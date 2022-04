Le marché des gaz de qualité alimentaire augmentera à un TCAC de 6,3% au cours de la période de prévision, note une étude de recherche émergente  

La du marché mondial des gaz de qualité alimentaire devrait atteindre 9,77 milliards USD à un TCAC stable de 6,3 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La forte croissance prévue des revenus peut être attribuée à l’augmentation des incitations et des politiques gouvernementales dans divers pays développés et en développement pour promouvoir les exportations de produits alimentaires et laitiers, de légumes, de viandes et de fruits de mer. La demande croissante de produits alimentaires sains, emballés en toute sécurité et savoureux ouvre d’importantes opportunités de revenus pour les acteurs opérant dans les marchés verticaux des produits alimentaires surgelés, réfrigérés et emballés. La croissance des revenus du marché mondial des gaz de qualité alimentaire est également tirée par la recherche et le développement et diverses avancées technologiques visant à améliorer la durée de conservation et à maintenir la qualité des produits alimentaires emballés et surgelés.

Les facteurs influençant la croissance du marché des gaz de qualité alimentaire et ayant un impact sur la croissance de l’industrie sont étudiés en détail dans le rapport. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché des gaz de qualité alimentaire. Le rapport examine en détail l’impact positif et négatif de la pandémie sur l’industrie des gaz de qualité alimentaire. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la volatilité économique ont modifié la dynamique de l’industrie des gaz de qualité alimentaire. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

Quelques faits saillants clés du rapport

En novembre 2020, Air Products APD.N, qui est le plus grand producteur d’hydrogène au monde, a annoncé son intention de lancer un liquide de 30 tonnes par jour usine de production d’hydrogène dans l’est de la Chine en 2022. Le projet, basé dans le comté de Haiyan dans la province du Zhejiang, serait la première usine commerciale d’hydrogène liquide de grande taille en Chine et la plus grande du genre en Asie.

En août 2020, Linde a annoncé que son auxiliaire américain, Praxair, Inc., commencerait à travailler sous le nom de Linde, viable le 1er septembre 2020. Le changement de nom reflète l’avancement de l’organisation suite à la consolidation de Praxair, Inc., Linde AG.

En juillet 2020, Air Liquide et NLMK, qui est l’un des principaux producteurs d’acier en Russie, ont conclu un nouveau partenariat de long terme. Air Liquide configurera, fabriquera, possédera et exploitera une autre unité de la division aérienne en respectant les normes plus élevées de l’industrie en matière de bien-être, d’efficacité et de qualité. L’unité, avec une limite de création de 1 000 tonnes d’oxygène par jour, sera basée sur le site de Lipetsk pour construire la sidérurgie du site de plomb de NLMK.

Le rapport de recherche sur les gaz de qualité alimentaire comprend également une étude approfondie des principaux acteurs de l’industrie ainsi que leur aperçu des activités, leur planification stratégique et les plans d’expansion des entreprises qu’ils ont adoptés. Cela aide les lecteurs et les propriétaires d’entreprise à formuler des plans d’expansion et d’investissement stratégiques. Le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords avec les entreprises et les gouvernements, etc. Le rapport parle également des expansions pour lesquelles ces acteurs de premier plan se disputent dans les régions clés du marché. Le rapport se concentre sur l’analyse détaillée des développements technologiques et de produits entrepris par ces entreprises.

Les principales entreprises étudiées dans le rapport sur les gaz de qualité alimentaire sont :

Air Liquide, Air Products and Chemicals, Inc., AIR WATER INC, Coregas, Gulf Cryo, Linde plc, SOL Spa, TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION, Massy Gas Products (Trinidad) Ltd., Messer Group., Gruppo SIAD et Praxair Technology, Inc.

Segmentation régionale

Sur la base d’une analyse régionale, le Le marché est segmenté dans les régions suivantes : Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Le marché devrait être dominé par les pays nord-américains, suivis de près par les pays européens. L’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance significative en raison des progrès récents et de la hausse des investissements dans le secteur de la R&D.

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des gaz de qualité alimentaire sur la base du type, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Dioxyde de carbone

Azote

Argon

Oxygène

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Congélation

Refroidissement

Emballage

Carbonatation

Fin- utiliser Outlook (Revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Produits surgelés

Légumes

Produits laitiers

Viande et fruits de mer

Boissons

Le rapport aborde les points clés suivants :

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le marché des gaz de qualité alimentaire

Le rapport analyse plus en détail l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments censés dominer la croissance du marché

Cartographie étendue du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que les fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Prévisions de revenus, périmètre pays, informations sur les applications et informations sur les produits

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

