Le marché des générateurs de sons pour véhicules électriques va croître sur la base d’une expansion organique

Persistence Market Research a analysé plusieurs facteurs du marché des générateurs de sons pour véhicules électriques dans une perspective mondiale et a habilement présenté les informations basées sur ces aspects dans sa nouvelle publication de recherche intitulée « Marché des générateurs de sons pour véhicules électriques : analyse globale de l’industrie (2012-2016) et Prévision (2017-2025) ». L’étude de recherche analytique couvre diverses tendances, développements, contraintes et défis auxquels sont confrontés les générateurs de sons pour véhicules électriques qui ont eu un impact sur la croissance du marché mondial des générateurs de sons pour véhicules électriques. Le rapport couvre l’analyse de chaque segment du marché des générateurs de sons pour véhicules électriques, donnant ainsi un scénario de marché réaliste qui peut être utilisé pour évaluer les mouvements futurs d’un point de vue stratégique.

Scénario actuel et futur du marché mondial des générateurs de son pour véhicules électriques

Selon Persistence Market Research (PMR), le marché mondial des générateurs de sons pour véhicules électriques devrait franchir une étape importante d’ici la fin de l’année d’évaluation. En 2017, le marché mondial des générateurs de sons pour véhicules électriques était évalué à un peu moins de 34 millions de dollars US et devrait atteindre une valeur supérieure à 214 millions de dollars US d’ici la fin de l’année d’évaluation (2025). Ce jalon d’un milliard de dollars est dû à la croissance rapide du marché à travers le monde, et devrait se développer à une valeur exponentielle TCAC de 26,3% tout au long de la période d’évaluation (2017-2025).

L’augmentation des ventes de véhicules électriques aura un impact important sur la croissance du marché mondial

La demande de véhicules électriques est un aspect crucial qui alimente l’adoption de générateurs de sons pour véhicules électriques. Par rapport aux véhicules conventionnels, les véhicules électriques offrent plusieurs avantages, par exemple, aucune émission de gaz nocifs, une production de bruit réduite et une efficacité énergétique améliorée. Selon les recherches de PMR, les ventes de véhicules électriques devraient augmenter à un TCAC de plus de 20 % dans dix ans. De plus, la croissance des véhicules électriques est soutenue par les gouvernements de diverses régions qui prennent des initiatives et s’efforcent de réduire la pollution de l’air en établissant des règles concernant l’utilisation des véhicules conventionnels. Ils sont également favorables à l’utilisation de véhicules hybrides car ils encouragent leur adoption en offrant plusieurs incitatifs et subventions aux propriétaires de tels véhicules. Par exemple, le gouvernement chinois offre une subvention de 6 750 $ US à 14 000 $ US aux clients sur chaque achat de véhicule hybride ou électrique en fonction de la taille de la batterie.

Le confort acoustique – un différenciateur clé du produit

Les constructeurs automobiles s’assurent que leurs produits correspondent au prestige, à la classe ainsi qu’au confort de tout véhicule conventionnel haut de gamme. En ce qui concerne les véhicules conventionnels, les entreprises proposent des technologies qui façonnent et étouffent le son des gaz d’échappement, tandis que les constructeurs OEM comptent sur le développement d’un son d’émission unique pour leurs véhicules qui agit comme leur signature. Cette tendance est prédominante dans les catégories de véhicules de luxe, haut de gamme et sport. La demande pour ces technologies est également élevée sur le marché secondaire. Le confort acoustique est un futur point chaud dans les véhicules électriques, ce qui peut stimuler la croissance du marché des générateurs de sons pour véhicules électriques, car les clients optant pour de grandes marques telles que Tesla, Mercedes, Toyota et Audi recherchent des sons futuristes et attrayants. Des marques clés telles qu’Audi ont déjà introduit et installé des fréquences informatisées personnalisées dans leurs prochains modèles tels que l’Audi R8 e-tron. Les fournisseurs de technologies acoustiques peuvent s’attendre à s’associer avec des constructeurs automobiles afin de développer des fréquences sonores personnalisées pour les véhicules électriques afin d’obtenir un avantage concurrentiel sur le marché mondial.

Étude de marché sur la persistance des générateurs de son pour véhicules électriques

PMR a inclus une analyse de divers segments du marché mondial des générateurs de sons pour véhicules électriques. Cela comprend une analyse sur divers types de véhicules, canaux de vente et régions.

Dans le cas du type de véhicule, les voitures particulières détiennent l’intégralité du marché et constituent le segment le plus important en termes de valorisation boursière. En ce qui concerne le canal de vente, les OEM sont les plus lucratifs. Le segment OEM devrait se développer à un TCAC de valeur élevée au cours de la période de prévision. Dans la catégorie des régions, le Japon devrait être la plus grande région et devrait fortement contribuer à la croissance du marché mondial dans les années à venir.

Paysage concurrentiel du marché mondial des générateurs de son pour véhicules électriques

Le rapport de recherche sur le marché mondial des générateurs de sons pour véhicules électriques comprend une analyse des principaux acteurs du marché tels que Delphi Technologies, Denso Corporation, Continental AG, Denso Corporation, HARMAN International, Nissan Motor Company Ltd., Tesla Inc., Daimler AG, Volkswagen AG , KUFATEC GmbH & Co. KG, Kendrion NV, Sound Racer, BMW AG, Honda Motor Co., Ltd. et Mando-Hella Electronics Corp.

