterait considérablement à ceux qui travaillent dans la robotique, l’industrie de l’automatisation et l’IoT.

Le rapport a été élaboré après avoir observé et étudié divers facteurs qui déterminent la croissance régionale tels que le statut économique, environnemental, social, technologique et politique de la région en question. Les analystes ont étudié les données sur les revenus, la production et les fabricants de chaque région. Cette section analyse les revenus et le volume par région pour la période de prévision de 2021 à 2028. Ces analyses aideront le lecteur à comprendre la valeur potentielle des investissements dans une région particulière.

Marché mondial des infrastructures 5G : Paysage concurrentiel : Cisco Systems, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Intel Corporation, MediaTek Inc., NEC Corporation, Qorvo, Inc., Qualcomm Technologies, Inc., Samsung Corporation, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ZTE société

Cette section du rapport identifie divers fabricants clés du marché. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les collaborations que les joueurs se concentrent sur la compétition de combat sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique significatif sur le marché. Le lecteur peut identifier les empreintes des fabricants en connaissant les revenus mondiaux des fabricants, au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le marché mondial des infrastructures 5G est segmenté. Basé sur l’infrastructure de communication, le marché mondial des infrastructures 5G est segmenté en petites cellules et macro-cellules. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en automobile, énergie et services publics, soins de santé, bâtiments et infrastructures intelligents, domotique et industrielle, électronique grand public. , la sécurité publique et la surveillance, et autres. Sur la base de la fréquence opérationnelle, le marché est segmenté en sous 6 Ghz et au-dessus de 6 Ghz.

Marché mondial des infrastructures 5G : analyse régionale

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision i. e. , moteurs, contraintes, opportunités et tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des connecteurs automobiles dans ces régions.

Principaux points clés du marché des infrastructures 5G

Aperçu du marché des infrastructures 5G

Concurrence sur le marché des infrastructures 5G

Marché de l’infrastructure 5G, revenus et tendance des prix

Analyse du marché des infrastructures 5G par application

Profils d’entreprise et chiffres clés du marché des infrastructures 5G

Dynamique du marché

Méthodologie et source de données

