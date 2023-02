Le marché des hydrolysats de protéines de poisson devrait croître à un TCAC de 4,30 % pour atteindre 342 millions USD d’ici 2029 Au cours des 18 derniers mois, presque toutes les industries ont subi des revers. Cela est dû à la grave perturbation de leurs opérations de fabrication et de chaîne d'approvisionnement respectives en raison de divers verrouillages de précaution et d'autres restrictions imposées par les organes directeurs du monde entier. Il en va de même pour le marché mondial des hydrolysats de protéines de poisson.

Le marché de l’hydrolysat de protéines de poisson a augmenté de 244,2 millions USD en 2021 et devrait atteindre 342,0 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,30 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029 .

Le poisson est une meilleure source de protéines que les autres plantes et animaux. Initialement, les hydrolysats de protéines de poisson n’étaient utilisés que dans l’alimentation animale. Cependant, comme de plus en plus de gens ont pris conscience de la teneur élevée en protéines du poisson, il a été largement utilisé dans diverses industries. Les hydrolysats de protéines de poisson sont maintenant utilisés dans une variété de produits, notamment les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques, les nutraceutiques, les cosmétiques, les aliments pour animaux de compagnie et les aliments pour animaux et volailles. Les protéines présentes dans les poissons varient selon les espèces.

Obtenez un exemple de rapport @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-fish-protein-hydrolysate-market



Dynamique du marché de l’hydrolysat de protéines de poisson

chauffeur

Grande variété de poissons

Le poisson est abondant, les fabricants ont donc commencé à commercialiser la pisciculture et à en extraire les protéines. La croissance significative de l’industrie pharmaceutique mondiale est l’un des principaux facteurs à l’origine des perspectives positives du marché.

Forte demande de diverses industries d’utilisateurs finaux

Les hydrolysats de protéines de poisson sont largement utilisés dans la nutrition sportive et les suppléments protéiques en raison de leurs propriétés d’absorption rapide qui aident à augmenter la masse musculaire maigre tout en réduisant le risque d’hypertension artérielle chez les consommateurs. Il est également utilisé pour traiter le syndrome du côlon irritable (IBS) et la maladie de Crohn, et pour fournir des aliments protéinés hypoallergéniques aux nourrissons atteints de la maladie coeliaque, d’intolérance au lactose et au gluten.

Impact du COVID-19 sur le marché des hydrolysats de protéines de poisson

Au cours des 18 derniers mois, presque toutes les industries ont subi des revers. Cela est dû à la grave perturbation de leurs opérations de fabrication et de chaîne d’approvisionnement respectives en raison de divers verrouillages de précaution et d’autres restrictions imposées par les organes directeurs du monde entier. Il en va de même pour le marché mondial des hydrolysats de protéines de poisson.

Voir le catalogue détaillé @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-fish-protein-hydrolysate-market

Portée du marché mondial de l’hydrolysat de protéines de poisson

former

liquide

pâte

poudre

la source

la morue

Thon

Crustacé

sardine

tilapia

autre

La technologie

hydrolyse enzymatique

hydrolyse autolytique

hydrolyse acide

application

nourriture

cosmétique

pharmaceutique

agriculture

canal de distribution

direct

indirect

Obtenez plus d’informations @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fish-protein-hydrolysate-market

Analyse/aperçus régionaux du marché Hydrolysats de protéines de poisson

Le marché Hydrolysat de protéines de poisson est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, forme, source, technologie et application, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Hydrolysat de protéines de poisson sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et d’autres en Europe. Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Moyen-Orient et reste de l’Afrique (MEA) comme une partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Hydrolysat de protéines de poisson

Le paysage concurrentiel du marché Hydrolysat de protéines de poisson fournit des détails par concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue du produit, le statut de dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché Hydrolysat de protéines de poisson sur lequel la société se concentre.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché Hydrolysats de protéines de poisson sont:

Hofseth BioCare ASA (Norvège)

Diana Group Limited (Bretagne)

Bio Marine Ingrédients Irlande (Irlande)

Copalis (France)

Janatha Fishmeal and Fish Oil Products (Inde)

Scanbio Marine Group AS (Norvège)

Sopropèche (France)

Parcourir les rapports associés :

https://www.mediafire.com/file/4npbwyjh4ubg2dx/Coffee+Creamer+Market+is+Expected+to+Reach+at+a+CAGR+of+5.pdf/file

https://www.scribd.com/document/622733237/Coffee-Creamer-Market-is-Expected-to-Reach-at-a-CAGR-of-5

https://www.scribd.com/document/622733238/Quinoa-Milk-Market-is-Expected-to-Reach-the-Value-of-USD-212

https://www.scribd.com/document/622733241/Ready-to-Drink-RTD-Mocktails-Market

https://www.scribd.com/document/622733242/Ready-to-Drink-Coffee-Market-is-Expected-to-Reach-the-Value-of-USD-37

https://www.scribd.com/document/622733243/Tea-Extracts-Market-is-Anticipated-to-Reach-at-a-CAGR-of-7

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/coffee-creamer-market-is-expected-to-reach-at-a-cagr-of-5pdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/quinoa-milk-market-is-expected-to-reach-the-value-of-usd-212pdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/ready-to-drink-rtd-mocktails-market-pdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/ready-to-drink-coffee-market-is-expected-to-reach-the-value-of-usd-37pdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/tea-extracts-market-is-anticipated-to-reach-at-a-cagr-of-7pdf

https://www.edocr.com/v/lbo08on9/bidkarr007/coffee-creamer-market-is-expected-to-reach-at-a-ca

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et nouvelle avec une résilience inégalée et une approche globale. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à cultiver des informations efficaces afin que votre entreprise puisse prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Téléphone : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com