Le marché des housses de siège de toilette jetables devrait être résilient de 2022 à 2030

La taille du marché mondial des housses de siège de toilette jetables était évaluée à XX millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre XX millions de dollars américains d’ici 2030 à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Le rapport sur le marché mondial des housses de siège de toilette jetables est une analyse complète de l’industrie, du marché et des principaux acteurs. Le rapport a couvert le marché par la demande et l’offre par segments. Le rapport mondial sur les housses de siège de toilette jetables fournit également des tendances par segments de marché, technologies et investissements dans un paysage concurrentiel.

Aperçu du marché mondial des housses de siège de toilette jetables:

Les housses en plastique jetables sont faites de matériaux jetables, notamment de vinyle, de papier ou de plastique biodégradable. Cette couverture agit comme une feuille de protection pour la personne qui l’utilise contre divers germes et insecticides vivant sur le bord des sièges de toilettes. De plus, les housses de siège de toilette jetables sont plus économiques pour les toilettes publiques où la propreté est requise sur une base horaire. En outre, les installations commerciales, y compris les centres commerciaux, les collèges, les restaurants, les clubs et autres où l’hébergement des personnes utilisant les toilettes est relativement plus élevée, les couvertures jetables sont plus utiles dans ces installations.

Dynamique du marché mondial des housses de siège de toilette jetables:

La demande croissante de toilettes publiques dans les régions urbaines en raison de l’augmentation du secteur commercial et de la sensibilisation croissante des consommateurs à l’hygiène sanitaire sont les facteurs considérés comme moteurs de la croissance du marché des housses de siège de toilette jetables. De plus, l’augmentation du segment de la construction commerciale à travers le monde est le facteur clé considéré pour stimuler la croissance du marché. De plus, les toilettes fabriquées par les gouvernements à des fins de santé publique et d’assainissement sont le facteur clé attribuant la croissance du marché. Récemment, le gouvernement indien s’est fixé pour objectif de construire environ 1,03 crore de toilettes publiques et domestiques dans les zones urbaines de la région. En outre, le gouvernement chinois s’est fixé pour objectif de construire 2 crores de toilettes publiques dans la région pour améliorer l’assainissement et la santé des personnes au milieu de la pandémie de Covid. Certaines des housses de siège de toilette unies n’offrent pas de protection permanente contre les germes et l’humidité, facteurs considérés comme freinant la croissance du marché. Les sièges de toilette 100% biodégradables sont le facteur clé qui devrait créer des opportunités pour les principaux acteurs du marché. Ces sièges biodégradables ne polluent pas les sols lorsqu’ils sont jetés et certains sont solubles dans l’eau elle-même ce qui élimine complètement l’intervention humaine pour le nettoyage des sièges de toilettes et réduit les efforts.

Analyse du segment de marché mondial des couvre-sièges de toilette jetables :

La nature hautement hydrosoluble des papiers et la propension croissante des fabricants à créer des produits durables et respectueux de la nature en raison des normes strictes de sécurité environnementale imposées par divers gouvernements sont les facteurs clés considérés pour stimuler la croissance du segment du marché des housses de siège de toilette jetables. Les housses de siège de toilette en papier représentaient environ 58% de part de marché en 2019 en raison de la conformité croissante des fabricants aux initiatives gouvernementales.

Le segment des housses de siège de toilette désinfectantes se présente comme celui qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des housses de siège de toilette jetables:

Selon Kimberley Clark Worldwide Inc., le segment des housses de siège de toilette désinfectantes représentait environ 3 millions d’unités de ventes dans le monde en 2019 en raison de l’adoption croissante de housses facilement désinfectantes dans les pays occidentaux et de la demande croissante de produits sanitaires au milieu de la pandémie. De plus, les fabricants développent un papier 15 g/m² plus écologique pour les housses de siège de toilette désinfectantes qui évite une consommation excessive de papier dans les toilettes et améliore la durabilité du produit.

Innovations sur le marché des housses de siège de toilette jetables :

1. En 2018, Brill Hygienic Products a lancé une housse en plastique jetable pour siège de toilette pour une expérience conviviale. Le siège de toilette élimine automatiquement le siège utilisé et le remplace par un autre sur simple pression d’un bouton. 2. En 2019, Berk International LLC a lancé ses nouveaux sièges de toilette jetables parfumés pour fournir un environnement aromatique dans les toilettes tout en les utilisant. 3. En 2020, Hospital Specialty Company a lancé de nouvelles housses de siège de toilette auto-désinfectantes pour le personnel hospitalier et les patients atteints de maladies virales

Impact de la pandémie de Covid sur le marché Housses de siège de toilette jetables :

La pandémie de Covid a un impact relativement faible sur le marché en termes de ventes, car plus de 40 % des ventes d’unités ont augmenté dans le monde en raison de problèmes de santé dans la situation de pandémie et de l’augmentation de la demande de housses de siège de toilette dans les hôpitaux et à des fins personnelles. De loin, la perturbation des capacités de transport des fabricants en raison de normes strictes de verrouillage et de problèmes de sécurité croissants a dans une certaine mesure freiné la croissance du marché. Selon Georgia Pacific LLC, plus de 5 millions d’unités sont vendues pendant la période de pandémie à travers le monde, enregistrant un TCAC d’environ 5,2 % par rapport à l’année 2018. De plus, la croissance annuelle enregistrée pour le marché est estimée à 12 % au cours de la période de prévision. .

Aperçus régionaux du marché mondial des couvre-sièges de toilette jetables:

L’Amérique du Nord détient la majeure partie du marché des housses de siège de toilette jetables avec environ 65 % de part de marché. L’augmentation du revenu disponible des consommateurs en raison de la croissance économique dans la région est le facteur clé considéré comme moteur de la croissance du marché. De plus, l’inclinaison croissante des fabricants vers la recherche et le développement de housses de siège de toilette est le principal facteur de soutien considéré pour stimuler la croissance du marché. De plus, le nombre élevé de fabricants de housses de siège de toilette jetables opérant dans la région a stimulé la croissance des housses de siège de toilette jetables dans la région nord-américaine. Les États-Unis sont considérés comme le plus grand consommateur et fabricant de housses de siège de toilette jetables avec environ 53 % de part de marché avec le Canada et le Mexique. L’APAC devrait se présenter comme la région à la croissance la plus rapide sur le marché des housses de siège de toilette jetables avec environ 14% de part de marché. L’augmentation des investissements d’acteurs de premier plan sur le marché est le facteur clé attribué à la croissance du marché dans la région. L’Inde détient la part prédominante du marché alors que la pénétration croissante des produits de housses de siège de toilette jetables avec les progrès technologiques dans la région gagne en importance.

Acteurs clés du marché mondial des housses de siège de toilette jetables

• Kimberley Clark Worldwide Inc. • Continental Western Corporation • Berk International LLC • Toletta, Inc. • Essendent, Inc. • Hospital Specialty Company • Nittany Paper mills, Inc. • Draco Hygienic Products, Inc. • Brill Hygienic Products, Inc. • Delamo Manufacturing, Inc. • Essity professional Hygiene North America LLC • Georgia-Pacific, Inc. • Care-De • Organic Hygiene Products LLP • Adenna LLC • Cascades PRO • F-MATIC, Inc. • GP PRO • HOSPECO • Hygolet, Inc • Odorite International Inc. • Jofel USA LLC