Le marché des huiles comestibles au Moyen-Orient et en Afrique va augmenter et devrait subir un TCAC d’ici 2029, taille, part, tendances, moteurs, défis, demande et perspectives de revenus

» Le rapport de classe mondiale sur le marché des huiles comestibles au Moyen-Orient et en Afrique analyse certains des défis auxquels l’industrie du marché des huiles comestibles au Moyen-Orient et en Afrique pourrait être confrontée pendant la croissance. Ce rapport de marché estime les tendances de développement du marché 2022-2029 pour les huiles comestibles au Moyen-Orient et en Afrique. Industrie du marché du pétrole. Une analyse des matières premières en amont, de la demande en aval et de la dynamique actuelle du marché est également effectuée ici. Ce rapport traite également des technologies sur lesquelles il faut travailler pour stimuler la croissance future, des effets qu’elles auront sur le marché, et comment ils peuvent être utilisés.En outre, un rapport de recherche international sur le marché des huiles comestibles au Moyen-Orient et en Afrique fournit également une enquête attentive sur l’état actuel du marché qui couvre plusieurs dynamiques de marché.

Un excellent document de recherche sur le marché des huiles alimentaires au Moyen-Orient et en Afrique est un excellent magasin pour acquérir des détails techniques et financiers actuels et à venir et des informations sur le marché de l’industrie du marché des huiles alimentaires au Moyen-Orient et en Afrique pour la période de prévision précise. Le rapport analyse et discute des tendances importantes du marché, de la taille du marché, du volume des ventes et de la part de marché pour l’industrie du marché des huiles comestibles au Moyen-Orient et en Afrique. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont deux des techniques les plus utilisées lors de la préparation de ce rapport. Des estimations sur la hausse ou la baisse de la valeur du TCAC pour une période de prévision spécifique sont également mentionnées dans le rapport convaincant sur le marché des huiles comestibles au Moyen-Orient et en Afrique.

Analyse et taille du marché

L’huile comestible a pris une place importante dans le secteur de l’alimentation et des boissons à travers le monde. Il est consommé quotidiennement par des millions de personnes dans les restaurants, les cafétérias et les hôtels, entre autres. Les fabricants travaillent au développement de ces huiles pour offrir des options plus saines aux consommateurs.

Le marché des huiles comestibles au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 4 803,28 millions USD en 2021 et devrait atteindre 8 503,00 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,40 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les domestiques représentent le plus grand segment d’utilisateurs finaux en raison de la forte consommation à des fins domestiques. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Définition du marché

L’huile comestible fait référence à un liquide extrait de plantes, de légumes et de graines. Ces types d’huiles possèdent des acides gras, des anti – antioxydants et des phospholipides, entre autres. L’huile comestible est largement consommée par les humains et l’industrie de la transformation des aliments . Cette huile est connue pour sa faible teneur en graisses, en calories et en cholestérol.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (huile de palme, huile de soja, huile de colza, huile de tournesol, huile d’arachide, huile mélangée de spécialité, huile d’olive, huile de maïs, huile de lin, huile d’avocat, huile de noix, huile de pépins de citrouille, huile de pépins de raisin, autres), type d’emballage (fer-blanc Contenants, contenants en PEHD (polyéthylène haute densité), bouteilles en PVC (chlorure de polyvinyle), bouteilles en PET (polyéthylène téréphtalate), bouteilles en verre, contenants semi-rigides, sachets en plastique souple, autres), canal de distribution (direct, indirect), utilisateur final (Domestiques, Industriels, Restauration, Autres) Pays couverts Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts Bunge Limited (États-Unis), ADM (États-Unis), Cargill, Incorporated (États-Unis), ACH Food Companies, Inc. (États-Unis), Adani Group (Inde), SALAD OILS INTERNATIONAL CORPORATION (États-Unis), American Vegetable Oils, Inc. (États-Unis) ), BORGES INTERNATIONAL GROUP, SL (Espagne), Hebany Group (EAU), NGO CHEW HONG EDIBLE OIL PTE LTD (Singapour), TITAN OILS Inc., (Canada) Ragasa – Derechos Reservados (Mexique), SOVENA (Thaïlande), et Sunora Foods (Canada), entre autres Opportunités de marché Augmentation des produits alimentaires fonctionnels

Augmentation de la prévalence de l’obésité dans la population

Augmentation de la préférence des consommateurs pour les améliorations alimentaires

Dynamique du marché des huiles alimentaires au Moyen-Orient et en Afrique

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Inclinaison vers un mode de vie sain

L’augmentation de la préférence des consommateurs pour les améliorations alimentaires est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des huiles comestibles. L’augmentation de la tendance à mener une vie saine dans tous les groupes d’âge en passant à une approche saine et innovante a un impact positif sur l’industrie.

Prévalence de l’obésité

L’augmentation de la prévalence de l’obésité parmi la population influence davantage le marché. Les personnes qui s’adressent aux diététiciens et aux nutritionnistes qui proposent des plans de régime personnalisés dans le but de perdre du poids contribuent à la croissance du marché.

Sensibilisation au mode de vie sain

La prise de conscience croissante de l’importance de mener une vie saine accélère la croissance du marché. La prévalence de diverses maladies chroniques, telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires, entre autres, encourage les gens à adopter l’huile alimentaire.

Augmentation de la demande d’aliments fonctionnels

L’augmentation des produits alimentaires fonctionnels influence davantage la croissance du marché. De plus, l’augmentation du nombre de consommateurs à la recherche d’options alimentaires saines et durables ainsi que le nombre croissant d’amateurs de sports et de gym contribuent à l’expansion du marché.

De plus, le changement de mode de vie, l’augmentation du revenu disponible et la sensibilisation accrue aux avantages du plan nutritionnel affectent positivement le marché des huiles alimentaires.

Des opportunités

En outre, l’augmentation de la demande d’huiles comestibles propres offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, les activités de recherche et développement élargiront davantage le marché.

Réponses aux questions clés :

Quels sont les principaux moteurs du marché mondial de l’huile comestible au Moyen-Orient et en Afrique ?

Quel segment devrait rassembler une part de roi du marché mondial des huiles comestibles au Moyen-Orient et en Afrique ?

Quelle sera la taille Moyen-Orient Maroquinerie de Luxe de la première région en 2029 ?

Quelle entreprise devrait réaliser une part sérieuse du marché mondial des huiles comestibles au Moyen-Orient et en Afrique?

Quelles sont les stratégies de choix adoptées sur le marché mondial des huiles comestibles au Moyen-Orient et en Afrique?

Faits saillants des études de marché sur les huiles comestibles au Moyen-Orient et en Afrique et points clés couverts:

Les revenus en millions USD de 2015-2022 sont disponibles, 2022-2029 étant l’analyse de la période de prévision

Divers facteurs socio-économiques ayant un impact immédiat ou indirect sur le statut de l’industrie sont évalués

Les événements de lancement de produits, les fusions et acquisitions, les tendances et les approbations réglementaires du marché des huiles comestibles au Moyen-Orient et en Afrique sont indiqués. Ainsi, des connaissances complètes et des informations précieuses sont offertes par la recherche Data Bridge pour des plans d’affaires efficaces et des stratégies de croissance.

Les études comparatives, la veille concurrentielle sur le marché des huiles comestibles au Moyen-Orient et en Afrique par la recherche Data Bridge, l’analyse des utilisateurs finaux, l’analyse des partenaires et les optimisations de portefeuille sont les principaux avantages de nos rapports.

Les acteurs vedettes de l’industrie du marché des huiles comestibles au Moyen-Orient et en Afrique, les leaders émergents, les acteurs omniprésents et les participants sont également étudiés de manière approfondie

La recherche Data Bridge offre également une personnalisation pour réaliser une plongée plus profonde dans des applications spécifiques, des segments de niche, une géographie particulière et pour tout client ou entreprise

Les contiguïtés connues ayant un impact sur le marché des huiles comestibles au Moyen-Orient et en Afrique et les partenaires cibles sont étudiées par les analystes de recherche de Data Bridge

Nous étudions l’évaluation de la technologie, le nouveau développement, les stratégies d’entrée sur le marché des huiles comestibles au Moyen-Orient et en Afrique

