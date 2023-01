Le marché des inclusions au caramel augmentera à un TCAC de 8,10% au cours de la période de prévision 2022-2029 Les principaux acteurs opérant sur le marché des inclusions de caramel comprennent: PURATOS , Taura Natural Ingredients Ltd, Georgia Nut Company, Symrise, Nimbus Foods Ltd, Cargill, Incorporated, Barry Callebaut, Kerry Group plc, Tate & Lyle, AGRANA Beteiligungs AG, TruFoodMfg, FoodFlo International Ltd.,

Le marché des inclusions au caramel croîtra à un TCAC de 8,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029 .

Le caramel est un produit de confiserie utilisé comme ingrédient de remplissage, d’arôme et d’enrobage dans l’industrie alimentaire et des boissons. Le caramel est fabriqué en faisant bouillir certains types de sucre à certaines températures. Ces matériaux se présentent sous de nombreuses formes et sont utilisés à diverses fins. Le caramel, les bonbons et le caramel liquide sont trois formes d’ingrédients au caramel. Les inclusions alimentaires sont utilisées pour améliorer la texture, la saveur et l’apparence visuelle des aliments.

Ils viennent dans une variété de formes, de textures, de couleurs, de tailles, de formes et de saveurs, et sont disponibles sous des formes solides, semi-solides et liquides pour répondre aux besoins d’une variété d’applications. L’inclusion de gaufres, de gelées, de fruits secs, de flocons, de noix et d’autres plats courants n’en sont que quelques exemples. Les aliments inclus dans la cuisine se déclinent en une variété de saveurs pour donner de la variété au repas. Certaines des saveurs les plus courantes comprennent les fruits, le chocolat, le miel et les produits laitiers.

La demande croissante d’aliments transformés ainsi que l’augmentation de la valeur nutritionnelle, de la texture et de la saveur des aliments stimuleront le marché des inclusions de caramel. En outre, l’évolution des modes de vie et la demande croissante de suppléments non approuvés sont quelques-uns des facteurs macroéconomiques ayant un impact positif sur le marché mondial de la teneur en caramel. D’autres facteurs tels que les changements dans les habitudes de consommation alimentaire des consommateurs, les changements dans les habitudes alimentaires et la forte demande de recettes innovantes freineront le taux de croissance du marché.

Un autre facteur important est l’intérêt croissant des consommateurs pour les produits de boulangerie et de confiserie, et les saveurs populaires telles que le chocolat stimuleront le taux de croissance du marché des inclusions de caramel. L’augmentation du revenu disponible et la prévalence croissante des aliments emballés stimuleront le taux de croissance du marché des inclusions de caramel. La croissance de l’industrie des boissons et des plats cuisinés stimulera davantage la croissance du marché des inclusions de caramel.

Ce rapport sur le marché des ingrédients de bonbons fournit des détails sur les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et régional, l’analyse des flux de revenus émergents, la réglementation du marché. Analyse de la croissance stratégique du marché, de la taille du marché, de la croissance des catégories de marché, des applications et du domaine, des approbations de produits, des lancements de produits, de l’expansion géographique, des innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché mondial Inclusions au caramel et taille du marché

Sur la base de l’application, le marché des inclusions de caramel est segmenté en produits céréaliers, snacks et barres, produits de boulangerie, produits laitiers et desserts glacés, chocolat et confiserie, etc.

Sur la base de la forme, le marché des inclusions de caramel est segmenté en solides, semi-solides et liquides. La partie solide et semi-solide est subdivisée en copeaux, noix, copeaux et flocons, copeaux et granulés et poudres.

Analyse par pays du marché des inclusions de caramel

Les pays couverts par le rapport sur le marché des inclusions au caramel sont:

États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, autres pays européens en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée , Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, certaines parties de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Moyen-Orient et Afrique (MEA) Une partie de l’Afrique, du Moyen-Orient et du Reste de l’Afrique (MEA).

L’Asie-Pacifique domine le marché des inclusions de caramel et continuera de dominer au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante, de l’augmentation des niveaux de revenu disponible et de l’urbanisation croissante dans la région.

Paysage concurrentiel et bonbons mondiaux, y compris analyse des parts de marché

Les principaux acteurs opérant sur le marché des inclusions de caramel comprennent:

PURATOS , Taura Natural Ingredients Ltd, Georgia Nut Company, Symrise, Nimbus Foods Ltd, Cargill, Incorporated, Barry Callebaut, Kerry Group plc, Tate & Lyle, AGRANA Beteiligungs AG, TruFoodMfg, FoodFlo International Ltd., Sensient Technologies Corporation , PTC FOODS, SETHNESS ROQUETTE, Martin Braun KG, NIGAY SAS , Imperial Flavors, Balchem ​​​​​​Inc. 와 ADM등.

