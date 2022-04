Le marché des humectants atteindra 35,98 milliards de dollars d’ici 2027

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des humectants était évalué à 21,07 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 35,98 milliards USD d’ici 2027, à un TCAC de 7,8 %. C’est l’agent qui prévient la perte d’humidité et maintient la surface hydratée et hydratée et peut être trouvé dans divers produits cosmétiques comme les crèmes, les gels, les baumes à lèvres et les lotions. Ils sont même utilisés dans l’industrie F&B pour retenir l’humidité et les garder frais plus longtemps tout en augmentant leur durée de conservation. Outre l’hydratation, il offre d’autres avantages comme l’exfoliation, l’amélioration de la texture, rend la peau douce et lisse et prévient le dessèchement. Ils agissent également comme des aimants et attirent les molécules d’eau de l’environnement vers la peau. Les humectants sont largement utilisés dans l’industrie comme additif pour améliorer la durée de conservation des produits alimentaires. Les avantages des humectants sans danger pour la vie, sans odeur, sans saveurs extrêmes, la valeur nutritionnelle et la disponibilité facile devraient stimuler la demande dans l’industrie. L’ajout d’humectants aux produits alimentaires permet de réduire l’activité microbienne, améliore la stabilité et maintient la texture, le goût, l’odeur et la qualité du produit alimentaire. L’augmentation du besoin d’augmenter la durée de conservation des produits et la demande croissante de produits alimentaires sains et nutritionnels devraient stimuler le marché des humectants. Les humectants jouent un rôle crucial dans le maintien de la salubrité des aliments pour la consommation. On s’attend à ce que les aliments insalubres conduisent à un cercle vicieux de maladies affectant les nourrissons, les enfants et les personnes âgées. Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 40% des enfants de moins de 5 ans souffrent de maladies d’origine alimentaire tandis qu’environ 125 000 décès surviennent chaque année en raison de la malnutrition et des intoxications alimentaires chez les enfants.

Certains facteurs clés tels que l’augmentation de la demande d’humectants dans les applications de l’industrie F&B, l’augmentation de la demande de produits alimentaires fonctionnels et nutritionnels, l’augmentation du nombre de décès dus à une intoxication alimentaire, des maladies d’origine alimentaire, la malnutrition, la sensibilisation accrue des personnes à la sécurité alimentaire, le besoin accru d’améliorer le la durée de conservation et le maintien du goût, de la qualité et de la valeur nutritionnelle des produits pendant une plus longue période devraient stimuler l’industrie. Cependant, le manque de sensibilisation, les réglementations strictes sur les normes de qualité des humectants et la volatilité des prix des matières premières devraient entraver la croissance du marché.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Le marché croît à un TCAC de 1 % en Asie-Pacifique, suivi de l’Europe et de l’Amérique du Nord, avec un TCAC de 7,1 % et 7,0 %, respectivement. La demande croissante d’humectants en tant qu’additifs et agents hydratants dans l’industrie cosmétique alimente l’industrie.

En 2018, le segment des alcools de sucre est le humectant dominant qui détient 42,4% du marché mondial. Le marché régional européen est la principale source de revenus pour ce segment de produits, suivi des régions Asie-Pacifique et Amérique du Nord.

L’humidité affecte l’activité microbienne qui accélère certains changements chimiques entraînant une modification de la texture, du goût, de la couleur et de l’arôme du produit. Les humectants empêchent cela en contrôlant les changements d’humidité dans le produit en raison de ses fluctuations d’humidité environnantes.

Les humectants peuvent être synthétiques et naturels. Le sel et le sucre sont les humectants naturels les plus couramment utilisés dans l’industrie, tandis que certains des humectants naturels comme le miel, le jaune d’œuf, le blanc d’œuf et la mélasse sont utilisés pour le garder frais plus longtemps.

Dans l’industrie militaire et spatiale, la demande a considérablement augmenté et elle peut maintenir la qualité des produits à base de viande pendant une plus longue période sans avoir besoin de réfrigération.

Les principaux fabricants développent de nouvelles stratégies pour améliorer la valeur du produit et développer des produits plus respectueux de l’environnement et plus conviviaux. Par exemple, PepsiCo. Annoncé, puisque la glycérine est toujours considérée comme un « ingrédient non acceptable » dans la plupart des pays américains, il développe des alternatives qui serviront la même fonctionnalité que celle de la glycérine, mais qui seront également respectueuses de l’étiquette.

Les humectants peuvent contrôler l’humidité, en particulier dans les climats humides, réduisant ainsi l’activité microbienne se produisant dans les aliments et sont largement utilisés comme additifs pour les conserver plus longtemps.

Sur la base de recherches approfondies, les fabricants introduisent de nouveaux humectants dans l’industrie pour de meilleures performances. Par exemple, le xylitol, un édulcorant naturel présent dans les fruits, peut être extrait et utilisé pour rester dans la bouche plus longtemps, comme les gommes et les menthes.

Le glycérol est largement utilisé comme humectant dans les produits pour prévenir le dessèchement des produits alimentaires. Il est principalement obtenu à partir d’huiles végétales et de graisse de soja. Cependant, il a été prouvé que les glycérols provoquent des maux de tête, des niveaux élevés de sucre, des irritations des yeux et de la peau.

Les principaux participants sont Cargill (États-Unis), The Dow Chemical Company (États-Unis), Archer Daniels Midland Company (États-Unis). EI du Pont de Nemours and Company (États-Unis), Roquette Frères (France), BASF SE, Lubrizol, Lipo Chemicals, Vantage Specialty Ingredients, Batory Foods.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché des humectants en fonction du type de source, du type de produit, du type d’application et de la région :

Source (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

Synthétique

Naturel D’origine animale À base de plantes



Produit (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Alcool de sucre

Glycérol

Acides alpha-hydroxylés et polysaccharides

Glycols

Autres

Application (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

Nourriture et boissons Produits de boulangerie et de confiserie Breuvages Aliments fonctionnels et nutritionnels Autres

Soins bucco-dentaires et personnels

Médicaments

L’alimentation animale

Autres

Démangeaisons de la peau

Crèmes et onguents corticostéroïdes

Autres crèmes et onguents

Médicaments oraux

Régional (chiffre d’affaires en millions USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord NOUS Canada

L’Europe  Allemagne France ROYAUME-UNI Espagne Italie Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine Brésil



Questions clés auxquelles répond le rapport

À quel rythme le marché des humectants va-t-il croître? Quelle sera la valeur du marché en 2027 ?

Quelles sont les technologies clés qui animent le marché Humectants?

Quel serait l’impact des humectants dans différentes régions ?

Quelles sont les stratégies adoptées par les acteurs pour entrer dans la région APAC ?

Quelle est l’application clé des Humectants dans les différents secteurs ?

Quelles sont les futures stratégies de croissance sur le marché?

