Le marché des implants de remplacement du genou devrait générer un TCAC de revenus élevés jusqu’en 2030  

La taille du marché mondial des implants de remplacement du genou devrait atteindre 17,45 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC des revenus de 5,3 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La prévalence élevée de l’ostéoporose, la sensibilisation accrue et les initiatives de recherche visant à améliorer l’efficacité des dispositifs médicaux sont des facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché des implants de remplacement du genou.

Le segment de l’arthroplastie totale du genou représentait la plus grande part des revenus en 2021. L’augmentation de la population gériatrique a alimenté l’expansion du marché. Ces personnes ont un système immunitaire affaibli, ce qui entraîne divers problèmes de santé. Le diabète, l’ostéoporose et l’arthrite sont les problèmes de santé les plus courants chez les personnes âgées. Avec le temps, leurs genoux sont également endommagés pour plusieurs raisons telles qu’une carence en calcium ou d’autres dommages externes pouvant causer des douleurs intenses. Le remplacement total du genou est la meilleure solution pour soulager les douleurs insupportables. Pendant la chirurgie, les chirurgiens de remplacement articulaire retirent le genou endommagé et le remplacent par une articulation artificielle en métal ou en plastique, qui est ensuite fixée à l’os de la cuisse, au tibia et à la rotule. Le remplacement total du genou est efficace et sûr.

Quelques faits saillants du rapport :

En juillet 2020, le groupe Corin a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour la mise à jour du logiciel OMNIBotics, permettant l’option d’incorporer Unity Knee, implants totaux du genou avec chirurgie assistée par robot aux États-Unis Cette approbation a aidé l’entreprise à renforcer son portefeuille de produits dans le

segment des prothèses totales du genou aux États-Unis, qui représentait la plus grande part des revenus en 2021. L’augmentation de la population gériatrique mondiale a alimenté la croissance du segment. La population âgée souffre d’un système immunitaire affaibli, ce qui entraîne divers problèmes de santé. Le diabète, l’ostéoporose et l’arthrite comptent parmi les problèmes de santé les plus courants chez les personnes âgées. Avec le temps, leurs genoux sont endommagés pour des raisons telles qu’une carence en calcium ou d’autres dommages externes qui peuvent causer une douleur intense. L’arthroplastie totale du genou est la meilleure solution pour soulager les douleurs insupportables qui stimulent la croissance des revenus du segment.

Le segment hospitalier a représenté la plus grande part des revenus en 2021, en raison de la présence d’installations de pointe et de l’amélioration des infrastructures de santé dans les pays en développement. L’émergence d’hôpitaux orthopédiques spécialisés contribue également à la croissance du segment.

Les implants à palier fixe (FB) représentaient la plus grande part des revenus en 2021. La procédure opératoire standard de l’implant FB consiste à soulager la douleur et à restaurer la fonction chez les patients souffrant d’arthrose ou de polyarthrite rhumatoïde. La conception du genou FB a des composants fémoraux ronds qui s’articulent avec une surface articulaire tibiale relativement plate. La plupart des patients porteurs d’implants FB ont amélioré l’état du genou à long terme, ce qui stimule la croissance des revenus du segment.

Les alliages de cobalt-chrome représentaient la plus grande part des revenus en 2021. Les matériaux de remplacement du genou tels que la tige, la coupelle, la balle et la doublure sont fabriqués à partir de cobalt-chrome car ce matériau est résistant aux rayures et sans danger pour les arthroplasties totales du genou. La plupart des composants fémoraux du genou total sont fabriqués à partir de cobalt-chrome avec d’excellents taux de réussite à long terme, ce qui stimule la croissance du segment.

Le marché en Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2021, en raison de la disponibilité d’un système de santé hautement sophistiqué et de l’augmentation des dépenses de santé par population sont des facteurs qui stimulent la croissance du marché. De plus, l’utilisation de technologies de pointe telles que l’impression 3D et la présence d’acteurs clés du marché sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché des implants de remplacement du genou dans cette région.

Acteurs clés :

les principales entreprises du rapport sur le marché mondial sont Zimmer Biomet, Stryker, Smith+Nephew, Depuy Synthes (une société Johnson & Johnson), Medacta International, Conformis, B. Braun Melsungen AG, MicroPort Scientific Corporation, NuVasive Inc. et Groupe Corin

Segmentation du marché :

pour les besoins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des implants de remplacement du genou en fonction du type de procédure, de l’utilisation finale, du composant et du matériau. genre et région.

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Perspectives du type d’intervention (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Remplacement total du genou

partiel du genou Remplacement

Révision du

Perspectives d’utilisation finale ( Chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2019-2030)

Hôpitaux

Cliniques

Centre de services ambulatoires

Perspectives des composants (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2019-2030)

Implants à palier fixe

Procédure de roulement mobile

Perspectives du type de matériau (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2019-2030)

Acier inoxydable

Cobalt-Chrome Alliages Alliages de

titane

Polyéthylène

Autres

Points clés abordés dans le rapport :

Une analyse détaillée du marché mondial des implants de remplacement du genou grâce à une évaluation des aspects clés du marché tels que la technologie, le type de produit, l’application, l’utilisation finale et la dynamique globale de l’industrie.

Analyse qualitative et quantitative de l’estimation du marché et calcul du TCAC pour la période de prévision.

Évaluation globale de la dynamique du marché en mettant l’accent sur les moteurs, les contraintes, les opportunités et les limites.

Profilage détaillé des entreprises clés opérant sur le marché, y compris aperçu de l’entreprise, situation financière, offres de produits, portefeuille de produits, progrès récents en matière de produits et de technologies et plans d’expansion commerciale.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

