Le marché des graines de cannabis devrait atteindre environ 4 642,6 millions de dollars américains d’ici 2028 avec un TCAC de 18,7 % de 2021 à 2028

Selon un nouveau rapport publié par The Insight Partners, intitulé « Marché des graines de cannabis » Par Type, Catégorie, Souche et Canal de distribution: Analyse des opportunités mondiales et Prévisions de l’industrie”, 2021-2028, a été évalué à 1 217,4 millions de dollars américains en 2020 et devrait atteindre 4 642,6 millions de dollars américains d’ici 2028, avec un TCAC de 18,7% de 2021 à 2028.

La demande croissante de cannabis de l’industrie médicale et à usage récréatif stimule la croissance du marché des graines de cannabis. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part des revenus du marché mondial des graines de cannabis. Le marché est en croissance dans toute la région en raison de la légalisation croissante du cannabis à des fins médicales et récréatives en Amérique du Nord. De plus, l’application médicale du cannabis se développe rapidement à mesure que les consommateurs prennent conscience de ses bienfaits médicinaux. La présence d’entreprises telles que Medical Marijuana Inc.; Aphria Inc.; et Tilray, Inc. en Amérique du Nord contribue à la croissance du marché des graines de cannabis dans la région.

Les principaux acteurs du marché opérant sur le marché des graines de cannabis sont Christiania Seeds, Barney’s Souvenirs BV, Mountain Top Seed Bank, Paradise Seeds Family, Seed Supreme, Sensi Seeds, Serious Seeds, Sweet Seeds, The Seed Cellar et Dutch Passion. Les principaux acteurs du marché adoptent des stratégies telles que les fusions et acquisitions et l’expansion de leur présence géographique et de leur base de consommateurs à l’échelle mondiale.

Aperçu du Marché

Utilisation croissante du Cannabis à des fins Médicinales et Thérapeutiques

L’application médicale du cannabis connaît une croissance considérable à mesure que les consommateurs sont de plus en plus conscients des avantages médicinaux du cannabis. Le cannabis aide à guérir la douleur chronique et améliore les conditions neurologiques et autres. Il aide également à soulager les nausées et les vomissements induits par la chimiothérapie. Les nausées et les vomissements associés à la chimiothérapie sont un fardeau important pour les patients atteints. Il a été démontré que les cannabinoïdes sont utiles comme antiémétiques pour les patients cancéreux subissant une chimiothérapie. Bien que les mécanismes d’action exacts ne soient pas bien compris, les chercheurs pensent que la capacité des cannabinoïdes à agir sur des récepteurs non sérotoninergiques tels que le récepteur CB1 est responsable de leur capacité à retarder les nausées et les vomissements chez les patients. De plus, le cannabis a été utilisé comme traitement possible pour plusieurs troubles neurologiques, notamment l’épilepsie, la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la maladie de Huntington, la maladie de Parkinson, la démence et les lésions cérébrales traumatiques.

La pandémie de COVID-19 en cours a eu un impact relativement modéré sur le marché des graines de cannabis. Par exemple, selon le Rapport mondial sur les drogues 2021, pendant la pandémie en 2020, plus de la moitié (56%) des personnes qui avaient consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois ont déclaré avoir consommé la même quantité de cannabis avant la pandémie. Près du tiers (31%) des consommateurs de cannabis âgés de 24 ans et moins ont déclaré consommer plus de cannabis que ceux âgés de 25 ans et plus (19%).

Aperçu des Souches

Basé sur la variété, le marché des graines de cannabis est segmenté en hybride, sativa et indica. Le segment sativa détenait la plus grande part du marché en 2020. Le cannabis sativa pousse dans des régions chaudes et arides comme l’Afrique, l’Amérique centrale, l’Asie du Sud-Est et certaines parties de l’Asie occidentale. La Sativa a généralement des niveaux de CBD plus bas et des niveaux de TCH plus élevés. La Sativa est connue pour ses propriétés stimulantes et anxiolytiques. La dominante Sativa induit la productivité et la créativité tout en réduisant la fatigue. En raison des niveaux élevés de THC, les problèmes psychologiques tels que la dépression, le SSPT et l’anxiété sont mieux traités avec des souches sativa. Par conséquent, les souches sativa sont utilisées pour fabriquer des médicaments qui traitent les troubles psychologiques.

SEGMENTATION DU MARCHÉ MONDIAL DES GRAINES DE CANNABIS

Marché des Graines de Cannabis, par Type

Graines Régulières

Graines Féminisées

Graines À Autofloraison

Marché des Graines de Cannabis, par Catégorie

Organique

Conventionnel

Marché des Graines de Cannabis, par Variété

Hybride

Sativa

Indica

Marché des Graines de Cannabis, par Canal de Distribution

Grossistes et Distributeurs

Magasins Spécialisés

Vente au Détail en Ligne

