Le marché des gaz rares devrait représenter 1295,73 millions USD d’ici 2029 | TCAC 8,30 %

Analyse et taille du marché

Dans des conditions normales, le gaz rare est un gaz chimiquement inerte qui trouve une utilisation dans une variété d’industries, y compris les soins de santé, l’aérospatiale, la construction, l’énergie et l’électricité et l’électronique, car il est non combustible, non corrosif, non toxique, incolore et inodore, et a le point d’ébullition le plus bas, il est utile dans les applications cryogéniques telles que le soudage, l’isolation, l’éclairage et la réfrigération.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des gaz rares était évalué à 684,68 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 1295,73 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 8,30% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Obtenez un exemple de rapport PDF + tous les tableaux et graphiques connexes @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-rare-gas-market&Rohit

Définition du marché

Les gaz inertes tels que l’hélium, le néon, le krypton et le xénon sont classés comme gaz rares. Ces éléments sont abondants dans l’atmosphère terrestre, mais en raison de leur configuration électronique, ils sont pour la plupart inactifs dans des conditions normales. Les gaz rares sont de nature non métallique , d’apparence incolore ou bleu clair et ont une très faible réactivité vis-à-vis d’autres atomes/molécules dans des conditions normales.

Avec l’étude gagnante du rapport sur le marché des gaz rares, des opportunités clés sur le marché et des facteurs d’influence sont fournis, ce qui est utile pour amener l’entreprise au plus haut niveau. En incluant des statistiques détaillées et des informations sur les études de marché, ce rapport d’activité est généré, ce qui se traduit par une croissance élevée et une durabilité florissante sur le marché pour les entreprises. Ce rapport d’étude de marché complet comprend en outre des prévisions utilisant un arrangement pratique d’incertitudes et de techniques. Une équipe d’experts analyse et prévoit les données du marché à l’aide de modèles statistiques et rationnels de marché bien établis pour rendre le rapport de Rare Gas exceptionnel.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Gaz rare

Le paysage concurrentiel du marché des gaz rares fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des gaz rares.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des gaz rares sont :

Air Products Inc., (États-Unis)

Linde Plc (Allemagne)

Air Liquide (France)

Gaz industriels d’Ellenbarrie (Inde)

Praxair Technology, Inc., (États-Unis)

TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION, (Japon)

AIMS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (Inde)

scicalgas (États-Unis)

Groupe SOL (Italie)

Atlas Copco AB (Suède)

Zaburitz Pearl Energy Co., Ltd., (Myanmar)

Rotarex (Luxembourg)

Messer Group GmbH (Allemagne)

Groupe Amico, (EAU)

Groupe GCE (Suède)

Demande de rapport complet ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-rare-gas-market?Rohit

Impact du COVID-19 sur le marché des gaz rares

La pandémie de COVID-19 a augmenté la demande de gaz rares, qui sont largement utilisés dans l’industrie de la santé. Pour répondre à la demande au cours de cette période, les fabricants de l’industrie établissent des installations de fabrication de gaz rares supplémentaires pour augmenter la capacité de production de gaz rares. Cependant, la demande des utilisateurs finaux industriels et commerciaux devrait chuter de manière significative en 2020 en raison du verrouillage mondial imposé dans la majorité des pays.

Portée du marché mondial des gaz rares

Le marché des gaz rares est segmenté en fonction du type, des fonctions, du transport et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Néon

Krypton

Xénon

Les fonctions

Éclairage

Isolation

Balayage

Anesthésie

Semi-conducteurs

Satellites

Transport

Cylindres et contenants de liquide

Répartition des tonnages

Livraison en vrac et micro-vrac

Utilisateur final

Fabrication et construction

Électronique

Équipement automobile et de transport

Soins de santé

Dans ce rapport, les chercheurs se sont concentrés sur l’analyse des sentiments des médias sociaux et l’analyse des sentiments des consommateurs. Pour l’analyse des sentiments des médias sociaux, ils se sont concentrés sur les sujets tendances, les mentions sur les plateformes de médias sociaux, y compris le pourcentage de mentions, les marques tendances et la perception des consommateurs des produits sur les plateformes de médias sociaux, y compris les mentions négatives et positives. Dans le cadre de l’analyse du sentiment des consommateurs, ils ont examiné l’impact des certifications, des allégations et des labels, les facteurs influençant les préférences des consommateurs, les tendances clés, les préférences des consommateurs, y compris l’approche futuriste et les scénarios historiques, les facteurs sociaux et économiques influents, le développement des spécifications et les consommateurs. Habitudes d’achat.

Segment géographique couvert dans le rapport :

Le rapport Gaz rare fournit des informations sur la zone de marché, qui est subdivisée en sous-régions et pays/régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique, et le reste de l’Amérique latine)

• le Moyen-Orient et l’Afrique (CCG et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Enquête avant d’acheter : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-rare-gas-market&Rohit

Table des matières:

Rapport de recherche sur le marché des gaz rares 2029

Chapitre 1 Aperçu du marché des gaz rares

Chapitre 2 Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3 Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Chapitre 4 Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 Analyse du marché mondial par application

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs / commerçants

Chapitre 11 Analyse des facteurs d’effet de marché

Chapitre 12 Prévisions du marché des gaz rares

Demande de TOC, cliquez ici : https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-rare-gas-market&Rohit

Nous contacter

Étude de marché sur les ponts de données

E-mail : Sales@databridgemarketresearch.com

Appel : États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475