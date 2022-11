Le marché des glycosidases devrait augmenter de 139,93 millions USD avec un excellent TCAC de 11,3% d’ici 2029, marché analysé par taille, part, aperçu régional, demandes, défis, tendances et prévisions de valeur

La recherche sur le marché des ponts de données a récemment publié une recherche approfondie intitulée « Marché des glycosidases” vous garantit de rester mieux informé que vos concurrents. Cette étude offre une perspective plus large du marché avec ses informations et analyses complètes du marché qui facilitent la survie et la réussite sur le marché. Le rapport d’étude de marché sur les glycosidases est composé d’une myriade de facteurs qui ont une influence sur le marché et comprennent la perspicacité de l’industrie et les facteurs critiques de succès (CSF), la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, la dynamique de l’industrie, les moteurs du marché, les contraintes du marché, les opportunités clés, la technologie et perspectives d’application, analyse au niveau national et régional, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché des entreprises et profils d’entreprises clés. De plus, les entreprises peuvent avoir un aperçu de la croissance des bénéfices et du programme de durabilité grâce à ce rapport.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des glycosidases devrait atteindre la valeur de 139,93 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 11,3 % au cours de la période de prévision. Le marché des glycosidases connaît une croissance significative en raison de l’augmentation de la recherche et du développement en glycomique.

Aperçu du marché:

Les glycosidases sont des enzymes qui aident à la formation de liaisons dans les sucres complexes ainsi qu’à la dégradation de la biomasse comme la cellulose, l’hémicellulose et l’amidon. Ils sont largement utilisés dans le diagnostic, la découverte et le développement de médicaments, l’oncologie, l’immunologie et d’autres domaines.

Ces dernières années, plusieurs organisations ont entamé des recherches académiques pour créer de nouveaux outils de glycomique et de glycobiologie. Les procédures de caractérisation des protéines progressent grâce aux avancées de la recherche chimique et biochimique, telles que la chromatographie liquide à haute performance (HPLC) et la spectrométrie de masse (MS). Ces techniques produisent des résultats rapides et très sensibles.

Dynamique du marché des glycosidases

Conducteurs

Augmentation de la recherche et des développements ainsi que forte adoption de la technologie

L’augmentation des investissements dans la recherche glycomique, l’augmentation des dépenses et l’adoption de technologies de pointe associées à l’instrumentation glycomique sont quelques-uns des facteurs qui propulseront le marché des glycosidases au cours de la période de prévision 2022-2029. D’autre part, l’augmentation des applications des pays en développement et des marchés émergents, ainsi que le besoin d’identification de biomarqueurs et l’utilisation croissante de médicaments personnalisés, créeront de nouvelles opportunités pour la croissance du marché des glycosidases au cours de la période de prévision.

L’augmentation du coût des opérations et l’essor des recherches académiques

Plusieurs organisations ont entamé des recherches universitaires pour créer de nouveaux outils de glycomique et de glycobiologie. Les procédures de caractérisation des protéines progressent grâce aux avancées de la recherche chimique et biochimique, telles que la chromatographie liquide à haute performance (HPLC) et la spectrométrie de masse (MS). Ces techniques produisent des résultats rapides et très sensibles. Une augmentation de la demande de médicaments pour traiter diverses maladies chroniques graves devrait également alimenter la croissance du marché de la glycomique / glycobiologie.

Opportunités

D’autre part, l’augmentation des applications des pays en développement et des marchés émergents, ainsi que le besoin d’identification de biomarqueurs et l’utilisation croissante de médicaments personnalisés, créeront de nouvelles opportunités pour la croissance du marché des glycosidases au cours de la période de prévision.

Contraintes/Défis

Des règles et un cadre réglementaire stricts, ainsi que des processus chronophages et un degré élevé de consolidation, agissent comme un facteur de retenue pour la croissance du marché des glycosidases au cours de la période de prévision.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des glycosidases sont

AgilentTechnologies

New England Biolabs (Royaume-Uni) Ltd.

Thermo Fisher Scientific Inc.

Merck KGaA

Société des eaux

Géno Technologie Inc.

DH Tech. Dév. Sdt. Ltd.

Sumitomo Bakelite Co. Ltd.

PerkinElmer Inc.

Vaupell Holdings Inc ; Systèmes RandD

Brucker

Shimadzu Analytical (Inde) Pvt. Ltd.

RayBiotech

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Présentation du marché

Chapitre 2: Marché mondial des glycosidases

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie du marché mondial Glycosidases

Chapitre 4: Segmentation du marché des glycosidases en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus en fonction des types et des applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Géographiquement, les régions suivantes ainsi que les marchés nationaux/locaux répertoriés sont entièrement étudiés :

– APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est en outre segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

– Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie )

– Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

– Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

– MEA (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

Informations critiques liées aux glycosidases incluses dans le rapport :

Graphiques exclusifs et analyse SWOT illustrative de certaines des principales entreprises de ce marché

Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché

Tendances actuelles influençant la dynamique de ce marché dans diverses zones géographiques

Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents

Croissance des revenus de cette industrie au cours de la période de prévision

Etude de stratégie marketing et tendances de croissance

Analyse factorielle axée sur la croissance

Segments de récréation émergents et marché régional

Une évaluation empirique de la courbe de ce marché

Étendue ancienne, actuelle et probable du marché à partir de la valeur et du volume des prospects

