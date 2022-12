Le marché des inclusions de chocolat dans l’industrie de la boulangerie devrait croître à un taux annuel composé de 6,90 % jusqu’en 2028

Le marché des inclusions de chocolat dans l’industrie de la boulangerie devrait atteindre une valeur estimée à 1,50 milliard USD et croître à un TCAC de 6,90 % au cours de la période de prévision 2021-2028. L’utilisation croissante d’inclusions alimentaires à base de chocolat pour plusieurs produits est un facteur majeur qui stimule le marché des inclusions de chocolat dans l’industrie de la boulangerie au cours de la période de prévision 2021-2028.

Les inclusions sont le type de petites variations qui sont ajoutées aux aliments et aux formulations de cuisson pour leur donner des saveurs, des textures, des couleurs uniques ainsi que diverses autres propriétés souhaitables.

Le principal facteur de croissance des inclusions de chocolat sur le marché de l’industrie de la boulangerie est l’évolution rapide du mode de vie ainsi que l’augmentation de la main-d’œuvre. Le principal facteur qui stimule la demande du marché est la demande croissante d’aliments transformés avec une sorte de valeur ajoutée.

Inclusions de chocolat dans l’analyse du marché au niveau national de l’industrie de la boulangerie

Le marché des inclusions de chocolat dans l’industrie de la boulangerie est l’analyse et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type de produit, forme et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Inclusions de chocolat dans l’industrie de la boulangerie sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie et le reste. d’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste d’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, d’Oman, du Qatar, du Koweït, de l’Afrique du Sud, du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Europe est un leader des inclusions de chocolat dans l’industrie de la boulangerie en raison de la consommation intérieure croissante des produits ainsi que de la forte présence de divers fabricants d’aliments et de boissons dans cette région. La région Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation rapide de la consommation d’inclusions et de leurs utilisations inventives conformément au profil de saveur et aux autres demandes des consommateurs dans cette région particulière. .

Principaux publics cibles pour les inclusions de chocolat dans le rapport sur le marché de l’industrie de la boulangerie:

Sociétés de conseil et instituts de recherche

Industry Leaders & Companies vise à entrer sur le marché industriel des inclusions de chocolat dans l’industrie de la boulangerie

universités et étudiants

Fournisseurs de produits, fournisseurs de services et de solutions et autres acteurs de l’industrie du marché Inclusions de chocolat dans l’industrie de la boulangerie

Organismes gouvernementaux et entreprises privées associées

Les personnes intéressées à en savoir plus sur le rapport

Les critères suivants sont utilisés pour évaluer les joueurs :

Profil de l’entreprise

Analyse des secteurs d’activité

analyse financière

Analyse SWOT et analyse des cinq forces de Porter

Inclusions de boulangerie et de confiserie Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des inclusions de chocolat dans l’industrie de la boulangerie sont:

Cargill, Incorporated., ADM, Barry Callebaut, Kerry, Tate & Lyle, AGRANA Beteiligungs-AG, Sensient Colors LLC, PURATOS, Balchem ​​Inc., GEORGIA NUT COMPANY, Inclusion Technologies, Dawn Food Products, Inc., Nimbus Foods Ltd , Chaucer Foods Ltd, Meadow Foods, IBK TROPIC, SA, FoodFlo International Ltd, Mother Murphy’s Laboratories, Inc., Confection by Design et Pecan Deluxe Candy Company, entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. L’analyste DBMR comprend les forces concurrentielles et propose une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation clé du marché :

Marché mondial de l’inclusion du chocolat dans l’industrie de la boulangerie, par type de produit (brownies, gâteaux, biscuits, pâtisseries), forme (solide et semi-solide, liquide), canal de distribution (vente directe/B2B, vente indirecte/B2C), pays (États-Unis , Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Grande-Bretagne, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique) Industrie Tendances et prévisions jusqu’en 2028

Voici les rapports de tendances de DBMR

