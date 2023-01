Le marché des huiles végétales est susceptible de saisir la valeur par, la taille, la part, les principaux moteurs de croissance, les tendances, les défis et le paysage concurrentiel

Marché mondial des huiles végétales, par application (alimentaire, fourrager, industriel), type de produit (huile de palme, huile de soja , huile de colza, huile de tournesol, huile d’olive, autres) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les consommateurs sont de plus en plus conscients des aliments qu’ils consomment. Les gens sont plus susceptibles d’utiliser de l’huile végétale pour la cuisine domestique car on dit que moins de graisse animale est toujours meilleure. La grande pertinence de l’huile végétale a incité de nombreux fabricants à fabriquer divers types de produits à base d’huile végétale.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des huiles végétales qui a augmenté d’une valeur de 241,4 milliards en 2021 et devrait atteindre la valeur de 345,93 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,60 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Application (alimentation humaine, animale, industrielle), type de produit (huile de palme, huile de soja, huile de colza, huile de tournesol, huile d’olive, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Georgia-Pacific Chemicals LLC (États-Unis), Kraton Corporation (Pays-Bas), Eagle Imports (États-Unis), PAG PEACE SAN. TIC. LTD. IST. (Turquie), GrantChem, Inc. Fujian Qina Trading Co. (États-Unis), LLC PK « XimProm » (Russie), AKAY TIC ST. Ltd. (Chine), IBRAHIM WALI MOHAMMED & CO. (Pakistan), GC RUTTEMAN & Co. BV (Pays-Bas), MALPLAST INDUSTRIES LIMITED (Kenya), Akan Ticaret & Industrial College.Sti. (Istanbul, Turquie), Matole Ltd (Hongrie), Finis Vegetable Oil BV (Pays-Bas), Bettcher Industries, Inc. (États-Unis), Anko Food Machine Co. Ltd. (Taïwan), Heat and Control, Inc. (États-Unis), BAADER (Allemagne), Dover Corporation (États-Unis) Opportunités La prévalence croissante des maladies liées au mode de vie

Les leaders du marché introduisent l’huile végétale peu transformée et biologique

De nombreuses initiatives entreprises par divers gouvernements pour promouvoir les produits biosourcés

Définition du marché

Les huiles végétales sont extraites d’une variété de graines de plantes, notamment la palme, le tournesol et la moutarde. Les huiles végétales sont composées de triglycérides d’acides gras, qui sont des esters de glycérol et sont chimiquement connus sous le nom de graisse. Ils sont fréquemment utilisés comme substituts des graisses animales et des produits pétrochimiques dans les applications alimentaires et non alimentaires.

Dynamique du marché des huiles végétales

Conducteurs

Expansion du secteur alimentaire et innovations constantes des produits

L’expansion de l’industrie de la restauration dans le monde et l’utilisation accrue d’huiles végétales dans le processus de production de biocarburants stimulent la croissance au cours de la période de prévision. Le marché se développe grâce à divers acteurs du marché dans le monde qui travaillent sur des innovations de produits. En outre, la demande croissante de biocarburants dans les économies développées et en développement contribue à l’expansion du marché.

Approches durables des fabricants et application croissante de diverses industries

Il existe de nombreuses applications créatives pour l’huile végétale, y compris la préservation du cuir, l’huile de lampe, le lubrifiant domestique, le décapant pour peinture, l’hydratant pour les cheveux et bien d’autres. L’accent croissant des masses de consommateurs sur la réduction des déchets et l’augmentation des efforts de recyclage a poussé le développement d’approches durables.

L’accent croissant mis sur la durabilité, combiné à l’enthousiasme croissant pour le bricolage, devrait alimenter l’utilisation du produit au cours de la période de prévision. En raison des propriétés uniques de l’UCO, il peut être utilisé comme moyen de protection contre les facteurs externes tels que la poussière, le sable et autres. Les diverses applications du produit en tant que lubrifiant, hydratant, conservateur et autres devraient stimuler la croissance de son marché au cours de la période de prévision.

Occasion

La prévalence croissante des maladies liées au mode de vie a entraîné une modification des habitudes alimentaires des consommateurs dans le monde entier. En conséquence, les leaders du marché introduisent des alternatives aux huiles végétales peu transformées et biologiques. Ceci, ainsi que de nombreuses initiatives entreprises par divers gouvernements pour promouvoir les produits biosourcés tels que les huiles végétales, stimule la croissance du marché.

Table des matières

Rapport de recherche sur le marché mondial des huiles végétales

Chapitre 1 Aperçu du marché des huiles végétales

Chapitre deux Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre trois Concurrence sur le marché mondial des huiles végétales par les fabricants

Chapitre quatre Production mondiale, revenus (valeur) via la région

Chapitre 5 Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix en utilisant le type

Chapitre 7 Analyse du marché mondial des huiles végétales par application

Chapitre huit Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

…….SUITE POUR TOC

«