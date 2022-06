Le marché des hôpitaux ayurvédiques devrait croître avec une opportunité commerciale à forte probabilité d’ici 2030

Selon Market Statsville Group (MSG), le marché mondial des hôpitaux ayurvédiques devrait croître à un TCAC de 14,2 % de 2022 à 2030. L’ayurvéda se concentre sur la science de la vie et utilise ces principes pour soigner les maladies et améliorer la qualité de vie des personnes ou malades. La demande croissante de traitement ayurvédique car il est plus fiable et n’a aucun effet secondaire. Ces facteurs ont entraîné la construction croissante d’hôpitaux ayurvédiques dans le monde entier. L’Ayurveda guérit non seulement la maladie, mais contribue également à un esprit sain et positif, augmentant ainsi la productivité d’un individu.

De plus, les initiatives gouvernementales croissantes pour le développement des centres ayurvédiques, l’augmentation du tourisme médical naturopathique et la prise de conscience croissante des bienfaits des médicaments ayurvédiques sont des facteurs qui accéléreront la croissance du marché dans les années à venir. De plus, en juin 2021, Bolo Indya, une plateforme sociale de diffusion en direct basée en Inde, a collaboré avec le ministère de l’AYUSH pour accroître la sensibilisation à la médecine traditionnelle indienne et aux méthodes de soins telles que l’Ayurveda, le yoga, le siddha, l’unani et autres. pour promouvoir un mode de vie sain parmi les gens. Cette association couvrira plus de 10 millions de citoyens au cours des 12 prochains mois. Ces facteurs stimuleront la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial des hôpitaux ayurvédiques

Le COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance des hôpitaux ayurvédiques car il proposait des traitements et des médicaments renforçant l’immunité pour les personnes. Améliorer l’immunité des personnes contre le COVID-19, ce qui a entraîné sa croissance positive pendant la pandémie. Par exemple, le Rajkiya Ayurvedic College and Hospital en Inde a été témoin d’environ 300 pas par jour, tandis que plus de 100 personnes visitent normalement l’établissement. Même si l’hôpital n’est pas un centre Covid, il distribue des médicaments ayurvédiques aux clients pour aider à améliorer leur immunité et lutter contre l’épidémie. De plus, l’Ayurveda s’est avéré être un médicament efficace pour renforcer l’immunité sans effets secondaires, ce qui a entraîné une demande croissante de traitements ayurvédiques au milieu de la pandémie. Ceci, à son tour,

Portée du marché mondial des hôpitaux ayurvédiques

L’étude classe le marché des hôpitaux ayurvédiques en fonction du type d’hôpital, du type de maladie, du type de soins et des utilisateurs finaux, aux niveaux régional et mondial.

Perspectives par type d’hôpital (ventes, millions USD, 2017-2030) Centres de soins

Perspectives par type d'hôpital (ventes, millions USD, 2017-2030) Centres de soins préventifs Crèches Centre de réadaptation Autres Perspectives par type de maladie (ventes, millions USD, 2017-2030) Affections chroniques infectieuses Autres Perspectives par type de soins (ventes, USD millions, 2017-2030) Soins de santé Soins bucco-dentaires Soins de la peau Autres Selon les perspectives des utilisateurs finaux (ventes, millions USD, 2017-2030) Hommes Femmes Perspectives transgenres par région (ventes, millions USD, 2017-2030) Amérique du Nord États-Unis Canada Mexique Europe Allemagne Italie

France

Royaume-Uni

Espagne

Pologne

Russie

Pays-Bas

Norvège

République tchèque

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Porcelaine

Japon

Inde

Corée du Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite Émirats

arabes unis Emirates

Afrique du Sud Afrique

du Nord

Reste de la MEA

Le segment des centres de réadaptation représente le TCAC le plus élevé du marché

Dans le type d’hôpital, le centre de réadaptation est estimé pour le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance est attribuée à l’augmentation des maladies liées au mode de vie et des troubles psychologiques, ce qui augmente la demande de centres de réadaptation. De plus, les centres de réadaptation ayurvédique offrent un traitement sans effets secondaires, améliorent la qualité de vie et procurent la tranquillité d’esprit. Ces facteurs stimulent la croissance du marché.

Analyse régionale du marché des hôpitaux ayurvédiques

Au niveau régional, l’Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché en 2021 en raison de la présence de plusieurs instituts de recherche sur l’Ayurveda. De plus, l’Ayurveda est considérée comme la plus ancienne forme de médecine pratiquée dans la région Asie-Pacifique, principalement en Inde, à Singapour, en Thaïlande et dans d’autres pays. Divers instituts ayurvédiques pratiquent le traitement ayurvédique et améliorent la qualité de vie des patients.

Les principaux acteurs opérant sur le marché Hôpitaux ayurvédiques

adoptent diverses stratégies clés telles que des accords, des acquisitions, des partenariats et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché et gagner une plus grande part de marché. Le marché des hôpitaux ayurvédiques est fortement concentré sur la nature.

Les principaux fabricants répertoriés pour le marché mondial des hôpitaux ayurvédiques sont:

Maharishi Ayurveda Health Center

La clinique ayurvédique

karma center

Ayush Ayurveda

JBS Group

Hindusthan Ayurvedic Health Care

Ayurmana NuAyurveda

Clinic

Shiva Ayurvedic Spa

Arogyadham Ayurveda Treatment Center