Le marché des gommes au cannabis devrait atteindre d’ici 2029, taille, part, tendances, stratégies de développement, scénario concurrentiel et analyse de segmentation

» Le vaste document d’analyse du marché Cannabis Gummies Market dispose d’une enquête exhaustive sur les principaux acteurs du marché qui est basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, le contour du produit, la quantité de production, la matière première requise et la santé financière de l’organisation.Il explique également la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie.Le rapport met en lumière l’ensemble des tendances du marché et analyse l’effet des acheteurs, des consommateurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et fournisseurs sur le marché.Le rapport d’activité Global Cannabis Gummies Market fournit une analyse complète de la structure du marché ainsi que des estimations des différents segments et sous-segments du marché.

Le marché des gommes au cannabis est censé connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau des utilisateurs finaux. Des zones géographiques telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique sont également prises en compte pour l’analyse du marché. Le rapport identifie les améliorations les plus récentes, la part de marché et les systèmes appliqués par le marché important. Les données et les informations collectées pour générer ce document d’analyse de marché de premier ordre proviennent de sources fiables telles que les sites Web d’entreprises, les livres blancs, les revues et les fusions, etc. les ventes.

Analyse et taille du marché

L’intérêt de l’industrie pour les produits à base de CBD est monté en flèche à la suite des efforts du grand public pour légaliser la marijuana à des fins médicinales et récréatives. En raison de leurs effets non psychotropes, les gommes au CBD ont gagné en popularité auprès des consommateurs. La gamme croissante d’applications médicinales pour les gommes au CBD, telles que les troubles neurologiques, les troubles psychiatriques et les traitements contre le cancer, est un moteur clé de l’évolution du marché des gommes au CBD.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des gommes au cannabis qui était évalué à 13,3 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 108,49 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 30,00 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Concentration (haute, basse concentration), canal de distribution (en ligne et hors ligne), type (comestible solide, comestible topique, inhalation et comestible liquide), préparation (cannabidiol et tétrahydrocannabinol), application (cancer, épilepsie, arthrite, sclérose en plaques, Alzheimer, anorexie et nausées) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste du monde, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Canopy Growth Corporation (Canada), The Cronos Group (Canada), Tilray. (États-Unis), Hexo (Canada), CannTrust (Canada), Aurora Cannabis Inc. (Canada), GW Pharmaceuticals plc. (Royaume-Uni), VIVO Cannabis Inc. (Canada), Alkaline88, LLC. (États-Unis), NewAge Inc. (États-Unis), Cannara. (Canada), Dixie Brands (États-Unis), KANNAWAY LLC. (États-Unis), The Supreme Cannabis Company, Inc (Canada), CANNABIS Aphria (Canada), CURA CS, LLC. (États-Unis), KAZMIRA (États-Unis), Curaleaf (États-Unis) et CannazALL (États-Unis) Des opportunités Les produits au CBD, tels que les bonbons gélifiés, gagnent en popularité en tant qu’alternative aux analgésiques traditionnels

Amélioration des connaissances sur le bien-être des soins de santé

Le CBD a été découvert pour avoir de puissantes propriétés anti-anxiété et anti-dépresseur

Définition du marché

Les gommes au CBD sont des bonbons comestibles qui contiennent de l’huile de cannabidiol non psychoactive dérivée de la plante de marijuana. Ces gommes sont largement disponibles dans une variété de formes, de saveurs , de couleurs et de concentrations de cannabidiol. Les gommes au CBD sont facilement ingérables et aident à soulager la douleur chronique, à réduire l’anxiété et la dépression, à réduire le stress, à traiter l’insomnie et d’autres maux.

Dynamique du marché des bonbons au cannabis

Conducteurs

Légalisation croissante du cannabis à des fins médicinales et récréatives

La légalisation croissante du cannabis à diverses fins médicales et récréatives, en particulier au-delà des frontières, augmente la demande de bonbons gélifiés au CBD. En outre, la sensibilisation croissante des consommateurs aux nombreux avantages des gommes au CBD dans le traitement de l’inflammation, le soulagement de la douleur, l’amélioration de la qualité du sommeil et la gestion du stress propulse la croissance du marché.

La prévalence croissante des troubles neurologiques et psychiatriques dans la population

La prévalence croissante de plusieurs affections respiratoires causées par la consommation de cannabis a modifié la préférence des consommateurs pour les produits comestibles infusés au CBD, tels que les gommes au CBD. De plus, les caractéristiques non psychotropes des gommes au CBD, qui réduisent le risque de sensations induites par la drogue chez les consommateurs, stimulent l’adoption des gommes au CBD en raison de la prévalence accrue de diverses maladies neurologiques et mentales. De plus, l’émergence de gommes CBD sans gluten, végétaliennes, sans sucre et biologiques, généralement fabriquées à partir de plantes de chanvre non OGM, catalyse la croissance du marché.

Opportunité

L’un des principaux contributeurs à la croissance du marché des bonbons au CBD est le secteur de la santé. Les gommes au CBD peuvent nous aider à contrôler les réponses inflammatoires de notre corps. Les produits à base de CBD, tels que les bonbons gélifiés, gagnent en popularité en tant qu’alternative aux analgésiques traditionnels tels que l’ibuprofène, l’aspirine et autres. Le CBD a été découvert pour avoir de puissantes propriétés anti-anxiété et anti-dépresseur. De plus, il a été démontré qu’il augmente la neurogenèse (croissance des cellules cérébrales) dans les zones clés du cerveau associées à l’anxiété et à la dépression. Tous ces facteurs joueront un rôle important dans la croissance du marché dans les années à venir.

Contraintes

La plupart des produits CBD ne sont pas approuvés par la FDA, car leur force et leur pureté peuvent varier d’une marque à l’autre et même au sein d’une même marque, ce qui peut entraîner des résultats positifs moins que souhaités. En conséquence, leur utilisation est restreinte dans un certain nombre de pays. De plus, la disponibilité de substituts tels que les chocolats noirs au CBD , les vinaigrettes et les suppléments protéinés est un obstacle important à une adoption efficace, limitant les perspectives de croissance.

Ce rapport sur le marché des gommes au cannabis fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des bonbons gélifiés au cannabis, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des gommes au cannabis

Le COVID-19, comme tout autre marché, a eu un impact négatif sur le marché du cannabis. Les consommateurs ont été découragés de visiter les magasins physiques en raison du verrouillage. Cependant, de nombreuses entreprises de cannabis ont commencé à s’appuyer fortement sur les médias sociaux et les plateformes de commerce électronique pour commercialiser auprès des consommateurs au cours de l’année. Le gouvernement de l’Alberta a désigné les magasins de détail, les producteurs, les fabricants, les distributeurs et les entrepôts de cannabis comme services essentiels le 30 mars 2020. Par conséquent, tout au long de la pandémie de COVID-19, les entreprises et les services de cannabis ont continué de servir les Albertains.

Développement récent

Canopy Growth, l’une des plus grandes sociétés de cannabis au monde, a annoncé en juin 2021 qu’elle avait finalisé l’acquisition de The Supreme Cannabis Company et avait acquis 100 % des actions ordinaires émises et en circulation de Supreme.

STADA Arzneimittel AG, l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques allemandes, entrera dans l’espace du cannabis médical en mars 2021 avec un accord avec la société canadienne MediPharm Labs pour le lancement de deux produits floraux, et six autres suivront

TCV Sciences, Inc. a annoncé la sortie des gommes calmes et sommeil PLUSCBDTM en mai 2021, deux gommes savoureuses qui favorisent des réponses saines au stress et des cycles de sommeil pour les personnes qui reprennent leurs routines normales.

Pfizer Inc. et GSK ont fusionné leurs activités respectives de soins de santé grand public en 2019 pour former GSK Consumer Healthcare, une coentreprise mondiale de soins de santé grand public.

Résumé des points clés du rapport sur le marché Agents de libération Cannabis Gummies:

– Ce rapport donne une perspective prospective de divers facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché Cannabis Gummies.

– Il présente une analyse approfondie de l’évolution de la dynamique de la concurrence et vous place devant vos concurrents.

– Il donne une prévision sur six ans évaluée en fonction de la croissance prévue du marché Cannabis Gummies.

– Il aide à prendre des décisions commerciales éclairées en créant une analyse précise des segments de marché et en ayant une vision complète du marché Agents de démoulage.

– Ce rapport aide les utilisateurs à comprendre les segments de produits clés et leur avenir.

