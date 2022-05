Le marché des implants dentaires et des prothèses présentera une demande vigoureuse jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché mondial des implants dentaires et des prothèses devrait passer de sa valeur initiale estimée de 10,02 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 16,09 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 6,1% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse de la valeur marchande peut être attribuée à la demande croissante de dentisterie esthétique.

Obtenez un exemple de rapport + tous les graphiques et graphiques associés @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-dental-implants-and-prosthetics-market

Principaux concurrents du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des implants dentaires et des prothèses sont l’Institut Straumann AG (Straumann) (Suisse), Dentsply Sirona. (États-Unis), Zimmer Biomet. (États-Unis), Danaher Corporation (États-Unis), AVINENT Implant System (Espagne), Henry Schein, Inc. (États-Unis), OSSTEM Implant Co., Ltd. (Corée du Sud), DIO Implant (Corée du Sud), Merz Dental GmbH (Allemagne ), Bicon, LLC (États-Unis), SHOFU DENTAL (Japon), Thommen Medical AG (Suisse) et Southern Implant (Afrique du Sud) Straumann (Suisse), Dentium CO. (Corée du Sud) ,Neobiotech LTD CO. (Corée du Sud) , Kyocera Medical (Japon), Keystone Dental (États-Unis), Dyna Dental (Pays-Bas), B & B Dental (États-Unis), BEGO (Allemagne)

Marché mondial des implants dentaires et des prothèses par matériau (titane, zirconium, PFM, toutes les céramiques), étape (deux étapes, une étape), connecteurs (hexagonaux externes), prix (implants premium, implants de valeur, implants à prix réduit), conception (dentaire conique implants dentaires à parois parallèles), type de produit (implants dentaires, prothèses dentaires, facettes, inlays et onlays, couronnes, bridges, prothèses dentaires, piliers), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, reste du monde ) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2026

Analyse compétitive:

Le marché mondial des implants dentaires et des prothèses est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché des implants dentaires et du marché des prothèses pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Développements clés sur le marché :

En septembre 2018, AVINENT a lancé sur le marché les structures complètes en titane AURORA, c’est un produit révolutionnaire dans l’impression 3D appliquée au secteur des prothèses dentaires et aux solutions esthétiques

En janvier 2015, Merz Pharma a conclu un accord pour vendre Merz Dental au fabricant japonais de matériaux et d’équipements dentaires SHOFU par cet accord Merz va entrer sur le marché japonais, ce qui améliorera Merz

Peut être utilisé par toute l’organisation à travers le monde + PDF téléchargeable et imprimable + 30 + pays @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-dental-implants-and-prosthetics-market

Définition du marché : marché mondial des implants dentaires et des prothèses

Les implants dentaires, également appelés implants endo-osseux, sont des racines artificielles qui ressemblent à une ou plusieurs dents. Ces substituts aux dents manquantes sont placés dans la mâchoire pour soutenir les restaurations. Les implants dentaires fournissent une base solide et sont une option idéale pour les personnes qui ont perdu une dent ou des dents. La dentisterie prothétique implique le diagnostic et le traitement des dents infectées ainsi que la reconstruction des dents manquantes à l’aide de couronnes, de ponts, d’implants et de prothèses dentaires.

Selon l’American Academy of Implant Dentistry, 3 millions de personnes en Amérique ont des implants dentaires et environ 500 000 autres en reçoivent chaque année. Ce nombre important devrait agir comme un moteur de la croissance du marché.

Facteurs de marché

Il y a une augmentation des implants dentaires qui devrait agir comme un moteur de la croissance du marché

Il y a une augmentation du tourisme dentaire dans les marchés émergents en raison de l’augmentation des maladies dentaires.

Contraintes du marché

Le montant élevé des coûts et les remboursements limités des implants dentaires devraient freiner la croissance du marché.

Il existe un risque élevé de perte de dents dans les implants dentaires, ce qui devrait freiner la croissance du marché.

Obtenez gratuitement une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-dental-implants-and-prosthetics-market

Le rapport sur le marché des implants dentaires et des prothèses fournit efficacement les caractéristiques requises du marché mondial pour la population et pour les entreprises à la recherche de personnes pour des fusions et acquisitions, faisant des investissements, de nouveaux fournisseurs ou concernées par la recherche des installations d’étude de marché mondiales appréciées. Il offre un échantillon sur la taille, l’offre et le taux de développement du marché. Le rapport Implants dentaires et prothèses fournit la structure complète et un aperçu fondamental du marché de l’industrie.

Le rapport sur le marché des implants dentaires et des prothèses fournit efficacement les caractéristiques requises du marché mondial pour la population et pour les entreprises à la recherche de personnes pour des fusions et acquisitions, faisant des investissements, de nouveaux fournisseurs ou concernées par la recherche des installations d’étude de marché mondiales appréciées. Il offre un échantillon sur la taille, l’offre et le taux de développement du marché. Le rapport Implants dentaires et prothèses fournit la structure complète et un aperçu fondamental du marché de l’industrie.

Segmentation : Marché mondial des implants dentaires et des prothèses

Par matériel Titane Zirconium GFP Toutes les céramiques

Par étape deux étapes En une seule étape

Par connecteurs Hexagonal externe

Par type de produit Implants dentaires Prothèses dentaires, Placages Incrustations et onlays Couronnes Des ponts Dentiers Piliers

Par prix Implants haut de gamme Implants de valeur Implants à prix réduit

Intentionnellement Implants dentaires coniques Implants dentaires à parois parallèles



Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des implants dentaires et des prothèses sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

Segmentation du marché : –

Pour comprendre principalement la dynamique du marché mondial des implants et prothèses dentaires dans le monde, le marché mondial des implants et prothèses dentaires est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Chiffres réels et analyse approfondie, opportunités commerciales, estimation de la taille du marché disponibles dans le rapport complet.

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com