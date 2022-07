Le marché des grues reflétera un taux de croissance impressionnant au cours de la période de prévision 2022-2030

Marché mondial des grues – Principaux résultats de la recherche

Taille du marché mondial des grues estimée en 2022 – près de XX millions de dollars US. Le marché mondial des grues devrait croître à un TCAC de près de xx sur la période 2022-2030. L’APEC et la Chine devraient rester d’importants marchés régionaux pour les grues.

APEC and China are prominent regions in the global crane market due to the growing demand for construction activities in these regions.

Emerging companies are focusing on expanding their product portfolios by launching new products in the global crane market.

Companies such as Tadano Ltd. and Terex Corporation, among others, are significantly investing in new product development and launches to sustain their market presence.

The stiff boom segment is projected to be a prominent segment in the global crane market, in terms of design type, over the forecast period. Market Set to Grow 1.5X between 2022 and 2030

The global crane market is likely to witness robust growth over the projected period. The global crane market growth is expected to be mainly driven by the growing focus towards construction activities, and subsequent increase in the demand for commercial properties.

Top 3 Factors Shaping the Global Crane Market

Growth in construction and mining sector to drive the adoption of cranes

Les marchés des grues dans les régions émergentes devraient être stimulés par l’augmentation des investissements dans la construction et l’exploitation minière. Selon le MEED (Middle East Economic Digest), la contribution du secteur de la construction au PIB des EAU est passée de 10,3 % en 2011 à 11,1 % en 2015. Avec le secteur industriel en plein essor, y compris l’exploitation minière, la fabrication, les services publics, la construction et le pétrole et du gaz, la demande de grues mobiles dans ces régions devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Ainsi, de nombreuses entreprises entrent sur le marché de l’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et de l’Afrique dans l’espoir de capitaliser sur cette demande et d’étendre leur empreinte géographique. Pour cela, les entreprises se concentrent sur le développement de produits conformes aux normes de sécurité et d’émissions respectives des marchés locaux.

Accroître les investissements dans les projets de construction des secteurs public et privé

L’augmentation des investissements réalisés par les gouvernements ainsi que les entreprises du secteur privé dans les projets de développement d’infrastructures est le principal facteur de croissance du marché mondial des grues. Dans le cadre de ces projets, les principaux moteurs de la demande à l’avenir sont les infrastructures urbaines, la construction de routes, l’irrigation et les opérations minières.

Les investissements dans les infrastructures peuvent être classés en investissements pour les aéroports, les ports, les chemins de fer, les routes, les pipelines, les voies navigables, l’irrigation et les infrastructures urbaines. En septembre 2016, le groupe Liebherr a fourni trois grues mobiles lors de l’extension de l’aéroport à la ligne ferroviaire de banlieue de Barcelone.

Besoin croissant de levage de grande capacité pour une application en hauteur plus importante

Les grues mobiles sont principalement utilisées pour le levage de grande capacité dans des applications de grande hauteur. Cependant, l’utilisation de nombreux autres équipements de levage pour ces applications offre des limitations substantielles en termes de capacité de levage, de confort et de difficulté de maniabilité de direction. Ces limitations sont surmontées par les grues mobiles grâce à la disponibilité de grues de grande capacité avec un confort de conduite amélioré. Ainsi, la demande pour ces applications augmente principalement l’adoption de grues mobiles, entraînant ainsi le marché mondial des grues mobiles.

En octobre 2016, Dornseiff, une société de location de grues en Allemagne, a utilisé des grues mobiles pour soulever des équipements HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning) pesant 2,4 tonnes à une hauteur de 22,5 mètres. Selon le technicien de chantier, une grue à tour est généralement utilisée pour des applications similaires.

