Le marché des hangars extérieurs va croître à un TCAC de 5,5% pour atteindre 9 615,28 millions de dollars US de 2021 à 2028

The outdoor shelter market is expected to grow from US $ 6,590.60 million in 2021 to US $ 9,615.28 million by 2028; it is estimated to increase at a CAGR of 5.5% during 2021-2028.

It has also prompted outside discount businesses to embrace online sales channels to expand their respective customer base. With the increase in population, the construction of residential houses increases. With this growth, gardening activities are also on the rise. To keep gardening tools, such as the lawn mower, outdoor shelters are needed. For example, the Garden Shed Company mentioned that there had been an increase in the number of orders for sheds and shed equipment in the UK. Additionally, in October 2020, the Timber Trade Federation reported that softwood lumber imports were 34% higher than a year earlier. With low stocks, all available wood is quickly recovered, according to The Economist Newspaper Limited 2021.

The latest research report on « Outdoor Shelter Market – Industry Analysis, Market Size, Opportunities, and Forecast, 2021-2028 » provides a comprehensive assessment of the Outdoor Shelter market for the forecast period 2021-2028, including market values ​​for the years 2018 and 2019. The survey report provides a detailed analysis of the impact of COVID-19 on various segments of the Outdoor Shelter market on the basis of product type, application and end use in many countries around the world. In addition, the report also provides information on market developments, trends, changes in supply and demand in various regions of the world. Thereby, The report provides a holistic view on the Outdoor Shelter market to help policymakers with various strategic ideas and future prospects. The outdoor shelter market is expected to witness continuous growth during the forecast period 2021 to 2028.

Il s’agit d’une étude professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché Outdoor Shed avec un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. Les perspectives stratégiques et les plans de développement sont également discutés et les processus de fabrication et les structures de coûts analysés. La consommation d’import/export du marché, les chiffres de l’offre et de la demande et les marges brutes sur le prix de revient et la valeur de production sont également fournis.

Remarque – La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie s’accroît de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur le « Marché de l’abri extérieur » fournit l’analyse de l’impact sur Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Le rapport segmente le marché mondial des abris de jardin en fonction de l’application, du type, du service, de la technologie et de la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les détails du marché. Un examen agrandi de l’analyse par segment vise à donner aux lecteurs un aperçu plus approfondi des opportunités et des menaces du marché. Il aborde également les scénarios politiques qui devraient avoir un impact sur le marché à la fois petit et grand. Le rapport sur le marché mondial des abris de jardin examine l’évolution des scénarios réglementaires pour faire des projections précises sur les investissements potentiels. Il évalue également le risque pour les nouveaux entrants et l’intensité de la rivalité concurrentielle.

Le rapport se concentre sur les principaux acteurs mondiaux du marché Abri extérieur fournissant des informations telles que les profils d’entreprise, l’image et les spécifications du produit, la capacité, la production, le prix, le coût, les revenus et les informations de contact. Des analyses de matières premières et d’équipements en amont et de la demande en aval sont également effectuées.

