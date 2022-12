Le marché des glucosinolates devrait croître à un TCAC de 7,80% au cours de la période de prévision 2022-2029 La préférence croissante pour les compléments alimentaires pour obtenir plus de minéraux et de vitamines stimulera le marché des glucosinolates.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des glucosinolates croîtra à un TCAC de 7,80 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et atteindra 165,13 millions USD d’ici 2029. Taux de croissance du marché des glucosinolates

Les glucosinolates sont un type de métabolite végétal secondaire présent dans les légumes crucifères tels que la moutarde, le chou et le brocoli. Ces composés soufrés sont impliqués dans les activités antioxydantes, anticancéreuses, le stress, le métabolisme et la gestion de l’inflammation.

La préférence croissante pour les compléments alimentaires pour obtenir plus de minéraux et de vitamines stimulera le marché des glucosinolates. En outre, la préférence croissante des consommateurs pour des aliments sains et biologiques et la sensibilisation croissante à la santé sont quelques-uns des facteurs macroéconomiques qui ont un impact positif sur le marché mondial des glucosinolates.

Un autre facteur important est que la préoccupation croissante pour l’environnement stimulera le taux de croissance du marché des glucosinolates. L’augmentation du revenu disponible et l’urbanisation croissante stimuleront le taux de croissance du marché des glucosinolates. La demande croissante de pesticides et d’insecticides et la prévalence croissante des allergies stimuleront davantage le taux de croissance du marché des glucosinolates.

Obtenez un exemple de rapport sur

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-glucosinolates-market

De plus, les activités de recherche croissantes et la fourniture de techniques analytiques avancées augmenteront les opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des glucosinolates. En outre, la forte demande de diverses industries utilisatrices finales telles que l’ industrie cosmétique et la tendance croissante au véganisme agissent comme des moteurs majeurs qui créeront de nouvelles opportunités pour la croissance du marché au cours de la période de prévision susmentionnée. Les efforts accrus des fabricants d’aliments et de boissons pour incorporer des additifs nutritionnels tels que les acides gras oméga-3, les fibres alimentaires, les vitamines, les minéraux et les glucosinolates dans leurs produits et la demande croissante d’additifs alimentaires nutritionnels offrent de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

Cependant, l’efficacité clinique limitée et le potentiel de recherche limité entraveront le taux de croissance du marché. De plus, l’impact négatif du COVID-19 sur la fabrication et la chaîne d’approvisionnement entravera la croissance globale du marché des Glucosinolates. En outre, le manque de sensibilisation et la disponibilité immédiate des substituts continueront de défier le marché des glucosinolates au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des glucosinolates analyse les opportunités liées aux nouveaux développements, à la réglementation commerciale, à l’analyse import-export, à l’analyse de la production, à l’optimisation de la chaîne de valeur, aux parts de marché, à l’impact des acteurs du marché national et local, aux flux de revenus émergents et aux modifications de la réglementation du marché. , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et avantages des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour des informations plus détaillées sur le marché des glucosinolates, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour recevoir une lettre aux analystes . Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

Voir la table des matières détaillée @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-glucosinolates-market

Portée du marché mondial des glucosinolates et taille du marché

Le marché des glucosinolates est segmenté par extrait et application. La croissance entre les segments aide à analyser les niches de croissance et les stratégies d’entrée sur le marché, ainsi qu’à déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Sur la base de l’extrait, le marché des glucosinolates est segmenté en brocoli, graines de moutarde, choux de Bruxelles, chou et autres. Les graines de moutarde vont croître à un taux de croissance potentiel au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant d’applications en chirurgie esthétique et de l’utilisation croissante de produits qui améliorent les infections cutanées, favorisent la croissance des cheveux et ralentissent le vieillissement.

Sur la base de l’application, le marché des glucosinolates est segmenté en aliments fonctionnels, compléments alimentaires, cosmétiques et autres.

Analyse au niveau du marché national pour les glucosinolates

Analyse du marché des glucosinolates et taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, extrait et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché Glucosinolates sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine. . Inde. , Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud , Moyen-Orient et Afrique le reste de la zone.

L’Amérique du Nord domine le marché des glucosinolates et la tendance dominante devrait se poursuivre au cours de la période de prévision en raison de la disponibilité des pesticides et de la demande croissante de pesticides dans la région. De plus, la prévention de la pollution des cultures stimulera encore le taux de croissance du marché dans cette région. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’incidence croissante des maladies du foie, du cœur et des poumons et de la préférence croissante des consommateurs pour une consommation d’aliments sains dans la région.

Pour plus d’informations,

veuillez visiter https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-glucosinolates-market

La section par pays du rapport sur le marché des glucosinolates comprend également des facteurs influençant les marchés individuels ainsi que des changements réglementaires sur les marchés nationaux affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et la quantité de production, l’analyse des importations-exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. Il prend également en compte la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels est confrontée une concurrence forte ou insuffisante des marques nationales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales, et fournit une analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale pour Glucosinolates

Le paysage concurrentiel du marché Glucosinolates fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en recherche et développement, les nouvelles initiatives de marché, l’empreinte mondiale, les sites et installations de fabrication, la capacité de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits et l’étendue des produits. et largeur, l’application est incluse. dominance. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché des glucosinolates.

, ltée et General Mills.

Parcourir les rapports associés :

https://pdf.ac/1668pr

https://jmp.sh/647aCxcC

https://gofile.io/d/RKfL0J

https://www.mediafire.com/file/ovjantmfk9klamb/Fruit+and+Vegetable+Seeds+Market.pdf/file

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/fruit-and-vegetable-seeds-marketpdf

https://www96.zippyshare.com/v/TYA19yMw/file.html

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société unique d’études de marché et de conseil avec une flexibilité inégalée et une approche intégrée. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à promouvoir des informations efficaces pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Téléphone : +1-888-387-2818 E-

mail