Le marché des implants rachidiens affichera une croissance remarquable de 16,74 milliards USD avec une croissance à un TCAC de 6,75% d’ici 2030

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Une étude de recherche qualitative réalisée par la base de données de recherche de marché de Data Bridge de 350 pages, intitulée « Marché des implants rachidiens » avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques & Chiffres répartis sur les pages et analyse détaillée facile à comprendre.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des implants rachidiens, qui s’élevait à 9,93 milliards USD en 2022, devrait atteindre 16,74 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 6,75 % au cours de la période de prévision 2023 à 2030. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research incluent également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Aperçu du marché :

Selon l’OMS, l’incidence annuelle mondiale des lésions médullaires est de 40 à 80 cas par million de personnes. Les patients médullaires ont un risque de mortalité plus élevé car ils meurent prématurément 2 à 5 fois plus souvent que les patients qui n’ont pas de lésion médullaire. La grande majorité des lésions traumatiques sont le résultat de blessures liées au travail ou au sport. En outre, la population gériatrique croissante et le nombre de personnes obèses développent fréquemment des symptômes associés à des troubles de la colonne vertébrale tels que la sténose vertébrale, ce qui stimule la demande de chirurgies d’implants vertébraux et propulse la croissance du marché. L’obésité peut également aggraver un problème de lombalgie déjà existant et le faire réapparaître. La discopathie dégénérative est l’un des troubles les plus courants liés à la colonne vertébrale chez les personnes âgées.

Les implants rachidiens sont des instruments utilisés lors de la chirurgie rachidienne pour faciliter la fusion, stabiliser, corriger les déformations et renforcer la colonne vertébrale. Les implants rachidiens sont faits de métaux tels que l’acier inoxydable ou le titane et sont disponibles dans une variété de tailles en fonction des besoins de traitement. Crochets, cages, vis pédiculaires, plaques et tiges sont également inclus. De nombreuses recherches sont en cours pour améliorer les résultats des implants.

Développement mondial du marché des implants rachidiens

Xtant Medical Holdings, Inc. a annoncé le lancement de ses trois nouveaux implants rachidiens en octobre 2019, qui comprend un implant PEEK recouvert de plasma et deux espaceurs cervicaux intersomatiques. L’objectif principal du lancement est de fournir aux patients de meilleurs soins et traitements qui les aideront à accroître leur portée mondiale et à renforcer leur position sur le marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des implants rachidiens sont:

Medtronic (Irlande)

Zimmer Biomet (États-Unis )

Alphatec Spine Inc. (États-Unis)

RTI Surgical (États-Unis)

Stryker (États-Unis)

Orthofix US LLC (États-Unis)

NuVasive Inc. (États-Unis)

Globus Medical (États-Unis)

Aesculap Inc. (États-Unis)

Apollo Hospitals Enterprise Ltd. (Inde)

Centinel Spine LLC (États-Unis)

Premia Spine (États-Unis)

Exactech Inc. (États-Unis)

Lumitex LLC (États-Unis)

Life Spine Inc. (États-Unis)

Integra LifeSciences (États-Unis)

Le marché des implants rachidiens

est segmenté en fonction de la procédure, de l’indication, du type de produit, de la configuration et du matériau. . La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Procédure

Chirurgie ouverte Chirurgie

mini-invasive

Autres

Type de produit

Disques artificiels Dispositifs de

stabilisation dynamique

Implants de fusion vertébrale Dispositifs

thoraco-

lombaires Plaques lombaires antérieures

Plaques Lumar

Vis pédiculaire

Tiges

Crochets

Fils

Câbles

Crosslinks

Dispositifs de fixation

cervicale Plaques cervicales antérieures

Systèmes de fixation à crochets

Plaques et vis

Pinces et fils

Dispositifs de fusion intersomatique Dispositifs de fusion intersomatique

non osseuse Dispositifs de fusion intersomatique

osseuse

Plaques

Cages

Application

Cervical

Thoracic

Lumber

Matériel

Acier inoxydable

Titane

Cobalt Chrome

Polyétheréthercétone (PEEK)

Indication Configuration de déformation de

traumatisme rachidien

Dispositifs de fusion vertébrale Dispositifs

sans fusion/Dispositifs de préservation du mouvement Dispositifs de

stabilisation dynamique

Espaceurs de processus interépineux

Systèmes à base de vis pédiculaires

Produits de remplacement des facettes Disques

artificiels

Disques cervicaux

artificiels Disques lombaires artificiels Dispositifs de

réparation de l’anneau Prothèses

de disque nucléaire Dispositifs de

traitement des fractures par compression vertébrale (VCF)

Stimulateurs osseux rachidiens Stimulateurs osseux rachidiens

non invasifs

Dispositif à champ électromagnétique pulsé

Couplage capacitif (CC)

Dispositifs à champ magnétique combiné (CMF)

Stimulateurs osseux rachidiens invasifs

Produits biologiques pour la colonne

vertébrale Allogreffes rachidiennes

Os usinés Allogreffe

Matrice osseuse déminéralisée

Substituts de greffe

osseuse Protéines morphogénétiques osseuses Greffes osseuses

synthétiques

Matrice cellulaire

