Le marché des grilles en FRP moulé devrait croître de plus de 360 ​​567,15 millions de dollars dans le monde d’ici 2027

Le marché des grilles moulées en FRP devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre l’USD. 360 567,15 mille d’ici 2027. La demande croissante de caillebotis moulés en FRP dans les activités de construction accélère la consommation de produits de caillebotis moulés en FRP qui stimulent le marché.

À l’échelle mondiale, la région européenne domine le marché mondial des caillebotis moulés en PRF en raison du besoin croissant de produits légers pour remplacer les produits en acier. Parce que les caillebotis en acier sont lourds, le manque de transport adéquat limite leur fabrication dans de petites zones.

Ce rapport sur le marché des grilles FRP moulées fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations / exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, les nouvelles poches de revenus, les changements réglementaires sur le marché. d’opportunités pour l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’applications et de domaines, les approbations de produits, les lancements de produits, l’expansion géographique, les innovations du marché. Pour plus d’informations sur le marché des grilles moulées en FRP, veuillez contacter Data Bridge Market Research. Pour notre dossier d’ analyste , notre équipe soutient les décisions de marché basées sur des informations suffisantes pour atteindre la croissance du marché.

L’augmentation de la valeur marchande est due à la croissance accrue de l’industrie à laquelle il est appliqué et à l’augmentation de la demande qui en résulte pour l’application. Le rapport sur le marché international des grilles FRP moulées recherche et analyse les tendances vitales de l’industrie, les estimations de la taille du marché et les parts de marché. En outre, le rapport examine divers facteurs de restriction et de motivation du marché de manière quantitative et qualitative pour garantir que les utilisateurs sont bien informés. Les rapports d’activité présentent une vision large et complète du marché basée sur l’intelligence d’affaires. Le rapport d’étude de marché sur les grilles FRP moulées Triumph constitue une excellente solution pour obtenir des données de marché de la plus haute qualité qui répondent le mieux aux besoins de votre entreprise.

Analyse du paysage concurrentiel des grilles en PRF moulé et de la part de marché

Le paysage concurrentiel du marché des grilles FRP moulées fournit des détails par concurrent. Pour plus d’informations, veuillez consulter la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles activités sur le marché, la présence mondiale, les bases et les installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le processus de test des produits, les approbations de produits, les brevets, les produits étendue et largeur, domaine d’application, courbe de ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que les entreprises liées au marché des grilles moulées en PRF.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont AGC MATEX CO., LTD (une filiale d’AGC Inc.), Fibergrate (une filiale de RPM International Inc.), LOCKERGROUP (une filiale de Valmont Industries, Inc.), FERROTECH INTERNATIONAL FZE, SEASAFE, INC., Gebrüder MEISER GmbH., Techno-Composites Domine GmbH, Fibrolux GmbH, Lionweld Kennedy Flooring Ltd, McNICHOLS CO., INC., Eurograte, STRONGWELL CORPORATION, Bedford Reinforced Plastics, AIMS INTERNATIONAL, Higoal Ltd., JiangYin, RunLin Moulage de nouveaux matériaux Co., Ltd., American Grating, GRAND FIBERGLASS Co., Ltd., Peabody Engineering & Supply, Inc. et d’autres acteurs nationaux et étrangers. Les analystes de DBMR comprennent votre avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle de chaque concurrent individuellement.

Portée et taille des marchés

Caillebotis en plastique renforcé de fibres moulées Global

Le marché des caillebotis en FRP coulé est segmenté en fonction du type, du type de produit, de la hauteur du caillebotis, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. Inter-Segment Growth analyse les stratégies de croissance de niche et de pénétration du marché pour aider à déterminer la différence entre les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Selon le type, le marché est divisé en polyesters, esters vinyliques, phénoliques, époxydes, polyuréthanes et autres. Le polyester domine le marché des caillebotis moulés en FRP en raison du besoin d’un matériau léger utilisé dans la fabrication.

En fonction du type de produit, le marché est divisé en angle, carré, bande plate, poutre en I, profilé en U, tube rond, poutre à bride large, couverture de tranchée, tige pleine, tube cannelé /marche d’escalier et plinthe/échafaudage. Autre. Les bandes plates dominent le marché des caillebotis moulés en FRP dans le monde, car ce segment est le plus utilisé dans les sols de construction.

Selon la hauteur de la grille, le marché est divisé en 10-30 mm, 31-50 mm et plus de 50 mm. 31 à 50 mm dominent le marché mondial des caillebotis moulés en FRP avec une capacité de stockage moyenne utilisée dans l’industrie des boissons .

Basé sur la technologie, le marché est divisé en moulage par compression, moulage par pression à froid, moulage sous vide, moulage en mousse et autres. Le moulage par compression domine ce segment en raison de la demande croissante de produits légers qui peuvent être fabriqués rapidement dans ce processus. .

En fonction de l’application, le marché est divisé en marches d’escalier, passerelles, plates-formes, quais, mains courantes, murs et autres. Le segment des marches d’escalier domine le marché des caillebotis moulés en FRP au Moyen-Orient et en Afrique pour minimiser les risques d’accidents dus au glissement dans l’industrie pétrolière.

Par base d’utilisateurs finaux, les marchés sont la pétrochimie, les pâtes et papiers, le bâtiment et la construction, l’alimentation et les boissons, l’exploitation minière, la pharmacie, le pétrole et le gaz, l’électricité et l’électronique, la conservation de l’eau, la marine , la défense, les sports et les loisirs, etc. Le bâtiment et la construction dominent ce secteur à mesure que l’activité de construction augmente dans les pays en développement.

Analyse au niveau national du marché des grilles en PRF moulé Le marché des grilles en PRF moulé a été analysé pour fournir des informations sur la taille du marché par pays, type, type de produit, hauteur de grille, technologie, application et utilisateur final, comme mentionné précédemment. . Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des grilles moulées en FRP sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, la Suisse, l’Italie, l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Russie, la Turquie et le reste de l’Europe, la Chine, le Japon. Inde, Corée, Singapour , Malaisie, Australie, Nouvelle-Zélande, Thaïlande, Indonésie, Taïwan, Hong Kong, Philippines et reste du Moyen-Orient et Afrique dans le cadre du reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Sud Afrique, Israël, Moyen-Orient et Afrique ; Le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre du Brésil, de l’Argentine et de l’Amérique du Sud. L’Allemagne est le principal fabricant de caillebotis moulés en FRP et l’Europe domine le marché des caillebotis moulés en FRP, car les principaux leaders gagnent en Chine grâce à la disponibilité de matières premières et de machines pour la fabrication de caillebotis moulés en FRP dans diverses industries. La région Europe devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2020 à 2027, en raison de l’augmentation des activités de construction dans les pays en développement . L’Allemagne domine le marché européen et le polyester est très dominant dans la région. Les États-Unis dominent le marché en raison de la demande croissante de matériaux légers pour les activités de production et de construction.



