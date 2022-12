Le marché des inclusions de chocolat dans l’industrie de la boulangerie devrait augmenter de 6,90% TCAC d’ici la fin de 2028 Alors que les défis de traitement et la température de stockage peuvent poser des problèmes de croissance pour le marché des inclusions de chocolat dans l'industrie de la boulangerie au cours de la période de prévision susmentionnée, la fluctuation des prix des produits et les réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire devraient freiner la croissance du marché.

Le marché des inclusions de chocolat dans l’industrie de la boulangerie devrait augmenter à un taux annuel composé de 6,90 % de 2021 à 2028, pour atteindre une valeur estimée à 1,50 milliard USD. Un élément important propulsant le marché des inclusions de chocolat dans le secteur de la boulangerie de 2021 à 2028 est l’augmentation de l’utilisation des inclusions alimentaires à base de chocolat sur une variété de produits.

L’évolution rapide des modes de vie et l’augmentation de la population active sont les deux principaux facteurs de croissance du marché de l’inclusion de chocolat dans le secteur de la boulangerie. Le désir d’aliments transformés avec un certain type de valeur ajoutée est le principal moteur de la demande du marché.

Inclusions de chocolat dans la portée du marché de l’industrie de la boulangerie et la taille du marché

Le marché des inclusions de chocolat dans l’industrie de la boulangerie est segmenté en fonction du type de produit, de la forme et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des inclusions de chocolat dans l’industrie de la boulangerie a été segmenté en brownies, gâteaux, biscuits et pâtisseries.

Sur la base de la forme, les inclusions de chocolat sur le marché de l’industrie de la boulangerie ont été segmentées en solides, semi-solides et liquides.

Le marché des inclusions de chocolat dans l’industrie de la boulangerie a également été segmenté sur la base du canal de distribution en ventes directes/B2B et ventes indirectes/B2C. Les ventes indirectes/B2C ont en outre été segmentées en distributeurs intermédiaires/en gros, détaillants physiques et détaillants en ligne.

Inclusions de chocolat dans l’analyse au niveau du pays du marché de l’industrie de la boulangerie

Le marché des inclusions de chocolat dans l’industrie de la boulangerie est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type de produit, forme et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des inclusions de chocolat dans l’industrie de la boulangerie sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Europe est en tête du marché des inclusions de chocolat dans l’industrie de la boulangerie en raison de la consommation intérieure croissante des produits et de la forte présence de divers fabricants d’aliments et de boissons dans cette région particulière. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation rapide de la consommation d’inclusions et de leur utilisation inventive conformément au profil de saveur et aux autres exigences des consommateurs dans cette région particulière.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Boulangerie et confiserie Inclusions

Le paysage concurrentiel du marché des inclusions de chocolat dans l’industrie de la boulangerie fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur les inclusions de chocolat sur le marché de l’industrie de la boulangerie.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des inclusions de chocolat dans l’industrie de la boulangerie sont Cargill, Incorporated., ADM, Barry Callebaut, Kerry, Tate & Lyle, AGRANA Beteiligungs-AG, Sensient Colors LLC, PURATOS, Balchem ​​Inc., GEORGIA NUT COMPANY, Inclusion Technologies, Dawn Food Products, Inc., Nimbus Foods Ltd, Chaucer Foods Ltd, Meadow Foods, IBK TROPIC, SA, FoodFlo International Ltd, Mother Murphy’s Laboratories, Inc., Confection by Design et Pecan Deluxe Candy Company, entre autres acteurs mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. L’analyste DBMR comprend les forces concurrentielles et fournit une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

