Le marché des greffes vasculaires d’hémodialyse reflétera une expansion constante au cours de la période 2022-2029 | BD, Terumo, Vascular Genesis, CryoLife, Cook

Aperçu du marché mondial des greffes vasculaires d’hémodialyse :

En pensant du point de vue du client, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille avec soin pour élaborer le rapport sur le marché des greffes vasculaires d’hémodialyse . Ce rapport d’activité fournit des données sur les modèles, les améliorations, les secteurs d’activité cibles, les matériaux, les limites et les avancées. En outre, il travaille à déterminer l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Cela donne une compréhension plus précise du paysage du marché, des problèmes qui peuvent affecter l’industrie à l’avenir et de la meilleure façon de positionner des marques spécifiques. Un rapport mondial d’analyse du marché des greffes vasculaires d’hémodialyse aide à développer une stratégie marketing réussie pour l’entreprise et sert de colonne vertébrale à l’entreprise.

De plus, le rapport d’analyse du marché des greffes vasculaires d’hémodialyse évalue chaque segment du marché mondial selon un schéma très détaillé afin que les lecteurs puissent être informés des opportunités futures et des domaines à forte croissance de l’industrie. Le rapport se concentre sur les aspects les plus importants du marché, tels que les tendances récentes du marché. En outre, il propose une étude complète de la dynamique cruciale du marché, y compris les moteurs de croissance, les contraintes, les défis, les tendances et les opportunités. Les lecteurs reçoivent des faits et des chiffres précis liés au marché et à ses facteurs importants tels que la consommation, la production, la croissance des revenus et le TCAC.

Le marché mondial des greffes vasculaires d’hémodialyse devrait atteindre une valeur estimée à 417,89 millions USD et croître à un TCAC de 4,56% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, l’hémodialyse Le dysfonctionnement de l’accès vasculaire est une cause majeure de maladie chez les patients hémodialysés et il contribue également notamment aux dépenses totales des troubles rénaux en phase terminale. Les greffons artérioveineux (AV) font référence au type d’accès utilisé dans le processus d’hémodialyse et sont généralement placés dans le bras. Le flux sanguin à travers le greffon aide à fournir un schéma de flux systématique et un débit contrôlé qui aide à fournir suffisamment de sang pour un traitement d’hémodialyse adéquat.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des greffes vasculaires d’hémodialyse sont la croissance croissante de la population vieillissante et l’augmentation associée de la prévalence de l’anévrisme, l’augmentation de la prévalence du tabagisme, l’augmentation de l’incidence de l’IRT, l’adoption croissante de chirurgies mini-invasives, l’augmentation sensibilisation à l’IRC, augmentation de l’incidence des troubles vasculaires, de l’insuffisance rénale terminale et du diabète, ainsi qu’une croissance rapide de la population gériatrique, une prévalence croissante du diabète, des maladies coronariennes, des anévrismes cardiaques et de l’hypertension et une incidence croissante de l’insuffisance rénale terminale.

Segmentation globale du marché des greffes vasculaires d’hémodialyse :

Sur la base de la matière première, le marché des greffes vasculaires d’hémodialyse est segmenté en polytétrafluoroéthylène, polyester, matériaux biologiques et polyuréthane.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des greffes vasculaires d’hémodialyse est segmenté en hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire (ASC).

Sur la base de l’indication, le marché des greffes vasculaires pour hémodialyse est également segmenté en réparation endovasculaire d’anévrisme, réparation vasculaire périphérique et accès pour hémodialyse.

Analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des greffons vasculaires pour hémodialyse en raison du nombre croissant de patients atteints d’IRC et de la pénétration croissante des greffons d’accès vasculaire pour hémodialyse synthétique dans cette région. L’APAC est la région attendue en termes de croissance du marché des greffes vasculaires d’hémodialyse en raison de l’augmentation des dépenses de santé par habitant et du nombre croissant de procédures de dialyse dans cette région.

Acteurs clés mondiaux :

L. Gore & Associés, Inc BD Société médicale Terumo LeMaître Vasculaire, Inc Genèse vasculaire Getinge AB InnAVasc Medical, Inc CryoLife, Inc Systèmes Médicaux Mérite Protara Therapeutics Braun Melsungen SA Cardinal Santé cuisiner ENDOLOGIX SARL MAQUET Holding BV & Co. KG Medtronic

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des greffes vasculaires d’hémodialyse, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les greffes vasculaires d’hémodialyse, y compris les produits, les ventes / revenus et position sur le marché

6 Greffes vasculaires d’hémodialyse Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial des greffes vasculaires d’hémodialyse : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse globale du marché des greffes vasculaires d’hémodialyse par régions

5 Analyse globale du marché des greffes vasculaires d’hémodialyse par type

6 Analyse globale du marché des greffes vasculaires d’hémodialyse par applications

7 Analyse globale du marché des greffes vasculaires d’hémodialyse par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des greffes vasculaires d’hémodialyse

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions mondiales du marché des greffes vasculaires d’hémodialyse 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

