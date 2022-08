Le marché des huiles essentielles devrait percevoir une croissance énorme de 32,83 millions USD et devrait toucher un TCAC de 9,4 % d’ici 2029

Le rapport marketing sur les huiles essentielles a été généré en gardant à l’esprit tous les besoins des entreprises pour une croissance commerciale florissante et réussie. De plus, la situation du marché aux niveaux mondial et régional est fournie par le biais de ce rapport, qui aide à obtenir des informations commerciales sur le vaste marché. Cette information revêt une immense importance pour conduire une entreprise vers le succès. Les entreprises dépendent grandement des différents segments impliqués dans le rapport d’étude de marché, car il offre de meilleures informations pour conduire l’entreprise sur la bonne voie. Par conséquent, le résultat, c’est-à-dire le rapport sur les huiles essentielles, est un excellent rapport de marché axé sur le client, de pointe et digne de confiance.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des huiles essentielles était évalué à 16 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 32,83 millions USD d'ici 2029, à un TCAC de 9,4 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Analyse et taille du marché des huiles essentielles

Data Bridge Market Research analyse que le marché des huiles essentielles était évalué à 16 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 32,83 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 9,4 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Définition du marché

Les huiles essentielles sont des extraits concentrés de parties de plantes telles que les feuilles, les herbes et les écorces. Il s’agit d’essences végétales volatiles et aromatiques aux propriétés aromatisantes qui les rendent extrêmement utiles dans les aliments et les boissons, les cosmétiques, les soins et le nettoyage à domicile, l’aromathérapie et les parfums.

Le marché des huiles essentielles est principalement motivé par les bienfaits pour la santé qu’elles procurent. En conséquence, le marché a connu une croissance rapide de son application, car ils sont désormais utilisés dans presque tous les secteurs, des aliments et boissons aux médicaments, aux aliments pour animaux et aux produits de soins personnels.

Résumé des points clés du rapport sur le marché :

Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché des huiles essentielles dans les années à venir

Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années

Raisons d’obtenir ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des huiles essentielles sont :

GrainCorp (Australie)

Malteurop (France)

Rahr Corporation (États-Unis)

Boortmalt (Belgique)

Indesso, (Espagne)

Lipoid Kosmetic AG, (Allemagne)

The Herbarie at Stoney Hill Farm, Inc. (États-Unis)

International Flavors& Fragrances, Inc. (Pays-Bas)

Bell Flavors& Fragrances (france)

Rutland Biodynamics Ltd. (Ecosse)

Prakruti Products Pvt. Ltd (Inde)

AmbePhytoextractsPvt. Ltd. (Autriche)

The Green Labs LLC (Pays-Bas)

Berje, Inc. (Italie)

Umalaxmi Organics Pvt. Ltd.(Inde)

DSM (Pays-Bas)

Dynamique du marché des huiles essentielles

Conducteurs

Longue durée de conservation et demande croissante de l’industrie des soins personnels

L’huile essentielle a une longue durée de conservation car elle ne s’oxyde pas ou ne rancit pas et ne se dégrade pas lorsqu’elle est soumise à des températures et à une pression élevées en raison de cette propriété, elle est utilisée dans une variété de produits de soins de la peau, y compris les hydratants, les nettoyants pour le visage, les cicatrices et les des anti-vergetures et des gels anti-acné, ainsi que des produits de soins capillaires, notamment des après-shampooings, des crèmes démêlantes et des sérums pour la repousse des cheveux.

L’application croissante dans les industries des suppléments et pharmaceutiques

De plus, l’huile essentielle contient une variété de vitamines et de minéraux, notamment un complexe de vitamines E et B, du silicium, du chrome, du cuivre, de l’iode et du zinc. En conséquence, il est utilisé comme complément alimentaire et comme ingrédient clé dans plusieurs produits pharmaceutiques pour le traitement des plaies, des coupures, des ecchymoses, des brûlures, du pied d’athlète et des verrues. De plus, comme certaines graines de plantes peuvent être cultivées après cinq ans, les grandes entreprises investissent dans des activités de R&D pour développer des technologies innovantes et rentables afin d’assurer un approvisionnement constant en ressources pétrolières.

Occasion

L’augmentation du revenu disponible et du niveau de vie sont les principaux facteurs de croissance du marché des huiles essentielles ; la demande accrue de produits de soins personnels stimule rapidement le marché. La variété des applications des huiles essentielles dans les produits de soins personnels se développe rapidement, ce qui est susceptible de créer de nouvelles opportunités pour les fabricants du marché des huiles essentielles au cours de la période de prévision.

Contraintes

Cependant, la croissance du marché devrait être entravée par un approvisionnement limité en matières premières et des normes de qualité strictes. La consommation des réserves naturelles et les résultats ultérieurs associés à certaines huiles essentielles freinent la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des huiles essentielles fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des huiles essentielles, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des huiles essentielles

Aperçu du marché mondial des huiles essentielles

Concurrence mondiale sur le marché des huiles essentielles par les fabricants

Capacité mondiale d’huiles essentielles, production, revenus (valeur) par région

Approvisionnement mondial en huiles essentielles (production), consommation, exportation, importation par région

Production mondiale d’huiles essentielles, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial des huiles essentielles par application

Profils / Analyse des fabricants mondiaux d’huiles essentielles

Analyse des coûts de fabrication des huiles essentielles

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

Analyse des facteurs d’effet de marché

Prévisions du marché mondial des huiles essentielles

Résultats de la recherche et conclusion

annexe

Développement récent

Firmenich a finalisé l’acquisition de Les Derives Résiniques et Terpeniques, un leader mondial dans le développement et la fourniture d’ingrédients de haute qualité, renouvelables et d’origine naturelle, en mai 2020. Cette acquisition positionnerait Firmenich comme un leader des ingrédients renouvelables pour la parfumerie et autres applications.

dôTERRA a annoncé plusieurs nouveaux produits et diffuseurs d’huiles essentielles en octobre 2020 et trois nouveaux programmes de bien-être pour aider les gens à se concentrer sur leurs objectifs de santé spécifiques.

Givaudan a acquis Myrissi en février 2021. La stratégie Parfumerie & Beauté à long terme de Givaudan serait aidée par l’acquisition de Myrissi. Leur expertise en IA aiderait Givaudan à proposer de nouvelles approches organoleptiques aux consommateurs.

Ce rapport d’étude/d’analyse du marché des huiles essentielles contient des réponses à vos questions suivantes

Quelle technologie de fabrication est utilisée pour Huile essentielle? Quels sont les développements en cours dans cette technologie ? Quelles tendances sont à l’origine de ces évolutions ?

Quels sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché mondial des huiles essentielles? Quels sont leur profil d’entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées ?

Quel était le statut du marché mondial des huiles essentielles du marché des huiles essentielles? Quels étaient la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché huile essentielle?

Quel est le statut actuel du marché des huiles essentielles de l’industrie des huiles essentielles? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, à la fois par entreprise et par pays ? Qu’est-ce que l’analyse du marché du marché des huiles essentielles en tenant compte des applications et des types?

Quelles sont les projections de l’industrie mondiale des huiles essentielles compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de la production ? Quelle sera l’estimation du coût et du profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ?

Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne du marché des huiles essentielles par matières premières en amont et industrie en aval ?

Quel est l’impact économique sur l’industrie des huiles essentielles ? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ?

8. Quels sont la dynamique du marché des huiles essentielles du marché des huiles essentielles? Quels sont les défis et les opportunités ?

Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation pour l’industrie des huiles essentielles ?

