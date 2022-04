Le marché des implants auditifs du tronc cérébral atteindra 82,18 millions USD en 2028

La du marché mondial des implants auditifs du tronc cérébral devrait atteindre 82,18 millions USD en 2028 avec un TCAC de 3,6 % au cours de la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. Le besoin croissant d’une rééducation auditive efficace chez les patients atteints de malformations cochléaires majeures, la prévalence croissante de la perte auditive à travers le monde et l’adoption rapide d’implants auditifs du tronc cérébral pour traiter la perte auditive profonde sont des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. En outre, le nombre croissant d’essais cliniques pour tester l’efficacité et l’efficacité des implants auditifs du tronc cérébral et les progrès récents de la technologie des processeurs vocaux externes et des stimulateurs récepteurs des ABI sont d’autres facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

L’implant auditif du tronc cérébral (ABI) est un dispositif neuroprothétique qui délivre des sensations auditives chez les patients qui ont une fonction nerveuse auditive compromise ou des barrières anatomiques qui les rendent inéligibles à l’implantation cochléaire. Les implants auditifs du tronc cérébral ont été principalement conçus pour les patients atteints de neurofibromatose de type 2, dont la fonction du nerf auditif a été endommagée lors des procédures d’ablation de la tumeur. Les implants sont largement utilisés pour fournir une perception auditive chez les patients souffrant d’une perte auditive sévère à profonde. Au cours des dernières années, les critères de sélection et d’éligibilité pour les patients atteints d’ABI se sont élargis et incluent désormais les patients non NF2 présentant des barrières anatomiques telles qu’une fracture de l’os temporal, des malformations congénitales et une ossification cochléaire. Cela conduit à une importance croissante des implants auditifs du tronc cérébral dans la gestion clinique des patients sourds sévères à profonds qui ont une cochlée bilatérale absente ou détruite et devrait contribuer davantage à la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Le développement et les progrès des implants auditifs du tronc cérébral qui améliorent considérablement la perception auditive chez les patients ont conduit à un nombre croissant d’essais cliniques pour tester la sécurité et l’efficacité de ces dispositifs et sont également un facteur clé qui devrait alimenter la croissance des revenus du marché à l’avenir. Cependant, les coûts élevés des implants auditifs du tronc cérébral et des interventions chirurgicales, la pénurie de professionnels qualifiés et le faible taux d’adoption des ABI dans les pays sous-développés et en développement peuvent potentiellement limiter la croissance du marché dans une certaine mesure au cours de la période de prévision.

Quelques points saillants du rapport :

Le segment des malformations cochléaires majeures devrait enregistrer une croissance robuste des revenus au cours de la période de prévision, en raison de l’incidence croissante des malformations de l’oreille interne dans le monde, de l’adoption rapide des implants auditifs du tronc cérébral comme modalité de traitement efficace pour les patients atteints d’une oreille interne sévère. malformations et l’utilisation croissante des ABI pour traiter la surdité congénitale profonde chez les enfants.

Le segment pédiatrique devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision en raison de la préférence croissante pour les chirurgies d’implantation auditive du tronc cérébral pour traiter la perte auditive congénitale causée par des anomalies telles que l’aplasie cochléaire, labyrinthe et nerveuse cochléaire, l’incidence croissante de la perte auditive chez les enfants. , et de meilleurs résultats post-opératoires.

Le segment hospitalier devrait enregistrer un TCAC de revenus considérablement élevé au cours de la période de prévision, en raison de la disponibilité croissante de professionnels qualifiés, de l’accessibilité à des installations médicales et chirurgicales avancées et de la disponibilité d’options de traitement rentables et abordables.

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante de la surdité neurosensorielle chez les enfants, des progrès technologiques dans les implants auditifs du tronc cérébral et de la présence d’établissements médicaux et chirurgicaux de santé bien développés.

Paysage concurrentiel :

Le rapport se concentre également sur les détails de chaque acteur du marché, y compris sa position mondiale, sa situation financière, sa génération de revenus, son aperçu de la société et son portefeuille de produits et services. Le marché des implants auditifs du tronc cérébral est extrêmement concurrentiel et comprend plusieurs acteurs clés aux niveaux régional et mondial. Les principaux acteurs se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les investissements en R&D, les partenariats, les coentreprises et les collaborations pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leur portefeuille de produits.

Les principales sociétés opérant sur le marché sont :

Cochlear Limited, Med-EL, Oticon Medical, Nurotron’s Biotechnology Co. Ltd., Sonova Holding AG, Advanced Bionics et Hangzhou Nurotron Biotechnology.

Le rapport offre également des informations détaillées sur la segmentation du marché en fonction du type, de l’application et de la bifurcation régionale :

Segmentation du marché des implants

perspectives de l’état médical (chiffre d’affaires, en millions de dollars, 2018-2028)

Malformation cochléaire majeure

Ossification cochléaire complète

Fracture de la pyramide pétreuse

Axonale Neuropathie

Tumeurs du nerf auditif

Oblitération complète des deux nerfs auditifs

Perspectives du groupe d’âge (chiffre d’affaires, en millions de dollars, 2018-2028)

Adultes

Pédiatrie

Perspectives d’utilisation finale (Chiffre d’affaires, millions USD, 2018-2028)

Hôpitaux

Cliniques ORL

Centres ambulatoires

Autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S. Canada Mexique

Europe Allemagne K. Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



Merci d’avoir lu le rapport. Veuillez noter que nous offrons également des rapports personnalisés selon les exigences du client. Contactez-nous pour en savoir plus sur la fonctionnalité de personnalisation et notre équipe vous fournira le rapport le mieux personnalisé.

