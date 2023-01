Le marché des gilets pare-balles devrait afficher un TCAC de 4,53 % d’ici 2028 en raison de l’augmentation des dépenses publiques en équipements militaires et de défense Le marché des gilets pare-balles enregistrera un TCAC de 4,53 % au cours de la période de prévision. L'augmentation des dépenses ainsi que les progrès technologiques dans les équipements de défense et militaires sont quelques-uns des facteurs qui contribuent à la croissance du marché des gilets pare-balles.

Le gilet pare-balles est une combinaison de gilet, de casque et de bouclier spécialement porté par les soldats pour se protéger des attaques pénétrantes ou des balles ou de tout autre type d’arme. Dans certains cas, les gilets pare-balles traditionnellement conçus pour le personnel militaire sont adoptés par le personnel de sécurité, les forces de l’ordre et les civils.

La demande croissante d’équipements de protection parmi les civils en raison de la montée du terrorisme et des activités anti-étatiques est l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance du marché des gilets pare-balles. L’augmentation des dépenses publiques en équipements militaires et de défense alimentera davantage la croissance du marché des gilets pare-balles.

Étendue du marché mondial Body Armour et taille du marché

Le marché des gilets pare-balles est segmenté en fonction de la classe, de l’application, du matériau, du produit, du style et de l’utilisateur final. La croissance sur tous les segments de marché peut vous aider à analyser les points de croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché, et à identifier les différences dans leurs principaux domaines d’application et marchés cibles.

Sur la base de la classe, le marché des gilets pare-balles est segmenté en classe I, classe IIA, classe II, classe IIIA, classe III et classe IV.

Selon la demande, le marché des gilets pare-balles est segmenté en défense, police et protection civile.

Sur la base du matériau, le marché des gilets pare-balles est segmenté en acier, UHMWPE, aramide et composite céramique. Les composites céramiques sont subdivisés en alumine, carbure de silicium (SIC), composites céramiques métalliques, carbure de bore, etc.

Analyse par pays du marché Gilet pare-balles

Taille et analyse du marché, les informations sur le volume du marché Body Armour sont fournies par pays, application, matériau, produit, style et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des gilets pare-balles comprennent l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour. , Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient, Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région nord-américaine affichera des gains substantiels et continuera de maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû au grand nombre d’établissements de défense et d’agences de sécurité dans divers pays de la région. Cependant, l’Asie-Pacifique enregistrera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’accent croissant des gouvernements sur l’autonomisation du secteur militaire et de la défense est l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance du marché dans la région. L’Inde, la Chine et la Corée du Sud sont les principaux contributeurs de la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Gilets pare-balles

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur les gilets pare-balles sont :

DuPont, Honeywell International Inc., AEGIS Engg., Armored Republic, LLC., BAE Systems., Ballistic Body Armor Pty., Craig International Ballistics Pty. Ltd., Hellweg International, 3M, Kejo Limited Company, Pacific Safety Products, Point Domestic et des acteurs mondiaux tels que Blank Enterprises, Inc., Safariland, LLC., ELMON, US ARMOR CORPORATION., EnGarde Body Armor, Bluewater Defence, Inc., Sarkar Tactical, Avon Protection. et Survitec Group Limited.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

