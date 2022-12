Le marché des graines de citrouille devrait atteindre une valeur de 4,31 milliards USD d’ici 2029 en raison de sa teneur élevée en protéines et en huile La large application de la citrouille stimule le marché des graines de la famille des citrouilles en raison de sa teneur élevée en protéines et en huile. De plus, le profil antioxydant et nutritionnel des graines de la famille des citrouilles bénéfiques pour la santé humaine stimule la croissance du marché.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des graines de citrouille sera évalué à 2,51 milliards USD en 2021 et atteindra 4,31 milliards USD en 2029, avec une croissance de 7,00 % CAGR au cours de la période de prévision. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les acteurs clés, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, la production et la capacité des entreprises représentées géographiquement, le réseau de distributeurs et de partenaires. Mise en page, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse de la chaîne d’approvisionnement et de l’écart de la demande.

Les fruits et légumes sont le plus souvent cultivés à partir de graines. Ils sont utilisés pour multiplier les plantes fruitières et légumières. Les entreprises semencières travaillent avec les agriculteurs pour fournir des semences de fruits et légumes exemptes de maladies et de mauvaises herbes afin d’augmenter les rendements globaux. Les recherches menées par les principales parties prenantes ont permis de développer une variété de semences adaptées à différents sols et conditions climatiques.

Dynamique du marché de la pastèque et des semences potagères

chauffeur

La haute valeur nutritionnelle des citrouilles et des graines est le moteur de la croissance du marché.

Sensibilisation à la diffusion des cultures génétiquement modifiées et à la sécurité alimentaire

Les producteurs de cultures ont de plus en plus tendance à utiliser des cultures génétiquement modifiées pour augmenter les rendements des cultures, ce qui influence la croissance du marché des graines de citrouille. En outre, les efforts déployés par des organisations telles que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour assurer la sécurité alimentaire grâce à des rendements plus élevés créent des opportunités pour les marchés des semences de cucurbitacées dans les pays les plus pauvres d’Afrique et d’Asie. Parmi les autres facteurs qui stimulent la croissance du marché, citons l’impact de l’urbanisation et la préférence croissante pour les aliments biologiques.

Impact du COVID-19 sur le marché des graines de citrouille et des légumes

La récente épidémie de coronavirus a gravement affecté le marché des graines de citrouille et des légumes. Presque tous les secteurs ont été durement touchés par la pandémie, affectant les fonctions liées au travail quotidien. En conséquence, l’industrie des aliments et des boissons a subi des pertes financières, ce qui a eu un impact négatif sur le marché des graines de citrouille et des légumes. Du bon côté, les fabricants se concentrent sur le développement de meilleurs produits en tenant compte des nouvelles tendances du marché pour répondre aux besoins des consommateurs dans la phase post-pandémique. De nouvelles avancées technologiques contribueront davantage à accroître la disponibilité des graines de citrouille dans les pays en développement et les marchés émergents après la pandémie.

Couverture du marché mondial des graines de cucurbitacées

Catégorie

concombre

citrouille

éponge végétale

cantaloup

Citrouille

Différent

caractéristique

modification génétique

traditionnel

formulaire

essentiel

minéral

demande

les terres agricoles

serre

Etc

