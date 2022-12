Le marché des huiles comestibles observera le TCAC le plus élevé d’ici 2029, la taille, la part, la demande, les principaux moteurs, les tendances de développement et les perspectives concurrentielles

» Le rapport d’étude de marché universel sur les huiles alimentaires est un aperçu complet du marché qui prend en compte divers aspects de la définition du produit, de la segmentation du marché en fonction de divers paramètres et du paysage marchand établi. Ce rapport de marché propose également aux entreprises le profil de l’entreprise, les spécifications du produit , valeur de production, coordonnées du fabricant et parts de marché de l’entreprise. De plus, il associe une analyse globale de l’industrie à des estimations et des prévisions particulières pour fournir des solutions de recherche complètes avec la plus grande clarté pour la prise de décision stratégique. L’exécution des rapports de marché devient très centrale pour le aux entreprises de réussir, car il offre un aperçu de la croissance des revenus et de l’initiative de durabilité.

Analyse et taille du marché

Le marché mondial de l’huile de cuisson est tiré par une consommation accrue d’huiles comestibles/huiles de cuisson de haute qualité par des consommateurs soucieux de leur santé et par la demande croissante de diverses applications, telles que la confiserie, principalement dans la production de bonbons. De plus, l’huile d’olive raffinée et l’huile de noix de coco sont de plus en plus utilisées dans diverses applications de boulangerie car elles ont un goût fade et permettent aux aliments de conserver leur saveur d’origine.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des huiles comestibles était évalué à 94,7 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 170,16 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (huile de palme, huile de soja, huile de colza, huile de tournesol, huile d’arachide, huile mélangée de spécialité, huile d’olive, huile de maïs, huile de lin, huile d’avocat, huile comestible, huile de graines de citrouille, huile de pépins de raisin et autres), Type d’emballage ( Contenants en fer blanc, Contenants en PEHD (Polyéthylène haute densité), Bouteilles en PVC (Poly chlorure de vinyle), Bouteilles en PET (Polyéthylène téréphtalate), Bouteilles en verre, Contenants semi-rigides, Pochettes en plastique souple et autres), Canal de distribution (direct et indirect), Utilisateur final (domestique, industriel, restauration et autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Russie, Turquie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Pologne, Turquie, reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour , Japon, Thaïlande, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique, Brésil , Argentine et reste de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Bunge Limited (États-Unis), ADM (États-Unis), Cargill, Incorporated (États-Unis), ACH Food Companies, Inc. (États-Unis), Adani Group (Inde), SALAD OILS INTERNATIONAL CORPORATION (États-Unis), American Vegetable Oils, Inc. (États-Unis) ), BORGES INTERNATIONAL GROUP, SL (Espagne), Hebany Group (EAU), NGO CHEW HONG EDIBLE OIL PTE LTD (Singapour), TITAN OILS Inc., (Canada) Ragasa – Derechos Reservados (Mexique), SOVENA (Thaïlande), et Aliments Sunora (Canada) Des opportunités L’application croissante de l’huile comestible dans l’industrie pharmaceutique

La demande croissante d’huile alimentaire dans les secteurs des cosmétiques et des soins personnels

Progrès technologique rapide et innovation de produit

Définition du marché

L’huile comestible est une huile de cuisson obtenue à partir de la graisse de plantes, d’animaux ou de micro-organismes. À température ambiante, les huiles alimentaires sont liquides et sans danger pour la consommation. Les triacylglycérides représentent 96 % des huiles comestibles. Parmi les nombreuses huiles comestibles figurent le ghee, l’huile d’olive, l’huile de moutarde, l’huile de tournesol, l’huile de riz brun et l’huile d’arachide. Les huiles comestibles contiennent des traces d’ antioxydants , qui empêchent l’auto-oxydation. Les antioxydants sont également utilisés pour prolonger la durée de vie des huiles comestibles.

Dynamique du marché des huiles comestibles

Conducteurs

La popularité croissante de la restauration rapide ainsi que les stratégies de transformation avancées des fabricants

La consommation d’huile comestible a augmenté dans les pays en développement en raison de l’augmentation des pratiques de friture et de l’augmentation du revenu disponible. De plus, les producteurs d’huiles comestibles se concentrent sur des stratégies de transformation avancées afin de fournir une huile plus saine et plus abordable. La prise de conscience croissante des gens des avantages pour la santé des huiles sans matières grasses, combinée à une diminution de leur consommation, a eu un impact significatif sur le marché des huiles alimentaires. L’intérêt croissant de l’industrie alimentaire pour l’huile d’olive et l’huile de canola stimulera le marché des huiles comestibles au cours de l’année à venir.

Stratégies de marketing et recommandations pour stimuler la croissance du marché

Certains des facteurs qui influencent les décisions d’achat des consommateurs sont le nom de la marque, la valeur nutritionnelle et la sécurité du produit. La prise de conscience des avantages de la consommation d’huile alimentaire à faible teneur en matières grasses par le biais de divers médias, y compris électroniques et imprimés, est également susceptible d’influencer le comportement d’achat. Diverses fusions et acquisitions, partenariats et collaborations sur le marché des huiles comestibles et des investissements relativement élevés dans l’industrie alimentaire ont propulsé le marché des huiles comestibles à un rythme soutenu.

Opportunité

L’application croissante d’huile comestible dans les produits pharmaceutiques stimule le marché, tout comme l’augmentation des initiatives publiques associées à la santé et à la forme physique, qui aident davantage le marché. La prise de conscience croissante des consommateurs des bienfaits des huiles alimentaires pour la santé pousse les acteurs du marché à innover afin de rester compétitifs. La demande croissante d’huiles comestibles dans les secteurs des cosmétiques et des soins personnels est alimentée par la sensibilisation accrue des consommateurs à ses nombreux avantages. La facilité avec laquelle les informations sur les remèdes maison pour les affections cutanées et les soins personnels sont disponibles s’est améliorée en raison de l’essor de la culture Internet. En conséquence, les consommateurs se tournent vers des huiles médicinales bénéfiques telles que l’huile d’olive et l’huile de noix pour les produits de soins personnels faits maison.

Le rapport sur le marché des huiles comestibles fournit des informations sur les pointeurs suivants:

Découvrez les stratégies du marché des huiles alimentaires qui sont adoptées par vos concurrents et les principales organisations Pénétration : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du Acquérir des analyses approfondies et avoir une compréhension globale de l’assurance maladie et de son paysage commercial Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les approbations de produits, les activités de R&D et les lancements de produits dans l’assurance maladie

Comprendre les perspectives d’avenir et les perspectives d’analyse et de prévision de l’assurance maladie

Principaux contenus clés couverts sur le marché Huiles comestibles :

Introduction du marché des huiles comestibles avec développement et statut.

Technologie de fabrication du marché des huiles comestibles avec analyse et tendances.

Analyse des principaux fabricants mondiaux avec profil de l’entreprise, informations sur le produit, informations sur la production et informations de contact.

Analyse de la capacité globale, de la production, de la valeur de la production, du coût et du profit

Analyse avec comparaison, approvisionnement, consommation, importation et exportation.

Analyse du marché des huiles comestibles avec statut et concurrence par entreprise et par pays.

Prévisions 2022-2029 du marché mondial des huiles comestibles avec coût, bénéfice, actions, offre, demande, importation et exportation

Facteurs tendanciels influençant les parts de l’APAC, de l’Europe, de l’Amérique du Nord et du reste du monde.

Analyse du marché des huiles comestibles de la structure de la chaîne industrielle, des matières premières en amont, de l’industrie en aval.

