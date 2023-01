Le marché des hydratants devrait croître de 5 % d’ici 2028 Le marché des hydratants devrait croître à un taux de 5% au cours de la période de prévision 2021 à 2028 et devrait atteindre une valeur de 17,6757 millions USD d'ici 2028. Rapport d'étude de marché Data Bridge sur le marché des hydratants Il fournit une analyse ainsi que des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision et avoir un impact sur la croissance du marché. L'expansion de l'industrie mondiale de la beauté alimente la croissance du marché des hydratants.

Les hydratants sont des produits de soins personnels utilisés pour hydrater la peau et lui donner une apparence saine et éclatante. Ce produit de soins personnels se présente sous deux formes : crème et lotion. Les hydratants et les lotions sont connus pour contenir des céramides, des humectants, des émollients et des occlusifs qui ont tendance à piéger l’humidité dans la couche externe de la peau.

L’intérêt croissant de la population mondiale pour les problèmes de peau est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché des crèmes hydratantes. La demande croissante de crèmes hydratantes dans diverses applications telles que la réparation des plaies tissulaires, le traitement de la peau et l’anti-âge accélère l’utilisation intensive des crèmes et lotions hydratantes pour traiter ou prévenir des affections telles que la sécheresse, la rugosité, la desquamation et les démangeaisons dues à la croissance des cheveux. marché.

Portée du marché des crèmes hydratantes et taille du marché

Le marché des hydratants est segmenté en fonction du type de produit, de la catégorie, du groupe de consommateurs et du canal de distribution. La croissance entre les différents segments permet de développer différentes stratégies pour acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et pour identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché des hydratants est segmenté en émollients, céramides, agents occlusifs, humectants et autres.

Sur la base de la catégorie, le marché des hydratants est segmenté en premium et en vrac.

Selon le groupe de consommateurs, le marché des hydratants est segmenté en adultes et enfants.

Analyse au niveau national du marché mondial des crèmes hydratantes

Les pays couverts par le marché mondial des hydratants sont segmentés en Amérique du Nord, États-Unis, Canada et Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon et Inde. . , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) (Moyen-Orient et L’Afrique ) (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud font partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des hydratants en raison de la forte demande de produits de soins personnels dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la croissance de l’industrie des soins personnels dans la région.



Analyse concurrentielle de la part de marché des crèmes paysagères et hydratantes

Les principaux acteurs mis en évidence dans le rapport sur le marché des crèmes hydratantes sont:

Procter & Gamble, Shiseido, LVMH, L’Oréal, Coty, Unilever, Estee Lauder, New Avon, Chanel, Revlon, Armani, Amway, Johnson & Johnson, Kao Corporation, Henkel AG & Co. Des entreprises nationales et mondiales telles que KGaA, L Brands, Natura, Oriflame Cosmetics AG, Babor, Lotus Herbals, Mary Kay Inc., Nature Republic USA et Clarins.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent.

