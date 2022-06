Le marché des guichets automatiques devrait passer de 18,44 milliards de dollars américains en 2018 à 44,18 milliards de dollars américains d’ici 2027 à un TCAC de 10,4 %.

Ce rapport de recherche vous donnera des informations approfondies sur le marché ATM et vous aidera également dans la prise de décision stratégique. Le document de recherche final est un document exhaustif de 150 pages. Tous nos rapports sont généralement achetés dans tous les secteurs par des cadres, des gestionnaires, des cadres supérieurs, des stratèges, des directeurs, des vice-présidents, des CXO, etc. et les aident à comprendre les tendances et l’analyse du marché, la concurrence, le paysage du secteur, la taille du marché, les revenus du marché. , prévisions, analyse d’impact COVID-19, analyse SWOT, etc.

Le marché des guichets automatiques est en croissance en raison d’une augmentation de la demande d’automatisation dans le secteur bancaire dans les pays émergents et développés tels que les États-Unis, le Canada, l’Italie et la Chine. En outre, au cours des dernières décennies, le secteur bancaire mondial a connu des développements techniques importants tels que l’intégration de l’analyse des données IoT, la convergence numérique, la biométrie et la cybersécurité, qui ont tous alimenté l’expansion du marché des guichets automatiques. Outre le retrait d’espèces et l’ouverture de comptes chèques, les guichets automatiques permettent aux consommateurs d’ouvrir ou de retirer des FD, de recharger des factures de téléphone, de payer l’impôt sur le revenu et de demander des prêts personnels, ce qui augmente la commodité.

Le marché ATM devrait se développer grâce aux améliorations technologiques telles que la convergence numérique, l’intégration analytique des données IoT, la biométrie et la cybersécurité. L’inclusion de méthodes de sécurité accrues telles que les empreintes digitales, la biométrie et la double authentification aux guichets automatiques technologiquement sophistiqués confère un degré de protection supplémentaire, qui devrait contribuer à prévenir la fraude et à promouvoir l’acceptation des guichets automatiques. Un aspect important de l’industrie nord-américaine des guichets automatiques est le désir croissant de transactions sans carte aux guichets automatiques. Les relations à long terme avec les partenaires commerciaux devraient augmenter les revenus, tandis que les nouvelles techniques d’innovation devraient aider les fournisseurs de guichets automatiques à atteindre de nouveaux niveaux sur le marché.

Les acteurs clés présentés dans cette étude incluent CMS Info Systems Limited ; Diebold Nicdorf, Incorporé ; Euronet Worldwide, Inc. ; Fujitsu Limited ; GRG Banking Equipment Co. Ltd. ; Guangzhou KingTeller Technology Co., Ltd. ; HESS Cash Systems GmbH & Co; Hitachi-Omron Terminal Solutions, Corp. ; NCR Corporation ; et systèmes Triton

Segmentation du marché des guichets automatiques :

par déploiement

des guichets automatiques en marque brune, des guichets automatiques en marque

blanche et

des guichets automatiques bancaires ;

Par type

Dépôt en

espèces, Distributeur automatique de

billets, GAB intelligent,

Autres

Une évaluation approfondie des contraintes du marché incluses dans le rapport qui représente la différence avec les moteurs du marché et donne de la place pour des idées et des développements stratégiques. L’étude de recherche a fusionné l’analyse de la croissance de différents aspects qui améliorent le scénario de croissance du marché. Il constitue les principaux moteurs, contraintes et tendances du marché qui transforment le marché de manière positive ou négative.

L’étude de recherche sur le marché de la table des matières de l’ ATM comprend:

