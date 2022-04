Le marché des inclusions alimentaires atteindra 22,35 milliards de dollars d’ici 2028

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des inclusions alimentaires était évalué à 12,56 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 22,35 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 7,4 %. La mondialisation a donné aux consommateurs un riche choix de produits et, avec l’augmentation des revenus par habitant, ce choix s’est de plus en plus concentré sur des substituts alimentaires plus sains et des étiquettes alimentaires plus propres. Avec un tel scénario de marché, la demande d’inclusions alimentaires augmente car elles ajoutent de la valeur et de l’esthétisme aux produits alimentaires. La demande croissante d’aliments de spécialité et les choix croissants de goût des consommateurs ont maintenu le défi permanent devant les producteurs d’aliments de produire des aliments aux saveurs différentes. Les caractéristiques de l’inclusion alimentaire varient en fonction de l’application distincte, telle que les boissons, la confiserie, la boulangerie, les collations, les produits laitiers, les aliments surgelés et autres. Inclusions alimentaires comme les noix, les graines, les grains entiers, les légumes, les fruits, les fibres sont utilisées pour les produits alimentaires de boulangerie tels que le pain, les gâteaux et les biscuits. Le niveau de pénétration des aliments emballés est élevé et la demande en aliments de spécialité est considérable. Ces inclusions ont une base de consommation substantielle sur les marchés européens et devraient connaître une expansion considérable sur les marchés de l’Asie-Pacifique et d’autres régions en développement. Malgré l’existence de nombreuses opportunités de croissance favorables, les difficultés de transformation des inclusions alimentaires et les besoins spécifiques de stockage constituent une menace pour la croissance du marché. Ces inclusions ont une base de consommation substantielle sur les marchés européens et devraient connaître une expansion considérable sur les marchés de l’Asie-Pacifique et d’autres régions en développement. Malgré l’existence de nombreuses opportunités de croissance favorables, les difficultés de transformation des inclusions alimentaires et les besoins spécifiques de stockage constituent une menace pour la croissance du marché. Ces inclusions ont une base de consommation substantielle sur les marchés européens et devraient connaître une expansion considérable sur les marchés de l’Asie-Pacifique et d’autres régions en développement. Malgré l’existence de nombreuses opportunités de croissance favorables, les difficultés de transformation des inclusions alimentaires et les besoins spécifiques de stockage constituent une menace pour la croissance du marché.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Par forme, le segment des noix devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les noix sont largement utilisées dans l’industrie alimentaire et des boissons en raison de la saveur, de la texture et de l’équilibre nutritionnel ajoutés.

Les inclusions alimentaires améliorent l’apparence du produit en termes de couleur, de valeur et de textures ; ajoutant de la valeur au produit final, cela explique leur popularité dans plusieurs applications finales au fil des ans.

Les consommateurs de céréales alimentaires ont aujourd’hui des exigences différentes. Ils peuvent souhaiter que leurs céréales soient sans gluten, sans OGM, sans gras trans, certifiées halal, etc. Les mélanges et saveurs prémélangés aident à maintenir l’esthétisme du produit, même en l’absence de ingrédients conventionnels.

La tendance à introduire de nouvelles chaînes de saveurs pour différents produits alimentaires rend l’utilisation d’inclusions de spécialité et gastronomique très populaire. Les consommateurs sont de plus en plus disposés à ajouter de nouvelles variétés à leurs aliments conventionnels et les inclusions sont une réponse à ces désirs.

Campbell Soup a décidé de vendre ses activités européennes de chips, y compris Kettle Foods basée au Royaume-Uni et Yellow Chips BV basée aux Pays-Bas, à Valeo Foods, une société du groupe CapVest Partners LLP, pour environ 80 millions de dollars.

Par type, le sucre aromatisé et le caramel deviennent populaires aujourd’hui. Le caramel est un produit de confiserie orange moyen à foncé fabriqué en chauffant une variété de sucres. Les desserts comme les gâteaux, les cupcakes et les brownies trouvent une large application de ces produits aromatisés. La plupart d’entre eux sont disponibles sous différentes formes, telles que sans sucre, etc. pour répondre aux besoins des clients.

Par région, l’Asie-Pacifique sera le segment à la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante de produits alimentaires haut de gamme de la classe moyenne urbaine et de l’augmentation des dépenses de consommation en produits alimentaires de haute qualité.

L’industrie alimentaire est témoin de nouvelles tendances telles que la demande croissante d’ingrédients biologiques, d’aliments fonctionnels et d’étiquettes alimentaires plus propres. Les entreprises se livrent volontiers à l’amélioration de la qualité de leurs produits. Par exemple, Georgia Nut Company a reçu la certification biologique de l’Oregon, qui couvre des capacités telles que la cuisson au chocolat, l’enrobage, le décorticage du sucre et la cuisson à chaud. Cela lui a permis de renforcer sa position sur le marché grâce à une note élevée sur le positionnement santé.

Les inclusions ne sont pas réservées aux articles de luxe. Les développeurs de produits ajoutent des graines, des noix, des fruits et des légumes à une variété d’applications. C’est un moyen pratique d’ajouter une dose de nutrition à un produit et de préserver une étiquette propre ou une perception naturelle dans une catégorie de produits.

Le marché a connu de nombreux rapprochements et acquisitions au cours des dernières années. En mars 2019, Archer Daniels Midland Company a acquis le groupe Ziegler, un leader européen du marché des ingrédients aromatisants naturels aux agrumes et a fait d’ADM un leader mondial de la gamme complète de solutions innovantes d’agrumes.

Pour les besoins de cette étude, Reports and Data a segmenté le marché Inclusions alimentaires en fonction du type, de la forme, de la saveur, de l’application et de la région :

Type (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Chocolat

Fruits et noix

Sucre Aromatisé et Caramel

Céréale

Confiserie

Autres

Formulaire (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Solide et semi-solide des morceaux des noisettes craquements et flocons chips et plumes poudre

Liquide

Saveur (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Fruit

Noix

Sarriette

Chocolat et Caramel

Application (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Produits céréaliers, collations et barres

Produits de boulangerie

Desserts laitiers et glacés

Produits de chocolat et de confiserie

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

