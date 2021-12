Le marché des immunoglobulines Humaines va soutenir la croissance de 16 890 Mn USD à TCAC +6% en 2021-2027 // Baxter International Inc., CSL Ltd., Octapharma SA, Kedrion Biopharma Inc

Une conception spatiale du génome des immunoglobulines humaines a été reconnue pour traiter plusieurs circonstances médicales, ce qui a abouti à la mise en œuvre de données spatiales en tant que biomarqueur diagnostique pour diverses affections. L’immunoglobuline spécifique à l’homme est prête à partir du plasma de personnes ayant des niveaux élevés d’anticorps contre une infection exacte. Ces personnes s’améliorent de la maladie spécifique ou ont été récemment inoculées.

Le marché mondial des immunoglobulines humaines était évalué à environ 11 575 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 16 890 millions de dollars en 2027 avec un TCAC de +6 % sur la période de prévision 2021 à 2027.

L’IGIV d’immunologie est utilisé dans le traitement du déficit en anticorps principal, en néphrologie, en rhumatologie et en ophtalmologie, il a été utilisé pour traiter la vascularite, le lupus érythémateux disséminé, la pemphigoïde des muqueuses et l’uvéite. En dermatologie, il est le plus souvent utilisé pour traiter le syndrome de Kawasaki. Il existe une demande croissante de biomarqueurs, ce qui permet la différenciation des tumeurs bénignes de la tumeur malveillante avec une plus grande exactitude et augmente donc la demande d’analyse génomique spatiale en tant qu’outil d’analyse du cancer.

Le type délibère en détail sur l’impact du COVID-19 sur le marché des immunoglobulines humaines pour l’année 2021 et à l’extérieur. La maladie veineuse chronique ou l’insuffisance veineuse chronique est devenue un fardeau mondial pour les États en développement et développés.

Segmentation du Marché des Immunoglobulines Humaines

Par Produit

* IgG

* IgA

* IgM

*gE

* IgD

Par Mode de Livraison

* Mode d’administration intraveineuse

* Mode d’accouchement sous-cutané

Par Application

* Hypogammaglobulinémie

* Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (CIDP)

* Maladie d’Immunodéficience

* Myasthénie Grave

* Autres Applications

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord

• Europe

* Asie-Pacifique

* Amérique du Sud

* Le Moyen-Orient et l’Afrique

