Le marché des hôpitaux intelligents devrait atteindre 147,5 milliards USD à un TCAC de 20,10 % au cours de la période de prévision

Avec les progrès de la technologie ces dernières années, les hôpitaux sont également devenus intelligents. Les hôpitaux utilisent des logiciels intelligents de haute technologie pour coordonner le personnel, les opérations et même leurs dossiers. Maintenant, tout est en ligne, ce qui fait que le fonctionnement de l’hôpital augmente également le profit de l’hôpital, c’est pourquoi il est le moteur du marché des hôpitaux intelligents.

Selon une analyse de Data Bridge Market Research, le marché des hôpitaux intelligents devrait être évalué à 147,5 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 20,10 % au cours de la période de prévision. L’un des segments analysés dans le rapport, « Services », devrait croître à un TCAC de 22,3 % pour atteindre 73,6 milliards de dollars d’ici la fin de la période d’analyse.

Portée du marché mondial des hôpitaux intelligents

Le marché des hôpitaux intelligents est segmenté en fonction des composants, des services fournis, de l’intelligence artificielle, de la connectivité et des applications. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance les plus faibles de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier l’application des segments de marché clés.

se maquiller

Matériel

système

Logiciel

Servez

Sur la base des composants, le marché des hôpitaux intelligents est segmenté en matériel, systèmes et logiciels, services. Le matériel a été subdivisé en dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux sont en outre subdivisés en dispositifs médicaux externes portables, dispositifs médicaux implantables, dispositifs médicaux fixes et supportés et composants semi-conducteurs. Les composants semi-conducteurs ont été subdivisés en processeurs, capteurs et connexions ICS. Les services ont été subdivisés en services professionnels et services gérés. Les services professionnels sont segmentés en services de conseil et d’intégration, services de support et de maintenance.

service fourni

général

spécialisé

grand professionnel

Le marché des hôpitaux intelligents est également segmenté en général, spécialisé et super-spécialisé en fonction des services fournis.

intelligence artificielle

Gestion de la télémédecine

dossier médical électronique

Flux de travail clinique

alerte mobile

Imagerie médicale connectée

Assistance médicale

Basé sur l’application, le marché des hôpitaux intelligents est segmenté en gestion de la télésanté , dossiers de santé électroniques et flux de travail clinique, vigilance dynamique, imagerie médicale connectée et assistance médicale.

connectivité

filaire

sans fil

Sur la base de la connectivité, le marché des hôpitaux intelligents est segmenté en filaire et sans fil. Le sans fil a été subdivisé en Wi-Fi, RFID, Bluetooth, Zigbee, Near Field Communication (NFC) et autres.

application

la fourniture

La technologie

Basé sur l’intelligence artificielle, le marché des hôpitaux intelligents est segmenté en offre et en technologie. Le produit a été segmenté en matériel, logiciel et services. Les services ont été subdivisés en déploiement et intégration, support et maintenance. Le logiciel est ensuite divisé en plates-formes et solutions d’intelligence artificielle. La technologie a été subdivisée en traitement du langage naturel (NLP), traitement sensible au contexte, apprentissage en profondeur et méthodes de requête

Analyse régionale / aperçu du marché des hôpitaux intelligents

Le marché des hôpitaux intelligents est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, composant, services offerts, intelligence artificielle, connectivité et application, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des hôpitaux intelligents sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC) Reste de l’Asie (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de « l’Amérique du Sud ».

L’Amérique du Nord domine le marché des hôpitaux intelligents en raison de l’amélioration des infrastructures de soins de santé et de l’adoption croissante de produits d’intelligence artificielle dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison du nombre croissant d’hôpitaux et de centres chirurgicaux et de l’amélioration des infrastructures de santé.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces, les études de cas, etc. sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché par pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des hôpitaux intelligents

Le paysage concurrentiel du marché des hôpitaux intelligents fournit des détails par concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les plans pour de nouveaux marchés, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et l’étendue des produits, les avantages des applications . les points de données fournis ci-dessus ne sont liés qu’à l’accent mis par l’entreprise sur le marché des hôpitaux intelligents.

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché des hôpitaux intelligents figurent Koninklijke Philips NV, General Electric Company, Medtronic, Qualcomm Technologies, Inc., Honeywell International, Inc., STANLEY Healthcare, SAP SE, Microsoft, Allscripts Healthcare, LLC, Cerner Corporation. McKesson Corporation, Advantech Co., Ltd, Proteus Digital Health, AdhereTech., Enlitic, Inc., Intel Corporation, NVIDIA Corporation et Welltok, Inc., entre autres.

