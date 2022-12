Le marché des glucosinolates devrait croître à un TCAC de 7,80% au cours de la période de prévision 2022-2029

Le marché mondial des glucosinolates devrait croître à un TCAC de 7,80 % au cours de la période de prévision 2022-2029, pour atteindre 165,13 millions USD d’ici 2029. La prévalence croissante des maladies chroniques dans la population croissante stimulera le taux de croissance du marché des glucosinolates. .

Les glucosinolates sont un type de métabolite végétal secondaire présent dans les légumes crucifères tels que la moutarde, le chou et le brocoli. Ces composés soufrés sont impliqués dans l’activité antioxydante, l’activité anticancéreuse, le stress, le métabolisme et le contrôle de l’inflammation.

La préférence croissante pour les compléments alimentaires contenant plus de minéraux et de vitamines stimulera le marché des glucosinolates. En outre, la préférence croissante des consommateurs pour les aliments sains et biologiques et la sensibilisation croissante à la santé sont quelques-uns des facteurs macroéconomiques ayant un impact positif sur le marché mondial des glucosinolates.

De plus, l’augmentation des activités de recherche et la fourniture de techniques analytiques avancées augmenteront les opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des glucosinolates. A cela s’ajoute la forte demande de divers secteurs utilisateurs finaux, comme l’ industrie cosmétique , et la tendance croissante du véganisme agira comme les principaux moteurs qui créeront de nouvelles opportunités pour la croissance du marché au cours de la période de prévision ci-dessus. Les efforts accrus des fabricants d’aliments et de boissons pour incorporer des additifs nutritionnels tels que les acides gras oméga-3, les fibres alimentaires, les vitamines, les minéraux et les glucosinolates dans leurs produits et la demande croissante d’additifs alimentaires nutritionnels offrent de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

Ce rapport sur le marché des glucosinolates analyse les opportunités liées aux nouveaux développements récents, aux réglementations commerciales, à l’analyse des importations et des exportations, à l’analyse de la production, à l’optimisation de la chaîne de valeur, aux parts de marché, à l’impact des acteurs du marché national et local, aux bourses, aux revenus émergents et aux modifications des réglementations du marché. , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et avantages des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché.



Étendue du marché mondial des glucosinolates et taille du marché

Le marché des glucosinolates est segmenté par extrait et application. La croissance inter-segments aide à analyser les niches de croissance et les stratégies de mise sur le marché, ainsi qu’à déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Sur la base d’extraits, le marché des glucosinolates est segmenté en brocoli, graines de moutarde, choux de Bruxelles, chou et autres. Les graines de moutarde vont croître à un rythme potentiel au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant d’applications en chirurgie esthétique et de l’utilisation croissante de produits qui améliorent les infections cutanées, améliorent la croissance des cheveux et ralentissent le vieillissement.

Analyse au niveau du pays du marché Glucosinolates

Les pays couverts par le rapport sur le marché des glucosinolates sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe, le Japon et la Chine. Inde. , Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud , Moyen-Orient et Afrique le reste du territoire.

L’Amérique du Nord domine le marché des glucosinolates et la tendance dominante devrait se poursuivre au cours de la période de prévision en raison de la disponibilité des pesticides et de la demande croissante de pesticides dans la région. De plus, éviter la contamination des cultures alimentera davantage le taux de croissance du marché dans cette région. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’incidence croissante des maladies du foie, du cœur et des poumons et de la préférence croissante des consommateurs pour une consommation d’aliments sains dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de glucosinolate

Le paysage concurrentiel du marché Glucosinolates fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, l’empreinte mondiale, les sites et installations de fabrication, la capacité de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits et l’étendue du produit. . , l’application est incluse. Domaine. Les points de données fournis ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par la Société sur le marché des glucosinolates.

Les principaux acteurs du marché Glucosinolates sont:

Native Extracts Pty Ltd., WINCOBEL, Jarrow Formulas, Inc., Kirkman, Diana Food, InterHerb, Love Life Supplements Ltd., Source Naturals, Inc., Xian Yuensun Biological Technology Co., Ltd. et General Mills.

