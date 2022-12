Le marché des infections associées aux soins de santé (HAI) est en plein essor à un TCAC de + 34,62% ​​avec la taille, la part, les tendances émergentes, l’analyse historique et les facteurs de croissance de l’industrie d’ici 2029

Data Bridge Market research a récemment publié une recherche approfondie intitulée « Marché des infections associées aux soins de santé (HAI)” vous garantit de rester mieux informé que vos concurrents. Cette étude offre une perspective plus large du marché avec ses informations et analyses complètes du marché qui facilitent la survie et la réussite sur le marché. Le rapport d’étude de marché sur les infections associées aux soins de santé (HAI) est composé d’une myriade de facteurs qui ont une influence sur le marché et comprennent la connaissance de l’industrie et les facteurs critiques de succès (CSF), la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, la dynamique de l’industrie, les moteurs du marché, les contraintes du marché , opportunités clés, perspectives de la technologie et des applications, analyse au niveau national et régional, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché de l’entreprise et profils d’entreprise clés. De plus, les entreprises peuvent avoir un aperçu de la croissance des bénéfices et du programme de durabilité grâce à ce rapport.

Le marché des infections associées aux soins de santé (HAI) devrait connaître une croissance du marché à un taux de 34,62% ​​au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des infections associées aux soins de santé (HAI) fournit une analyse et des informations concernant le divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’essor du secteur de la santé dans le monde accélère la croissance du marché des infections associées aux soins de santé (HAI).

Aperçu du marché:

Une infection nosocomiale (IAS), également connue sous le nom d’infection nosocomiale ou infection associée aux soins de santé (IASH), fait référence à une infection qui est généralement contractée dans un établissement de santé. Cette condition comprend les infections acquises à l’hôpital, bien que les effets et les symptômes puissent apparaître après la sortie. L’infection associée aux soins de santé comprend l’infection professionnelle parmi le personnel de l’hôpital.

L’augmentation de l’incidence des infections nosocomiales (HAI) à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des infections nosocomiales (HAI). L’accent mis sur la réduction des possibilités d’infections et de contamination en stérilisant les services offerts par les centres de santé tels que les hôpitaux, les cliniques et les pathologies accélère la croissance du marché. L’augmentation du besoin de mesures appropriées de contrôle des infections dans les hôpitaux, en particulier dans les unités de soins intensifs, en raison de l’épidémie de COVID-19, et la sensibilisation accrue à l’hygiène environnementale et personnelle influencent davantage le marché. De plus, les progrès des infrastructures de santé, le revenu disponible élevé, l’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales affectent positivement le marché des infections associées aux soins de santé (HAI). En outre,

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des infections associées aux soins de santé (HAI) sont

HORIBA Ltd.

BD.

bioMérieux

Danaher

F. Hoffmann-La Roche Ltd

Meridian Bioscience

QIAGEN

ASP

Fortive

Johnson & Johnson Services

3M

STERIS plc.

Geting AB.

Cantel Médical.

Belimed

Trinity Biotech

DiaSorin

OpGen

Accelerate Diagnostics

Thermo Fisher Scientific

Bio-Rad

Luminex Corporation.

et Quidel Corporation

Pays étudiés :

Amérique du Nord (Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Mexique, Pérou, États-Unis, Reste des Amériques) Europe (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Russie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Reste de l’Europe) Moyen-Orient et Afrique (Egypte, Israël, Qatar, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Emirats Arabes Unis, Reste de la MEA) Asie-Pacifique (Australie, Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Sri Lanka, Thaïlande, Taïwan, Reste de l’Asie-Pacifique)

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des infections associées aux soins de santé (HAI)

Aperçu du marché mondial des infections associées aux soins de santé (HAI) Concurrence sur le marché mondial des infections associées aux soins de santé (HAI) par les fabricants Capacité mondiale des infections nosocomiales (HAI), production, revenus (valeur) par région (2022-2029) Offre mondiale d’infections associées aux soins de santé (HAI) (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029) Production mondiale d’infections associées aux soins de santé (HAI), revenus (valeur), tendance des prix par type Analyse du marché mondial des infections associées aux soins de santé (HAI) par application Profils/analyse des fabricants mondiaux d’infections associées aux soins de santé (HAI) Analyse des coûts de fabrication des infections nosocomiales (HAI) Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders Analyse des facteurs d’effet de marché Prévisions du marché mondial des infections associées aux soins de santé (HAI) (2022-2029) Résultats de la recherche et conclusion annexe

Géographiquement, les régions suivantes ainsi que les marchés nationaux/locaux répertoriés sont entièrement étudiés :

– APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est en outre segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

– Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie )

– Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

– Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

– MEA (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

Questions clés auxquelles répond cette étude

1) Qu’est-ce qui rend le marché des infections associées aux soins de santé (HAI) réalisable pour un investissement à long terme?

2) Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

3) Un territoire susceptible de connaître une forte augmentation de la croissance du TCAC et de l’année ?

4) Quelle région géographique aurait une meilleure demande de produits/services ?

5) Quelle opportunité le territoire émergent offrirait-il aux entrants établis et nouveaux sur le marché des infections associées aux soins de santé (HAI) ?

6) Analyse du côté des risques liés aux prestataires de services ?

7) Comment les facteurs influençant la demande d’infections nosocomiales (IAS) dans les prochaines années ?

8) Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché des infections associées aux soins de santé (HAI)?

9) Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché matures ?

10) Comment la technologie et l’innovation centrée sur le client apportent de grands changements sur le marché des infections nosocomiales (HAI)?

