Le marché des glucomètres non invasifs saisit de nouvelles opportunités par les acteurs clés (DiaMonTech, Sanofi, Abbott) | Prévision jusqu’en 2029

Aperçu du marché mondial des glucomètres non invasifs :

Le rapport d’étude de marché du glucomètre non invasif fournit une analyse et des données selon des catégories telles que les segments de marché, les régions, les types, la technologie, l’utilisateur final, les applications, etc. Le rapport propose des données actuelles sur l’industrie et les tendances à venir de l’industrie, permettant la reconnaissance des produits et des utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des revenus et la rentabilité. L’analyse et la discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et des estimations de la part de marché sont révélées dans le rapport. Le rapport de marché est une analyse complète de l’étude de l’industrie de la santé. Le rapport mondial sur le glucomètre non invasif permet également de sécuriser les économies dans la distribution des produits et de découvrir la meilleure façon d’aborder le potentiel.

De plus, le document d’analyse convaincant du marché des glucomètres non invasifs est structuré avec différentes représentations graphiques telles que des graphiques, des tableaux, des figures et des diagrammes avec la disposition spécifique des contours vitaux, des diagrammes stratégiques et des figures illustratives basées sur des informations fiables pour décrire une image correcte de jugement de valeur et graphiques de revenus. Les études de marché couvertes dans ce rapport publicitaire aident la direction d’une entreprise à planifier en fournissant des informations précises et à jour sur les demandes des consommateurs, leurs goûts, attitudes, préférences et intentions d’achat changeants, etc. Avec les données couvertes dans le premier rapport de glucomètre non invasif de classe, la commercialisation des produits peut être rendue efficace et économique, ce qui conduit à l’élimination de tout type de gaspillage.

Le marché mondial des glucomètres non invasifs devrait atteindre 246,08 millions de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 6,51 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, la surveillance non invasive de la glycémie fait référence au niveau de glycémie dont les personnes atteintes de diabète ont besoin pour prévenir les complications chroniques et graves de la maladie sans transfusion sanguine, perçage de la peau, douleur ou traumatisme. Le marché des glucomètres non invasifs se développe rapidement en raison de l’augmentation du nombre de patients diabétiques. Une sensibilisation accrue à la santé conduisant à une surveillance générale du diabète chez les patients diabétiques a créé le besoin pour les gens d’utiliser des dispositifs de surveillance du glucose non invasifs pour accélérer la croissance du marché.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des lecteurs de glycémie non invasifs sont la préférence croissante pour la surveillance continue non invasive ou sans aiguille des niveaux de sucre.

Segmentation globale du marché des lecteurs de glycémie non invasifs :

Sur la base de Component Outlook, le marché des glucomètres non invasifs est segmenté en appareil de mesure , émetteur et logiciel/application. Les appareils de mesure sont en outre segmentés en patchs de surveillance, capteurs de surveillance continue, lentilles intelligentes et montres intelligentes.

Sur la base de Site Outlook, le marché des glucomètres non invasifs est segmenté en bras/poignet, lobe de l’oreille, index et pouce et cornée/œil.

Sur la base de l’application, le marché des glucomètres non invasifs est également segmenté en insulinothérapie intensive, hypoglycémie et suivi des ulcères du pied diabétique.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des glucomètres non invasifs est segmenté en établissements de soins à domicile, prestataires de soins de santé et instituts de recherche.

Analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché des glucomètres non invasifs en raison des progrès de la technologie et du nombre croissant de personnes diabétiques, l’augmentation des dépenses de santé devrait faire prospérer la croissance du marché des glucomètres non invasifs. La région APAC devrait connaître une croissance robuste d’ici la fin de 2024 en raison de la pénétration croissante de la surveillance de la glycémie, de la sensibilisation croissante des patients et de l’augmentation des dépenses de santé par habitant dans cette région.

Principaux acteurs clés :

DiaMonTech AG Sanofi Abbott Société médicale Terumo Ascensia Diabetes Care Holdings AG DURÉE DE VIE, Inc Medtronic Braun Melsungen SA Dexcom, Inc Hoffmann-La Roche SA RISE Life Science Corp Bonjour Corp Technologies médicales d’Eubée Cnoga Médical Ltée Bayer Santé Société biophotonique Intégrité Applications Incorporer Analyse de la vie Entreprises Tech4Life

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 et quel sera le taux de croissance ?

2 Quelles sont les principales tendances du marché ?

3 Quels sont les défis de la croissance du marché ?

4 Quels sont les acteurs clés de ce marché ?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux points saillants du COT : marché mondial des glucomètres non invasifs

1 Aperçu du marché mondial des glucomètres non invasifs

2 compétitions mondiales du marché des glucomètres non invasifs par les fabricants

3 Capacité, production, revenus (valeur) mondiaux du glucomètre non invasif par région (2022-2029

4 Approvisionnement mondial de glucomètres non invasifs (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de glucomètres non invasifs, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse globale du marché des glucomètres non invasifs par application

7 profils/analyses mondiaux de fabricants de glucomètres non invasifs

8 Analyse des coûts de fabrication des glucomètres non invasifs

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet du marché

12 Prévisions du marché mondial des glucomètres non invasifs (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

