Le marché des graisses devrait enregistrer 6,78 milliards USD d’ici 2029

Analyse et taille du marché

Hausse de l’industrie automobile, dans l’ensemble le monde génère des perspectives positives pour le marché. La graisse est largement utilisée pour lubrifier la suspension, le châssis, les joints à rotule, les embouts de biellette, les arbres de bras de commande et les joints universels. Dans cette optique, la demande croissante de véhicules performants favorise la croissance du marché. De plus, la graisse empêche l’usure de nombreuses pièces automobiles, telles que les connecteurs, les commutateurs, les roulements de roue et les engrenages, en raison de ses propriétés de stabilité et de tolérance à la température. De plus, les opérations plus propres et l’adoption massive de graisses hautes performances dans les centrales éoliennes pour éliminer les résidus ont un impact positif sur la croissance du marché. En dehors de cette,

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la graisse était évalué à 5,45 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 6,78 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 2,77% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le Data L’équipe Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et des avancées technologiques.

Définition du marché

La graisse est un lubrifiant semi-solide qui est utilisé pour protéger les navires, les véhicules, les machines et leurs composants contre les déchirures, l’usure et la corrosion. Il contient des additifs améliorant les performances des fluides lubrifiants et des épaississants. Il est produit en utilisant des graisses réduites de déchets de saindoux non comestibles, de parties d’animaux et d’huile synthétique, ou peut être dérivé du pétrole contenant un agent épaississant. La graisse agit comme un scellant pour diminuer les fuites d’eau et protège des impuretés. Il aide à maintenir la flexibilité des performances d’arrêt et de démarrage, à protéger les surfaces de roulement et à réduire les frottements. Il offre des performances antirouille améliorées, une stabilité thermique et une résistance à l’usure élevées, ainsi qu’un indice de viscosité élevé et une protection contre la corrosion. En conséquence, la graisse trouve une application répandue dans plusieurs industries, telles que la production d’électricité, l’automobile, la fabrication de produits chimiques, la métallurgie, l’alimentation et les boissons.

Dynamique du marché des graisses

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Augmentation de l’automatisation dans diverses industries

La construction, la fabrication et l’exploitation minière sont quelques-unes des entreprises qui utilisent plusieurs équipements à charge lourde nécessaires à la lubrification régulière. En raison de la concurrence croissante et des défis croissants dans les opérations manuelles, l’utilisation de technologies hautement efficaces est dynamique pour la croissance de toutes ces industries. Le coût croissant des exigences de sécurité et de la main-d’œuvre augmente également la demande d’automatisation des processus. Par conséquent, la plupart des entreprises automatisent leurs systèmes d’exploitation, ce qui devrait augmenter la consommation de graisse.

Baisse des prix du pétrole brut au profit des fournisseurs de graisse

La distinction des influences significatives sur le marché du pétrole brut affecte le marché de la graisse. La volatilité des coûts affecte les marges des industries manufacturières. La majorité des graisses sont à base d’huile minérale, obtenue à partir du pétrole brut. Ainsi, les coûts de la graisse dépendent des prix du pétrole brut, ce qui a un effet positif sur la croissance du marché de la graisse.

Augmenter la demande dans le secteur automobile

La croissance substantielle de l’industrie automobile dans le monde entier génère des perspectives positives pour le marché des graisses. La graisse est largement utilisée pour la suspension, le châssis, la lubrification des joints à rotule, les embouts de biellette et les arbres de bras de commande et les joints universels. Par conséquent, la demande croissante de véhicules performants favorise la croissance du marché des graisses.

Des opportunités

Augmentation des innovations de produits

De plus, de nombreuses innovations produits, telles que le développement de graisses écologiques et biosourcées fabriquées à partir de matériaux non toxiques et renouvelables à faible teneur en soufre, donnent un élan considérable à la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la graisse sont :

Automate Shell. (ROYAUME-UNI)

Chevron Corporation (États-Unis)

Idemitsu Kosan Co., Ltd. (Japon)

China Petrochemical Corporation (Chine)

BP plc (Royaume-Uni)

TotalEnergies (France)

ExxonMobil Corporation (États-Unis)

JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation (Japon)

Chemtool Incorporated (États-Unis)

Petroliam Nasional Berhad (Parrains) (Malaisie)

FUCHS (Allemagne)

Lubrita Europe BV (Europe)

Dow (États-Unis)

Citgo Petroleum Corporation (États-Unis)

Balmer Lawrie & Co. Ltd (Inde)

Huile de Penrite (Australie)

Harrison Manufacturing Company (Australie)

Axel Americas LLC (États-Unis)

Calumet Branded Products LLC (États-Unis)

Hexol. Canada (Canada)

Indian Oil Corporation Ltd. (Inde)

Phillips 66 Company (États-Unis)

Portée du marché mondial de la graisse

Le marché des graisses est segmenté en fonction de l’huile de base, du type d’épaississant et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Huile de base

Minéral

Synthétique

Bio-sourcé

Type d’épaississant

Savon métallique

Sans savon

Inorganique

Utilisateur final

Automobile

Construction

Fabrication générale

Métal

Exploitation minière

Nourriture et boisson

Du pouvoir

Analyse / aperçus régionaux du marché de la graisse

Le marché des graisses est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, huile de base, type d’épaississant et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des graisses sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, le reste de l’Europe, le Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

L’Asie-Pacifique domine le marché des graisses en termes de part de marché et de revenus et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de graisse dans cette région. La région Asie-Pacifique domine le marché des graisses, la Chine ouvrant la voie en termes de production et de consommation énormes de graisses. En raison de la facilité de production et de consommation de graisse énorme, la Chine est en tête du marché Asie-Pacifique.

Au cours de la période projetée, l’Amérique du Nord devrait être la région qui se développe le plus rapidement en raison de la demande croissante de graisse dans le secteur automobile de cette région.

