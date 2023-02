Le marché des greffes de veine saphène recevra une croissance écrasante d’ici 2029, taille, part, tendances mondiales de l’industrie, croissance future et perspectives de revenus

Le rapport complet « Marché des greffes de veine saphène » fournit des statistiques sur l’état actuel de l’industrie et constitue donc une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché. Pour avoir les meilleures informations sur le marché et le savoir-faire des meilleures opportunités de marché sur les marchés spécifiques, ce rapport d’étude de marché est une option idéale. Le rapport s’avère être un synopsis complet de l’étude, de l’analyse et de l’estimation du marché et de son incidence sur l’industrie de la santé. En outre, le rapport sur le marché des greffes de veine saphène comprend une évaluation approfondie des perspectives de croissance et des restrictions du marché.

Analyse et taille du marché mondial des greffes de veine saphène

Les procédures de pontage coronarien sont en augmentation dans le monde. En fait, plus de 9,5 millions de personnes meurent chaque année de maladies cardiovasculaires. Un grand nombre de produits médicaux sont disponibles sur le marché qui facilitent le contournement des vaisseaux sanguins infectés ou malades. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 8,5 millions de personnes aux États-Unis souffraient de maladies artérielles périphériques.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des greffes de veine saphène devrait subir un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 1,68 milliard USD en 2021, atteindrait 2,56 milliards USD d’ici 2029. Les «hôpitaux» dominent le segment des utilisateurs finaux du marché des greffes de veine saphène en raison du nombre croissant d’hôpitaux, en particulier dans les économies. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Les objectifs de ce rapport d’étude de marché mondial sont les suivants :

Comprendre cette concurrence sur le marché en analysant les principaux fournisseurs, avec leur profil de marché, leurs revenus, leurs bénéfices, leurs détails d’import-export et leur part de marché.

Analyser le type de produit, les applications et la présence régionale de l’industrie des greffes de veine saphène pour indiquer la structure de prix, les détails d’import-export, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse SWOT pour faciliter le processus de prise de décision clé.

Fournir la structure complète et un aperçu fondamental de cette industrie.

Offrir des informations sur cet aspect vital du marché, comme la trajectoire de croissance, la valeur du TCAC, la part de marché et l’analyse des revenus.

Évaluer les opportunités de croissance, les menaces, les moteurs du marché et les risques encourus.

Pour stimuler la croissance future, l’analyse des investissements et les opportunités de croissance à venir avec l’analyse des segments et sous-segments des marchés émergents.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des greffes de veine saphène sont :

CryoLife, Inc. (États-Unis)

LifeNet Health (États-Unis)

LeMaitre Vascular, Inc. (ETATS-UNIS)

Boston Scientific Corporation (États-Unis)

Hancock Jaffe Laboratories, Inc. (États-Unis)

KARL STORZ SE & Co. KG (Allemagne)

Getinge AB (Suède)

Medtronic (Irlande)

Terumo Systems Corporation (Japon)

Novartis AG (Suisse)

Pfizer Inc. (États-Unis)

Merck & Co., Inc. (Allemagne)

Novo Nordisk A/S (Danemark)

Amgen Inc. (États-Unis)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Sanofi (France)

Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Bayer SA (Allemagne)

Société Bristol-Myers Squibb (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Bausch & Lomb Incorporated (États-Unis)

BD (États-Unis)

AbbVie Inc. (États-Unis)

Segmentation clé: marché des greffes de veine saphène

Application

Pontage coronarien (CABG)

Accès aux fistules artério-veineuses (AV)

Reconstruction vasculaire

Utilisateur final

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Autres

Table des matières:

Introduction

Segmentation du marché

Résumé

Aperçus premium

Marché mondial des greffes de veine saphène : Réglementation

Aperçu du marché

Marché mondial des greffes de veine saphène, par type

Marché mondial des greffes de veine saphène, par application

Marché mondial des greffes de veine saphène, par utilisateur final

Marché mondial des greffes de veine saphène, par région

Marché mondial des greffes de veine saphène: paysage de l’entreprise

Analyses SWOT

Profil de l’entreprise

Questionnaires

Rapports connexes

Dynamique du marché des greffes de veine saphène

Conducteurs

Prévalence croissante des conditions

Le taux d’incidence croissant de plusieurs maladies cardiovasculaires dans le monde est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. L’augmentation du taux d’incidence de la maladie artérielle périphérique propulse directement le taux de croissance du marché. Plus de 10 millions de cas par an sont observés en Inde et cette condition peut durer toute la vie si elle n’est pas traitée correctement.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement concernant les instruments et dispositifs médicaux, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les compétences en recherche et développement menées pour les progrès des technologies et des dispositifs médicaux renforcent également le taux de croissance du marché.

Des investissements croissants pour les établissements de santé

La concentration croissante sur l’amélioration de l’état des établissements de santé et l’amélioration de l’infrastructure globale des soins de santé est un autre facteur important favorisant la croissance du marché. Le nombre croissant de partenariats et de collaborations stratégiques entre les acteurs publics et privés concernant le financement et l’application de technologies nouvelles et améliorées crée en outre des opportunités de marché lucratives.

Opportunités

En outre, la recrudescence du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées, les niveaux de stress élevés chez les jeunes et l’augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde entier étendront les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, le mode de vie malsain des individus, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, le taux croissant de tabagisme, le développement et la commercialisation de produits en cours et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenteront encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

L’investissement réalisé dans l’étude vous donnerait accès à des informations telles que :

Marché mondial des greffes de veine saphène [Global – Réparti par régions]

Répartition au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [pays importants avec une part de marché majeure]

Part de marché et revenus/ventes par principaux acteurs

Tendances du marché – Technologies/produits/start-ups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

Taille du marché par type

Taille du marché par applications/industries verticales

Projections/prévisions du marché

