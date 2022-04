Le marché des greffes de veine saphène devrait connaître un TCAC de 5,40 % et monter en flèche à 2,56 milliards de dollars d’ici 2029

Le rapport de recherche sur le marché mondial des greffes de veine saphène a été structuré par des joueurs d’équipe habiles et expérimentés qui travaillent dur pour une croissance absolue et le succès de l’entreprise. Le rapport mène des études et des analyses de marché pour fournir des données sur le marché lors de l’examen du développement de nouveaux produits, de la conception au lancement. La méthodologie de recherche clé utilisée dans ce rapport de marché par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact sur le marché des variables de données et la validation primaire. L’adoption d’un tel rapport de marché est toujours bénéfique pour toute entreprise, qu’elle soit petite ou grande, pour commercialiser ses produits ou services.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des greffes de veine saphène devrait connaître un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 1,68 milliard de dollars en 2021, monterait en flèche pour atteindre 2,56 milliards de dollars d’ici 2029. Les « hôpitaux » dominent le segment des utilisateurs finaux du marché des greffes de veine saphène en raison du nombre croissant d’hôpitaux, en particulier dans les pays en développement. économies. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Définition du marché mondial des greffes de veine saphène

D’après le nom lui-même, il est clair que les greffes de veine saphène font référence à des greffes médicales utilisées dans le traitement du pontage aortocoronarien. La fonction des greffes de veine saphène est de diriger le flux sanguin d’une zone du corps à une autre en reconnectant les vaisseaux sanguins. Les greffes de veine saphène sont utilisées pour un large éventail de maladies vasculaires.

Portée du rapport et segmentation du marché

Métrique du rapport Des détails période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 années historiques 2020 (personnalisable à 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards d’USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Applications (greffe de pontage coronarien (CABG), accès à la fistule artério-veineuse (AV), reconstruction vasculaire), utilisateur final (hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. Acteurs du marché couvert CryoLife, Inc. (EE. UU.), LifeNet Health (EE. UU.), LeMaitre Vascular, Inc. (EE. UU.), Boston Scientific Corporation (EE. UU.), Hancock Jaffe Laboratories, Inc. (EE. UU.), KARL STORZ SE & Co. KG (Allemagne), Getinge AB (Suecia), Medtronic (Irlande), Terumo Systems Corporation (Japon), Novartis AG (Suiza), Pfizer Inc. (EE. UU.), Merck & Co., Inc. (Allemagne), Novo Nordisk A/S (Dinamarca), Amgen Inc. (EE. UU.), AstraZeneca (Reino Unido), F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suiza), Sanofi (France), Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.), GlaxoSmithKline plc (Reino Unido), Bayer AG (Allemagne), Bristol-Myers Squibb Company (EE. UU.), Abbott (EE. UU.), Bausch & Lomb Incorporated (EE. UU.) , BD (EE. UU.) Et AbbVie Inc. (EE. UU.) opportunités de marché Sensibilisation accrue aux avantages du maintien de la santé personnelle. Augmentation du taux d’incidence des maladies vasculaires Opportunités croissantes de recherche et développement

Dynamique du marché des greffes de veine saphène

Conducteurs

Augmentation de la prévalence des conditions

Le taux d’incidence croissant de diverses maladies cardiovasculaires dans le monde est l’un des principaux facteurs qui alimentent la croissance du marché. Le taux d’incidence croissant de la maladie artérielle périphérique entraîne directement le taux de croissance du marché. Plus de 10 millions de cas sont observés chaque année en Inde et cette maladie peut être répandue à vie si elle n’est pas traitée correctement.

Compétences en recherche et développement.

L’augmentation des dépenses consacrées à la recherche et au développement des compétences, en particulier dans les économies développées et en développement liées aux instruments et appareils médicaux, créera des opportunités de croissance du marché encore plus lucratives. Les concours de recherche et développement organisés pour les progrès des technologies et des dispositifs médicaux stimulent également le taux de croissance du marché.

Des investissements croissants pour les centres de santé

L’attention croissante portée à l’amélioration des conditions des établissements de santé et à l’amélioration de l’infrastructure globale des soins de santé est un autre facteur important qui alimente la croissance du marché. Le nombre croissant de partenariats stratégiques et de collaborations entre acteurs publics et privés liés au financement et à l’application de technologies nouvelles et améliorées crée des opportunités de marché encore plus lucratives.

Opportunités

En outre, l’augmentation du financement public-privé pour des activités de recherche ciblées , les niveaux élevés de stress chez les jeunes et l’augmentation des innovations et du développement de produits en raison des avancées technologiques dans le monde élargiront les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, le mode de vie malsain des gens, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, l’augmentation du taux de tabagisme, le développement et le marketing de produits en cours et l’augmentation des dépenses de santé par habitant amplifieront encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Portée du rapport :

Le rapport d’étude de marché sur les greffes de veine saphène présente des profils d’entreprises systémiques illustrant comment les mouvements de divers acteurs et marques clés animent le marché. En appliquant les modèles de meilleures pratiques et les méthodologies de recherche, une analyse de marché complète est effectuée dans le rapport d’étude de marché de classe mondiale pour s’assurer que le rapport fournit une segmentation précise du marché et des informations sur le succès de l’entreprise. Le rapport fournit également une analyse stratégique des études de marché et des informations commerciales observées sur les marchés les plus appropriés. En outre, ce rapport de marché offre une valeur CAGR. Des modules de collecte de données de grande taille ont été utilisés dans le rapport commercial crédible pour collecter des données et effectuer une analyse de l’année de référence.

Contraintes / Défis Marché mondial des greffes de veine saphène

D’autre part, le coût élevé associé aux compétences en recherche et développement, les infrastructures limitées, la répartition inégale des services médicaux, la pénurie de professionnels de la santé qualifiés, la croissance de la population gériatrique et le manque de sensibilisation dans les économies arriérées entravent la croissance du marché. En outre, l’absence d’un scénario de remboursement favorable et la pénétration de la technologie dans les économies en développement, les coûts élevés associés à la procédure, la couverture d’assurance limitée et la conformité réglementaire, le nombre croissant de défaillances et de rappels de produits, et le manque d’infrastructures adéquates dans pays à revenu faible et intermédiaire. devraient défier le marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des greffes de veine saphène fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché des greffes de veine saphène, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un résumé du marché. analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des greffes de veine saphène

La pandémie de COVID-19 a essentiellement affecté le marché. En effet, la plupart des ressources de santé visaient à répondre à la demande provenant des patients atteints de COVID-19. Le report des chirurgies non électives et des procédures de soins de santé non essentielles a encore fait dérailler le taux de croissance du marché en cette période de pandémie. De plus, les restrictions imposées aux voyages en raison des réglementations de verrouillage ont encore remis en question le taux de croissance du marché au cours de cette période. Cependant, la période post-pandémique aidera à générer des profits et des revenus.

développement récent

En février 2021, Aesculap, Inc. a finalisé l’acquisition des actifs de Dextera Surgical Inc. Grâce à cette acquisition, Aesculap a élargi son portefeuille de produits en ajoutant des agrafeuses MicroCutter 5/80 innovantes, un système d’anastomose proximale PAS-Port et des dispositifs innovants pour la chirurgie CABG à son offre. dispositifs médicaux actuels qui ont contribué à la croissance de l’entreprise sur le marché de la chirurgie cardiothoracique, qui devrait stimuler la croissance du marché mondial des CABG au cours de la période de prévision.

Étendue du marché mondial des greffes de veine saphène

Le marché des greffes de veine saphène est segmenté en fonction de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Application

Greffe de pontage coronarien (CABG)

Accès aux fistules artério-veineuses (AV)

Reconstruction vasculaire

Sur la base de l’application, le marché des greffes de veine saphène est segmenté en pontage aortocoronarien (CABG), accès à la fistule artério-veineuse (AV) et reconstruction vasculaire.

Utilisateur final

hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Autres

Le marché des greffes de veine saphène a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final dans les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire et autres.

Analyse/perspectives du marché régional des greffes de veine saphène

Le marché des greffes de veine saphène est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché par pays, application et utilisateur final sont fournies, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des greffes de veine saphène sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des greffes de veine saphène en raison de la solide base d’établissements de santé, de l’utilisation généralisée des médicaments, de l’incidence croissante des maladies liées au mode de vie, de la prise de conscience croissante de l’essentiel pour maintenir une bonne santé et de l’augmentation du nombre d’activités de recherche dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales de sensibilisation, de l’augmentation du tourisme médical, de l’augmentation des activités de recherche dans la région, de la disponibilité de marchés de masse inexploités, de l’augmentation du mode de vie les maladies, l’importante population et la demande croissante de soins de santé de qualité dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Croissance de la base installée des infrastructures de santé et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la greffe de veine saphène vous fournit également une analyse de marché détaillée de la croissance de chaque pays des dépenses de santé pour les biens d’équipement, de la base installée de différents types de produits pour le marché de la greffe de veine saphène, de l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et des changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé. et son impact sur le marché des greffes de veine saphène. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Greffes de veine saphène

Le paysage concurrentiel du marché Greffes de veine saphène fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises liée au marché Greffes de veine saphène.

