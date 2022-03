Le marché des grains de café en Amérique du Nord devrait atteindre 13 721,7 millions de dollars américains et croître à un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision 2022-2027

Le marché des grains de café en Amérique du Nord était évalué à 8300,2 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 13 721,7 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision. Les facteurs à l’origine de la croissance du marché comprennent l’augmentation de la consommation de café et de boissons au café et les bienfaits pour la santé associés au café. Cependant, la disponibilité des substituts est le facteur qui freine la croissance du marché.

Les grains de café font référence à une graine présente dans un caféier. Les grains de café ne sont pas exactement de vrais grains, mais ils ressemblent à de vrais grains dans leur apparence. Les deux variétés les plus importantes de caféiers sont l’arabica et le robusta. Les grains de café sont un produit crucial pour l’exportation et une culture commerciale majeure. En plus de cela, les grains de café offrent de nombreux avantages pour la santé. Il contient 9% d’acide chlorogénique en poids, qui aide à la perte de poids et est un neuroprotecteur. Les grains de café aident également à réduire l’inflammation et les maux de tête. De plus, il réduit également le risque de diabète de type 2, de maladie cardiaque, de cancer de la peau et de maladie de Parkinson. Des études ont également révélé que la consommation de café réduit la sensibilité des cellules musculaires aux effets de l’insuline qui altère le métabolisme du sucre et augmente la glycémie. De cette façon, le café minimise le risque de développer un diabète de type 2. De plus, les scientifiques ont découvert qu’il existe une relation inverse entre la consommation de café et les taux sanguins d’enzymes hépatiques, ce qui signifie qu’une plus grande consommation de café fera baisser le niveau de l’enzyme dans les poumons.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Société de café Death Wish

Compagnie de café d’or

Café Kona des îles hawaïennes

Café Kicking Horse

Illycaff S.p.A.,

PEET’S COFFEE Inc.

Entreprise de café Starbucks

SC Johnson & Son, Inc.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES GRAINS DE CAFÉ EN AMÉRIQUE DU NORD :

Marché des grains de café en Amérique du Nord – Par type

Arabica

Robusta

Les autres

Marché des grains de café en Amérique du Nord – Par utilisation finale

nourriture et boissons

Soins personnels

Pharmaceutique

Marché des grains de café en Amérique du Nord – par pays

NOUS

Canada

Mexique

Les rapports couvrent les développements clés du marché des grains de café en Amérique du Nord en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché.

