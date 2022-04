Le marché des générateurs d’oxygène atteindra 2 545 millions USD d’ici 2030 | TCAC : 5,1 % : Astute Analytica

L’étude entreprise par Astute Analytica prévoit une croissance considérable des revenus du marché mondial des générateurs d’oxygène, passant de 1 619.8 millions de dollars américains en 2021 à 2 545 millions de dollars américains.d’ici 2030. Le marché devrait croître à un TCAC de 5.1% au cours de la période de prévision 2022-2030. En termes de volume, le marché enregistre un TCAC de 4.6 % au cours de la période de prévision. Les générateurs d’oxygène sont des appareils qui aident à concentrer l’air ambiant en oxygène pur de qualité médicale. Avec la technologie de pointe d’aujourd’hui, le générateur d’oxygène peut être conçu pour être léger, sans bruit et économe en énergie, ce qui augmente sa prolifération dans divers secteurs. De plus, le marché des générateurs d’oxygène est principalement motivé par la prise de conscience croissante de l’augmentation de la prévalence des troubles respiratoires, de l’asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) qui nécessitent un flux supplémentaire d’oxygène. Le générateur d’oxygène fournit l’oxygène nécessaire en le produisant à partir de l’environnement. En outre,

Sur la base du type, le petit générateur d’oxygène PSA devrait détenir la majeure partie au cours de la période de prévision en raison de son faible coût de fonctionnement, de sa faible consommation d’énergie et de l’absence de production de gaz excédentaire. De plus, sur la base de sa forme, le générateur d’oxygène portable devrait détenir la plus grande part de marché et devrait également connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de sa taille compacte, de sa légèreté, de sa capacité d’oxygène plus élevée et de sa meilleure mobilité sur le marché. De plus, en termes de technologie, le segment de flux continu devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des habitudes de vie, telles que le tabagisme et la consommation d’alcool et l’augmentation de la population gériatrique. De plus, en fonction des candidatures, le segment de l’oxygène à usage domestique a représenté la majeure partie du marché mondial des générateurs d’oxygène en 2021. Alors que le segment de l’oxygène industriel devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. En outre,L’Amérique du Nord est la région dominante sur le marché des générateurs d’oxygène en 2021 en raison de l’augmentation des maladies respiratoires et des politiques de remboursement favorables.

Dynamique et tendances du marché

Conducteurs

Les initiatives gouvernementales pour gérer les troubles respiratoires et le COVID-19 et l’utilisation croissante des générateurs d’oxygène dans diverses industries stimuleront le marché mondial des générateurs d’oxygène au cours de la période de prévision. L’épidémie de COVID-19 a eu un impact direct sur le marché des générateurs d’oxygène médical, car la demande en oxygène a été amplifiée à travers le monde. De plus, les initiatives croissantes des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux visant à sensibiliser les gens à la prévalence croissante des troubles respiratoires tels que la bronchite chronique, l’asthme, l’hypoxie périnatale et la privation néonatale d’oxygène devraient accroître l’adoption de produits d’oxygène supplémentaires tels que les concentrateurs au cours des prévisions. période. De plus, les générateurs d’oxygène sont utilisés dans une variété d’industries, y compris les mines d’or, les soins de santé, les usines de traitement des eaux usées, l’aquaculture, l’aérospatiale, l’industrie sidérurgique,

Contraintes

Le coût élevé du générateur d’oxygène médical est un facteur restrictif qui inhibe la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le coût élevé du générateur d’oxygène et les autres développements qui y sont associés entravent la croissance du marché. L’oxygène de haute pureté, le fonctionnement automatique, les pièces de haute qualité pour moins d’entretien et des performances garanties et une consommation d’énergie et d’air réduite augmenteront le prix, ce qui a limité la croissance du marché.

Analyse régionale

Les États-Unis détiennent une part importante en termes de revenus sur le marché des générateurs d’oxygène en Amérique du Nord en 2021

Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain en 2021 en raison de l’augmentation des maladies respiratoires, de l’augmentation de la population gériatrique et de politiques de remboursement favorables. Alors que le Mexique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Parmi le segment de type, le petit générateur d’oxygène PSA détient la majeure partie en termes de revenus sur le marché des générateurs d’oxygène en Amérique du Nord au cours de la période de prévision. Alors que le grand type de générateur d’oxygène PSA devrait croître à un TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

La Pologne devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché européen des générateurs d’oxygène au cours de la période de prévision

La Pologne devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. De plus, sur la base de sa forme, le générateur d’oxygène portable devrait détenir la plus grande part et devrait également connaître le TCAC le plus élevé du marché européen au cours de la période de prévision en raison de sa taille compacte, de sa légèreté, de sa capacité d’oxygène plus élevée et de sa meilleure mobilité.

La Chine est la région détenant le plus d’actions sur le marché des générateurs d’oxygène en Asie-Pacifique en 2021

La Chine détient la majeure partie du marché de l’ Asie-Pacifique en 2021, car la Chine est la plaque tournante des affaires dans tous les secteurs, ainsi que l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde. Considérant que l’Inde devrait projeter le TCAC le plus élevé sur le marché des générateurs d’oxygène d’Asie-Pacifique au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques, des maladies infectieuses et des maladies cardiovasculaires ainsi que de l’augmentation du besoin de bouteilles d’oxygène qui stimulera la croissance du marché dans Cette région. De plus, sur la base de la technologie, le flux d’impulsions a contribué à la part majeure du marché des générateurs d’oxygène en Asie-Pacifique .

L’Afrique du Sud devrait détenir la plus grande part et devrait connaître le TCAC le plus élevé du marché MEA au cours de la période de prévision

Selon les pays, l’Afrique du Sud au Moyen-Orient et en Afrique devrait détenir la plus grande part au cours de la période de prévision. En outre, l’Afrique du Sud devrait projeter le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché des générateurs d’oxygène MEA au cours de la période de prévision. Sur la base de l’application, l’oxygène à usage domestique détient la majeure partie du marché des générateurs d’oxygène au Moyen-Orient et en Afrique , car ils sont conçus pour être légers, sans bruit et économes en énergie, ce qui augmente leur prolifération pour un usage domestique, accélérant ainsi la segmentation. croissance. Alors que l’oxygène industriel devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Le Brésil devrait croître avec le TCAC le plus élevé du marché des générateurs d’oxygène en Amérique du Sud au cours de la période de prévision

Le Brésil détenait la majeure partie du marché des générateurs d’oxygène en Amérique du Sud en 2021. En outre, il devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché en Amérique du Sud au cours de la période de prévision. De plus, parmi les types, le petit générateur d’oxygène PSA détient une part importante en termes de revenus sur le marché des générateurs d’oxygène en Amérique du Sud au cours de la période de prévision. De plus, sur la base du segment technologique, le flux continu devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Attribut de rapport Des détails Valeur de la taille du marché en 2021 1 619,8 millions de dollars américains Perspectives du marché pour 2030 2 545 millions de dollars américains Croissance prévue du TCAC 5,1 % de 2022 à 2030 Année de base 2021 Période de prévision 2022-2030 Principaux acteurs du marché Atlas Copco, Beijing Shenlu Medical Device Co., Ltd., CAIRE Inc., Drive DeVilbiss Healthcare, Foshan Care Medical Technology Co., Ltd., GCE Group, Inogen Inc., Invacare Inc., Nidek medical Inc., bougie d’allumage NGK , Koninklijke Philips NV et Teijin Ltd. Segments couverts Par type, par forme, par technologie, par application, par région Zones géographiques couvertes Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud Options de personnalisation Obtenez votre rapport personnalisé selon vos préférences. Demandez une personnalisation

Aperçu concurrentiel

Le marché mondial des générateurs d’oxygène est hautement concurrentiel afin d’accroître leur présence sur le marché. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des générateurs d’oxygène figurent Atlas Copco, Beijing Shenlu Medical Device Co., Ltd., CAIRE Inc., Drive DeVilbiss Healthcare, Foshan Care Medical Technology Co., Ltd., GCE Group, Inogen Inc. , Invacare Inc., Nidek medical Inc., la bougie d’allumage NGK, Koninklijke Philips NV et Teijin Ltd. entre autres.

Présentation de la segmentation

Le marché mondial des générateurs d’oxygène est segmenté en fonction du type, de la forme, de la technologie, des applications et de la région. Les tendances de l’industrie sur le marché mondial des générateurs d’oxygène sont subdivisées en différentes catégories afin d’obtenir une vue holistique du marché mondial. Voici les différents segments du marché mondial des générateurs d’oxygène :

Par type, le segment du marché mondial des générateurs d’oxygène est sous-segmenté en: Petit générateur d’oxygène PSA Grand générateur d’oxygène PSA

Le segment par forme du marché mondial des générateurs d’oxygène est sous-segmenté en: Générateurs d’oxygène portables Générateurs d’oxygène fixes

Le segment par technologie du marché mondial des générateurs d’oxygène est sous-segmenté en: Débit d’impulsion Flux continu

Le segment par applications du marché mondial des générateurs d’oxygène est sous-segmenté en: Oxygène à usage domestique Oxygène industriel Traitement des eaux usées et des eaux usées Industrie sidérurgique Extraction d’or Soudage Fabrication de pâtes et papiers Soufflage de verre Piscicultures & Aquaculture

Le segment par région du marché mondial des générateurs d’oxygène est sous-segmenté en: Amérique du Nord Les Etats Unis Canada Mexique L’Europe  La Grande-Bretagne Allemagne France Italie Espagne Pologne Russie Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Australie et Nouvelle-Zélande Corée du Sud ASEAN Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique (MEA) Émirats arabes unis Arabie Saoudite Afrique du Sud Reste de la MEA Amérique du Sud Argentine Brésil Reste de l’Amérique du Sud



