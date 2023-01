Le marché des granulés de collation prospère par, la taille, la part, les tendances émergentes, les facteurs de croissance de l’industrie, les principaux moteurs et les perspectives de croissance des revenus

«

Marché mondial des granulés de collation, par type (craquelins, chips , bouffées et autres), forme (laminé, découpé, gélatinisé, perforé, distance de matrice, tridimensionnel et bidimensionnel), forme (ronde, ovale, anneau, triangulaire, carré, Star, et autres), Ingrédients (Pomme de terre, Maïs, Riz, Tapioca, Multigrain, et Autres), Méthode de traitement (Greasy Snack Pellet et Non-Greasy Snack Pellet), Nature ( Biologique et Conventionnel), Technique (Extrudeuse monovis et Extrudeuse à double vis), marque (marque et marque de distributeur), saveur (nature et saveur), application (ménage et commercial), canal de distribution (direct et indirect) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

Analyse et aperçu du marché

L’augmentation de la consommation d’aliments emballés en raison de modes de vie occupés, associée à une demande croissante de collations salées, devrait stimuler la croissance du marché mondial des granulés de collations au cours de la période de prévision. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des granulés de collations augmentera à un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Année historique 2020 (personnalisable jusqu’en 2020 – 2015) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Par Type (Crackers, Chips, Puffs et Autres), Forme (Laminé, Die Face, Gélatinisé, Perforé, Die Distance, Tridimensionnel et Bidimensionnel), Forme (Ronde, Ovale, Anneau, Triangulaire, Carré, Étoile et Autres) , Ingrédients (Pomme de terre, Maïs , Riz, Tapioca, Multicéréales et autres), Méthode de traitement (Greasy Snack Pellet et Snack Pellet non gras), Nature (Biologique et Conventionnel), Technique (Extrudeuse à vis unique et Extrudeuse à double vis) , Marque (Marque et MDD), Saveur (Nature et Saveur), Application (Ménage et Commercial), Canal de Distribution (Direct et Indirect) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Russie, Turquie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Pologne, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande , Indonésie, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Malaisie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique Acteurs du marché couverts BACH SNACKS SAL, Calbee, McFills Enterprises Pvt. Ltd., Sibell, JR Short Snack Products, GRUPO MICHEL, LC America, Inc., Akkel Group., Almounajed Food Industries, Chhajed Foods Pvt. Ltd, Fiorentini Alimentari SpA, Gustinos, Jednosc Sp. z o. o, Productos Alimenticios La Moderna SA de CV, Le Caselle SPA, mafin, Noble Agro Food Products Private Limited, Oriental Food Industries Sdn. Bhd., Snack Creations Ltd., Palmex, SOLINO GROUP, VIJAY INDUSTRIES, Kabir Foods, Universal Robina Corporation, JLM Global Foods, Jopellets, Popchips, Limagrain – Ingrédients, Pol-Foods Sp. Z OO, Al-Qasrawi, Attaybat, Quality Pellets, Pellsnack Products GmbH, Dalmaza Food Industries Co. (Dafico), matarile, Nutradia, Crunchy Food FZE, The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, BFY BRANDS, TTK, Intersnack Group GmbH & Co. KG, Leng-d’Or, V.AL. DANS. SRL, YUPI SAS, Bag Snacks, GUANGDONG YUSHENG FOOD INDUSTRIES CO., LTD., VMF (Van Marcke Foods) Continental Snacks, Roger&Roger, entre autres

Définition du marché

Les granulés de collation sont un ingrédient semi-fini, ce qui signifie qu’une fois produits par les fabricants, ils sont prêts à être transformés par les clients en produits finis innovants. Les granulés de collation sont un moyen polyvalent et innovant de révolutionner la catégorie des collations. Il y a de nombreux avantages pour les marques de snacks à considérer les granulés dans leur portefeuille. Des bases neuves et tendance peuvent être utilisées. Les granulés de collation peuvent également fonctionner sans assaisonnement. Les granulés de collation conservent bien la saveur. Ceux-ci incluent différents types, saveurs et formes.

Dynamique du marché mondial des granulés de collation

Conducteurs

Augmentation de la consommation d’aliments emballés en raison d’un mode de vie occupé

L’augmentation de la consommation d’aliments emballés devrait stimuler la croissance du marché mondial des granulés de collations au cours de la période de prévision. En dehors de cela, l’inclinaison des consommateurs vers des produits alimentaires sains devrait accélérer la demande de granulés de collations à base de céréales , ce qui contribuera également à la croissance du marché dans les années à venir. Pour ce faire, les fabricants de granulés de collation se concentrent sur la production de collations saines, à haute teneur nutritionnelle.

Augmentation de la demande de snacks salés

La demande croissante de produits alimentaires pratiques facilement disponibles et à faible coût est l’une des principales raisons de la forte demande de collations salées telles que les croustilles et les craquelins, entre autres.

Le grignotage entre les repas a connu une recrudescence chez les consommateurs de tous les groupes d’âge. De plus, les consommateurs exigent également des collations saines qui allient nutrition et commodité.

Augmenter le remplacement des repas par des collations saines

Une collation est généralement définie comme tout aliment consommé entre les repas principaux. De nombreuses personnes grignotent au moins une fois au cours de la journée, et il existe plusieurs raisons pour lesquelles les consommateurs préfèrent grignoter car ils subissent une baisse d’énergie qu’une petite bouchée peut remédier. De plus, ils ont hâte de découvrir le goût de certains grignotines.

Opportunités

L’émergence des granulés snack sains

Le grignotage sain n’est plus une tendance éphémère car il est devenu essentiel pour les consommateurs en raison d’une sensibilisation accrue à la santé. Pour répondre aux attentes et exigences fortes des consommateurs, les industriels développent des granulés snacking sains au profil nutritionnel amélioré.

L’introduction de granulés de collation plus sains dépend du type d’huile lors de la cuisson des collations. Par exemple, les consommateurs recherchent désormais des chips cuites avec des options d’huile plus saines, telles que l’huile de tournesol, qui contient la moitié des graisses saturées de l’huile de coton. L’huile de tournesol contient plutôt des graisses insaturées, un type de graisse qui est bon pour le cœur. Les chips et les craquelins cuits dans de l’huile de soja sont d’autres options qui ne contiennent pas de graisses saturées.

Téléchargez un exemple de copie du rapport sur le marché des granulés de collation @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-snack-pellets-market

Pour avoir le niveau le plus brillant d’informations sur le marché et le savoir-faire des opportunités de marché les plus excellentes sur les marchés spécifiques, le rapport d’étude complet sur le marché des granulés de collation est une clé idéale. Le rapport marketing agit comme un synopsis approfondi de l’étude, de l’analyse et de l’estimation du marché et de son incidence sur l’industrie du marché des granulés de collation. Il met également à disposition des statistiques sur l’état actuel de l’industrie et constitue donc une source précieuse d’orientation et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché. En outre, le document Snack Pellets Market contient une évaluation approfondie des perspectives et des restrictions de croissance des marchés.

Le rapport persuasif sur le marché des granulés de collation analyse l’état du marché, la part de marché, les tendances actuelles, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Le rapport est formé spécifiquement en gardant à l’esprit les besoins des entreprises de toutes tailles. Pour servir les clients avec les meilleurs de l’industrie, une équipe d’experts, d’analystes qualifiés, de prévisionnistes dynamiques et de chercheurs compétents travaille méticuleusement lors de la préparation de ce rapport. Comme les entreprises peuvent obtenir des informations approfondies grâce au rapport inébranlable sur le marché des granulés de collation, elles peuvent prendre en toute confiance des décisions concernant leurs stratégies de production et de marketing.

Pour obtenir plus d’informations sur cette recherche, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-snack-pellets-market

Réponses aux questions clés dans le rapport sur le marché Snack Pellets. Quelle sera l’ augmentation du prix du marché du marché Snack Pellets? Quels sont les éléments clés du marché mondial Snack Pellets? Qui sont les principaux producteurs de l’espace Snack Pellets Market? Quelles sont les opportunités du marché Snack Pellets, les risques du marché et l’aperçu du marché? Quels sont les ventes, les revenus et l’évaluation des taux des meilleurs producteurs du marché Snack Pellets? Qui sont les distributeurs, marchands et vendeurs de Snack Pellets Market? Quelles sont les possibilités et les menaces du marché des adhésifs instantanés auxquelles sont confrontées les entreprises des industries du marché mondial des granulés de collation? Quels sont les ventes, les revenus et l’analyse des taux en termes de types et d’ objectifs du marché Snack Pellets? Que sont l’évaluation des ventes, des revenus et des frais en utilisant les secteurs d’activité ?

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-snack-pellets-market

Rapports les plus populaires :

Le marché des préparations pour nourrissons à base de lait de chèvre devrait augmenter en fonction de la taille, de la part, des tendances émergentes, des principaux moteurs de croissance, des défis et des perspectives de revenus de l’industrie

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-goat-milk-based-infant-formula-market

Le marché des protéines végétales hydrolysées pour observer le TCAC le plus élevé par, taille, part, demande, moteurs clés, tendances de développement et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hydrolyzed-vegetable-protein-market

Le marché des produits de contrôle des odeurs pour animaux de compagnie affichera une croissance remarquable par taille, part, tendances, principaux moteurs, demande, opportunités et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pet-odor-control-products-market

Les exhausteurs de goût sur le marché des aliments pour animaux connaîtront une croissance substantielle avec un TCAC sain par taille, part, tendances, croissance, développements majeurs et aperçu des concurrents

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-taste-enhancers-in-animal-feed-market

Le marché du lait faible en gras prospère par, la taille, la part, les tendances émergentes, les facteurs de croissance de l’industrie, les principaux moteurs et les perspectives de croissance des revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-low-fat-milk-market

La taille du marché des caisses en bois vaut la peine dans le monde avec un excellent TCAC par, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-wooden-crates-market

Le marché de la surveillance des résidus de produits animaux est susceptible de saisir la valeur par, la taille, la part, les principaux moteurs de croissance, les tendances, les défis et le paysage concurrentiel

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-animal-product-residue-monitoring-market

Le marché des cuisinières électriques va augmenter et devrait subir un TCAC par, taille, part, tendances, moteurs, défis, demande et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-electric-cooker-market

Le marché des sacs inhibiteurs de corrosion à la vapeur (VCI) affichera un TCAC remarquable par, taille, part, tendances, principaux moteurs, demande, analyse des opportunités et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-vapor-corrosion-inhibitor-vci-bags-market

Le marché de l’huile de chanvre dans les compléments alimentaires devrait avoir un excellent TCAC par, taille, part, tendances, principaux moteurs, tendances de développement et perspectives de croissance

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hemp-oil-in-dietary-supplements-market

Le marché de l’encapsulation des arômes alimentaires devrait atteindre par, taille, part, tendances, stratégies de développement, scénario concurrentiel et analyse de segmentation

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-food-flavor-encapsulation-market

Le marché des ventilateurs de plafond augmentera à un TCAC par, taille, part, tendances émergentes, stratégies commerciales et paysage concurrentiel

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ceiling-fans-market

Le marché du papier kraft enduit de poly augmentera par, la taille, la part, les tendances émergentes, les principaux moteurs de croissance, les défis et les perspectives de revenus de l’industrie

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-poly-coated-kraft-paper-market

Le marché des antioxydants algaux est susceptible d’augmenter à l’échelle mondiale par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance et défis

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-algal-antioxidants-market

La taille du marché des matelas gonflables est susceptible de connaître une croissance considérable par, part, croissance de l’industrie, perspectives régionales, défis et perspectives de segmentation

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-air-mattress-market

Le marché des machines de fabrication de serviettes en papier affichera une croissance remarquable du TCAC par, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-paper-napkin-making-machine-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com

«