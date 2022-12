Le marché des huiles essentielles est susceptible d’augmenter à l’échelle mondiale d’ici 2030, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance et défis

» Une concurrence croissante a laissé de nombreux défis devant les entreprises. Pour surmonter ces défis et rouler vite dans l’industrie, le rapport d’étude de marché sur les huiles essentielles est la facette clé. Ce rapport de marché offre aux clients le niveau suprême de données et d’informations sur le marché qui correspond exactement à la niche et aux exigences commerciales.Un rapport influent sur le marché des huiles essentielles comprend une étude sur le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des modèles d’achat des consommateurs, des tendances futures possibles et des scénarios de demande et d’offre du marché. .

Analyse et taille du marché

Le marché des huiles essentielles est principalement motivé par les bienfaits pour la santé qu’elles procurent. En conséquence, le marché a connu une croissance rapide de son application, car ils sont désormais utilisés dans presque tous les secteurs, des aliments et boissons aux médicaments, aux aliments pour animaux et aux produits de soins personnels.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des huiles essentielles était évalué à 16 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 32,83 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 9,4 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (simples, mélanges), produits (huile de lavande, huile de citron, huile d’orange, encens, huile de camomille, huile de citron vert, romarin, arbre à thé, huile de patchouli, huile de lavandin, huile de citronnelle, huile de citronnelle, baume, bergamote, huile de mandarine, Huile d’eucalyptus, huile de clou de girofle, huile de bois de cèdre, huile de coriandre, huile de basilic, huile de menthe de maïs, huile de menthe poivrée, huile de menthe verte, huile de litsea cubeba, autres), application (spa et relaxation, nettoyage et maison, aliments et boissons, médical, autres), Méthode d’extraction (distillation, extraction par pression à froid, extraction au dioxyde de carbone, extraction par solvant, autres), canal de distribution (direct, détail), Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Russie, Turquie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Pologne, Turquie, reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour , Japon, Thaïlande, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique, Brésil , Argentine et reste de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts GrainCorp (Australie), Malteurop (France), Rahr Corporation (États-Unis), Boortmalt (Belgique), Indesso, (Espagne), Lipoid Kosmetic AG, (Allemagne), The Herbarie at Stoney Hill Farm, Inc. (États-Unis) International Flavors & Fragrances, Inc. (Pays-Bas), Bell Flavors & Fragrances (France), Rutland Biodynamics Ltd. (Écosse) Prakruti Products Pvt. Ltd (Inde), Ambe Phytoextracts Pvt. Ltd. (Autriche), The Green Labs LLC (Pays-Bas), Berje, Inc. (Italie), Umalaxmi Organics Pvt. Ltd. (Inde), DSM (Pays-Bas) Des opportunités Augmentation du revenu disponible et du niveau de vie

La variété des applications d’huiles essentielles dans les produits de soins personnels se développe rapidement

Définition du marché

Les huiles essentielles sont des extraits concentrés de parties de plantes telles que les feuilles, les herbes et les écorces. Ce sont des essences de plantes volatiles et aromatiques aux propriétés aromatisantes qui les rendent extrêmement utiles dans les aliments et les boissons, les cosmétiques, les soins et le nettoyage à domicile, l’ aromathérapie et les parfums.

Dynamique du marché des huiles essentielles

Conducteurs

Longue durée de conservation et demande croissante de l’industrie des soins personnels

L’huile essentielle a une longue durée de conservation car elle ne s’oxyde pas ou ne rancit pas et ne se dégrade pas lorsqu’elle est soumise à des températures et à une pression élevées en raison de cette propriété, elle est utilisée dans une variété de produits de soins de la peau, y compris les hydratants, les nettoyants pour le visage, les cicatrices et les des anti-vergetures et des gels anti-acné, ainsi que des produits de soins capillaires, notamment des après-shampooings, des crèmes démêlantes et des sérums pour la repousse des cheveux.

L’application croissante dans les industries des suppléments et pharmaceutiques

De plus, l’huile essentielle contient une variété de vitamines et de minéraux, notamment un complexe de vitamines E et B, du silicium, du chrome, du cuivre, de l’iode et du zinc. En conséquence, il est utilisé comme complément alimentaire et comme ingrédient clé dans plusieurs produits pharmaceutiques pour le traitement des plaies, des coupures, des ecchymoses, des brûlures, du pied d’athlète et des verrues. De plus, comme certaines graines de plantes peuvent être cultivées après cinq ans, les grandes entreprises investissent dans des activités de R&D pour développer des technologies innovantes et rentables afin d’assurer un approvisionnement constant en ressources pétrolières.

Opportunité

L’augmentation du revenu disponible et du niveau de vie sont les principaux facteurs de croissance du marché des huiles essentielles ; la demande accrue de produits de soins personnels stimule rapidement le marché. La variété des applications des huiles essentielles dans les produits de soins personnels se développe rapidement, ce qui est susceptible de créer de nouvelles opportunités pour les fabricants du marché des huiles essentielles au cours de la période de prévision.

